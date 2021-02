Club Brugge moet het donderdag in de Europa League tegen Dynamo Kiev zonder Hans Vanaken, Matej Mitrovic, Stefano Denswil en de hele trainersstaf doen. Een woordje uitleg door Peter t'Kint, die voor Sport/Voetbalmagazine blauw-zwart op de voet volgt.

Club moet in de belangrijke heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev Vanaken, Mitrovic en Denswil missen. Is dat een aderlating voor de regerende kampioen?

Club moet in de belangrijke heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev Vanaken, Mitrovic en Denswil missen. Is dat een aderlating voor de regerende kampioen?Peter t'Kint: 'Mitrovic is dat zeker niet. Hij speelde nog niet zo veel en was voorlopig nog niet al te belangrijk. Denswil is al wat vervelender voor Club, want hij was wel van belang in de verdediging, maar onmisbaar is de Nederlander ook niet achterin. 'Hans Vanaken is een ander paar mouwen, maar vorige maand moest Club het ook al drie wedstrijden zonder hem stellen en won het telkens. Vanaken heb je er altijd liever bij, want Club zal zijn loopvermogen en ervaring wel missen, maar echt een groot probleem mag het ook niet vormen. 'Van groter belang zijn misschien wel de ziektes van Noa Lang en Charles De Ketelaere. Vooral De Ketelaere zal Vanaken moeten doen vergeten in de basis, maar als die niet genoeg kan lopen kan dat offensief wel wat problemen veroorzaken. En als Lang ook niet meedoet, is het kijken naar de brede kern, die ook speciaal voor de Europa League werd aangekocht, om dat op te vangen.'In de eerste wedstrijd van de groepsfase, toen Club naar Sint-Petersburg trok, had je ook zo'n uitbraak in de kern. Maar ik denk dat het toen erger was dan nu. Met onder meer Simon Mignolet en het uitvallen van Simon Deli had je toen belangrijke spelers die je moest missen in de verdediging. Nu is het enkel in het aanvallend compartiment waar er problemen kunnen voorkomen. De verdediging staat nog goed en dat is het belangrijkste in een heenronde. Aanvallend kan alles nog goedgemaakt worden in eigen huis.'Ook Philippe Clement en de hele trainersstaf moeten de wedstrijd van thuis bekijken door een besmetting. Club NXT-coach Rik De Mil zal samen met assistent Tim Smolders de selectie overnemen. Kan dat een grotere impact hebben?T'Kint: 'De staf moet in quarantaine, ze zitten nog niet op intensieve zorgen in het ziekenhuis, dus dat zal wel meevallen, denk ik. Met de technologische middelen die nu voorhanden zijn, kan Clement de spelers en de interim-coach bijna altijd bijstaan. Bovendien is De Mil geen onbekende voor de spelers van Club. Hij mag dan wel altijd bezig zijn met zijn eigen spelers bij Club NXT, maar ook de spelers van de A-kern ziet hij geregeld. Daar is het Belfius Base Camp een groot voordeel. Ze lopen daar altijd door elkaar en de wisselwerking tussen alle kernen is er groot.'De Mil is ook al drie jaar coach van de beloften en heeft daarmee twee jaar ervaring in de Youth League. Bovendien is het ook niet van de ene dag op de andere dat alles verandert. Clement heeft nog twee dagen om De Mil helemaal in te lichten en voor te bereiden op de wedstrijd van donderdag. Hij wordt er dus zeker niet plots in gegooid. 'En dan heb je ook nog assistent Tim Smolders, die bakken ervaring heeft in de Jupiler Pro League én Europa. Samen met De Mil lijkt me dat dus een ideaal duo om Club met bijsturingen van Clement te leiden tegen Dynamo Kiev. 'De besmettingen komen dus op een vervelend moment, maar dramatisch is het zeker niet. Club is professioneel genoeg om dit zonder al te harde klappen door te komen.'