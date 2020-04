Het is niet eenvoudig om recente te prestaties te vergelijken met een glorieus verleden of een stralende toekomst. Toch waagde de redactie van Sport/Voetbalmagazine zich aan een poging om een klassement van de beste 100 spelers in de Jupiler League op te stellen.

100. Stipe Perica

RE Mouscron - Aanvaller, CRO - 07/07/1995

...

Hij kwam naar Henegouwen met op zijn visitekaartje een tiental doelpunten in het calcio. Het duurde even voor de spits losbrandde, maar dan maakte hij enkele belangrijke goals voor Les Hurlus. Speelde alles sinds zijn komst, een goeie speler staat namelijk altijd in de basis. Qua prijs-kwaliteitverhouding is de flankverdediger de meest geslaagde transfer in het tijdperk van Marc Coucke. Hoeveel levens heeft Pelé Mboyo? Bijkomende vraag: bij welke club slaagde hij niet? In België wist Pelé zich overal waar te maken. Yves Vanderhaeghe wist dat, gaf hem vertrouwen en de goals volgden. Met twaalf clean sheets heeft de Corsicaanse veteraan een seizoen vol blessureleed van zich afgeschud. Hij is nog altijd een vaste waarde, ook al legt hij veel risico in zijn spel. Hij heeft de rechter van een linkspoot en de elegantie die daarmee gepaard gaat. Mili is 34 en speelt misschien niet lang meer, dus genieten we nu van hem, net zoals Beñat San José, Eupen, en alle voetballiefhebbers. Veruit de meest opgestelde speler door Wouter Vrancken dit seizoen, want een toegewijde centrale verdediger die zelden mistast, is kostbaar in België. Gaat prima om met het gewicht der jaren. De flair en de traptechniek van deze middenvelder maken van hem een van de aantrekkelijkste spelers in ons land. Alleen zijn gebrek aan regelmaat verhindert dat hij bij een grote club speelt. Met zijn stevig postuur en dito cv wist hij zich snel te doen gelden in de Antwerpse defensie. Een omniumverzekering heb je niet aan hem, want door zijn arrogantie vergeet hij wel eens realistisch te spelen. 945 speelminuten dit seizoen, waarvan 180 overtuigende minuten tegen PSG en Real Madrid. De Ivoriaan zal dus allicht een belangrijke rol gaan spelen in het Club Brugge van morgen. Bij zijn eerste passage in eerste klasse kon hij geen sterke statistieken voorleggen, maar dit seizoen toonde hij zich een van de leiders van Malinois, met 4 goals en 6 assists in 27 wedstrijden. In november maakte de Kortrijkse goalgetter nog een hattrick voor 125 toeschouwers bij FK Riteriai in de competitie van Litouwen. 150.000 euro later is hij de nieuwe attractie van de Pro League. Wie weet nog dat hij in de Pro League debuteerde in maart 2011 onder Guido Brepoels? Sindsdien brak de elegante middenvelder door bij Gent en maakte hij 1B mee met KV. Het beste moet nog komen. De minst opvallende pion van kampioen Genk, maar door de exodus van de laatste maanden is hij een van de routiniers in de kern geworden. Zelden spectaculair maar een toonbeeld van betrouwbaarheid. Er werd in de kranten zoveel over hem geschreven ten tijde van zijn veelbesproken transfer van Union naar Kortrijk dat men nog zou vergeten dat hij een van de spectaculairste brekers in eerste klasse is. Van Engels belofte-international naar testspeler in het Regenboogstadion. Maar de voormalige sensatie van de Premier League wist zich bij Essevee te herpakken, met zes doelpunten en enkele acties die van grote klasse getuigen. De reus heeft moeite gehad om het hoofd boven water te houden toen het stormde in Genk en na het kampioenenjaar schijnt zijn aanvoerdersband hem zwaar te wegen. Is vrij onregelmatig. In de luwte van de kern van Wouter Vrancken stelt de grote linkspoot de wetten op het middenveld. Hij is niet alleen sterk in de duels, als hij er de tijd voor krijgt kan hij ook die linker laten bewonderen. Ondanks zes goals in te weinig wedstrijden hebben we nooit kunnen zien waarom sommigen hem bij zijn komst de miniatuurversie van Sergio Agüero noemden. Met meer speeltijd had hij hoger kunnen staan. In een ruitsysteem dat verplicht om kilometers te vreten heeft de Iraanse linksachter veteraan Nana Asare uit de basiself van de Buffalo's gespeeld. Hij verstuurt vaak loepzuivere voorzetten. Het bewijs dat liefde op het eerste gezicht bestaat. In 450 minuten op de Belgische velden toonde de back al zijn snelheid, diepgang en grinta. Of hij daarmee KV naar play-off 1 had kunnen leiden, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Hij maakte dit seizoen vaak de foute keuzes na een actie, al maakten zijn drie recente goals veel goed. Maar de jonge Rode Duivel, die in 2017 werd gelanceerd door Hein Vanhaezebrouck, is er nog lang niet. Hij is een van de beste linkspoten in België en breekt nu door na een seizoen vol blessureleed. Met drie goals en zeven assists toonde hij dat hij steeds sterker wordt. De twee meter lange opvolger van Samatta kostte vorige zomer 6 miljoen euro. Zijn negen goals dit seizoen bevestigen dat Genk zich niet in zijn kwaliteiten heeft vergist. Na het vertrek van Javier Martos werd hem de kapiteinsband beloofd en vond de jongen uit het Zwarte Land zijn beste niveau. Hij is sterk in de luchtduels en bekroonde zijn seizoen met een winnende vrijschop tegen Standard. Aanvallende middenvelder omgeturnd tot rechtsachter. Eerst bij Eupen, nu bij Gent. Er zit iets van Guillaume Gillet in Alessio Castro Montes. Wacht hem na een sterk seizoen een grote toekomst? In een ploeg die moeite kende om te scoren waren zijn 6 doelpunten en 3 assists een kostbare troef in de strijd om het behoud. Zowel in beweging als in stilstand is zijn linkervoet wonderbaarlijk. De kustjongens pakten slechts 3 op 30 toen hij afwezig was, na een nochtans veelbelovende start (9 op 15). De elegante middenvelder heerst met de vista van een veteraan rond de middencirkel. Zijn statistieken lijken meer op die van een centrale verdediger dan die van een spits. De reus heeft een atypisch profiel, een krachtige cocktail die elke verdediging schade kan berokkenen. Met wat talent en lef kun je je een carrière permitteren zonder verdedigen. Bezoes is een epicurist die leeft van zijn kunst zonder zich druk te maken om onvolkomenheden. Thorup is gelukkig een begripvolle coach. De Cypriotische verdediger kende sinds 2016 vier coaches en drie interim-trainers, maar allen hadden ze het voor hem. Dat komt door zijn regelmaat en zijn kwaliteiten in zowel de spelopbouw als de duels. Als Storck de ploeg kon laten voetballen, dan kwam dat ook dankzij de Fransman. Zijn goals waren van goudwaarde en dat terwijl hij op zijn 29e zijn eerste seizoen in eerste klasse speelde. Maar vast niet zijn laatste. Heeft een Belgische club al ooit zoveel concurrentie gehad op de linksachter? Ricca staat in de hiërarchie binnen Clements kern achter Sobol, maar elk van zijn acties getuigt van klasse. De hyperactieve winger lijkt eindelijk de benen van zijn jonge jaren teruggevonden te hebben. Bij de Zebra's krikte hij zijn statistieken op. Zowel centraal als op de vleugel is hij van goudwaarde bij counters. Het voetballende evenbeeld van Jelle Van Damme past goed in het Anderlecht dat onder Kompany zaalvoetbal leek te spelen. Ook al speelt hij niet altijd met de zool, toch wist hij Roberto Martínez al te bekoren. De tweede Colombiaanse diamant in de Genkse verdediging. Hij is dynamisch en daardoor moeilijk te dribbelen. Ook sterk in de duels op de grond. Heeft het potentieel om een grote verdediger te worden. Wat doet hij in België? Tijdens zijn eerste optredens met Excel Mouscron viel de vraag geregeld te horen. Hij beschikt over goeie voeten en bovendien een buitengewone flair en elegantie. Met 9 goals en 11 assists (beker inbegrepen) deed hij Essevee lang geloven in play-off 1. Hij scoort, deelt passes uit en is atletisch gebouwd: hij bezit dus alle troeven van een moderne spits. Hij profiteerde als eerste van het vertrek van Bornauw en stond dit seizoen twaalf keer in de basis. Niet altijd even gelukkig, maar over het algemeen erg bemoedigend voor een verdediger die nog moet groeien. De duurste binnenlandse transfer ooit. Hij werd met argusogen bekeken, nam een valse start, maar werkte hard om die te doen vergeten. Hij is maar half zo productief als vorig seizoen, maar pleit voor geduld. De speler, die nog eigendom is van Manchester City, zal negen competitiewedstrijden gespeeld hebben voor paars-wit, waarvan een kleine helft aan de zijde van Kompany. En dat was eerlijk gezegd mooi om te zien. Net toen hij in goeie vorm stak, raakte hij in november geblesseerd aan de kruisbanden. Hij blijft een van de slimst infiltrerende spelers in België en hij brengt evenwicht in het hart van de ploeg. Vanwege een ernstige blessure begon zijn seizoen pas echt in de winter. Zijn korte kapbewegingen, zijn schot en zijn vista maken van hem een van de juweeltjes van onze competitie. Vroegrijpheid is geen garantie op succes, maar alleszins toch een goeie indicator. De benjamin van deze top 100 is een gewezen bokser en heeft zijn explosieve kracht behouden. Hij mikt altijd op de knock-out. Een rustig seizoen. Als keeper. Van Standard. Op een leeftijd van 22 jaar. Terwijl je Bodart heet... Arnaud is stilaan een sensatie aan het worden, maar geruisloos. Dat is al enorm veel gezien Standard niks van hem verwachtte. Van bij zijn eerste wedstrijden met de Zebra's etaleerde hij zijn atoomschot. Hij moest zich lang tevreden stellen met een invallersstatuut, maar maakte dan opeens vijf goals in zes matchen (acht in totaal). Een hakje à la Madjer en een glimlach: is De Camargo in 2020 Braziliaanser dan ooit? De man die zijn eerste goal maakte als ploegmaat van David Paas en Jan Moons, was gelukkig opnieuw te bewonderen in 1A. De omniumverzekering van Vanderhaeghe in het hart van een ploeg oudgedienden. De ex-Luikenaar is de op één na meest gebruikte speler van KVK, kreeg de sleutels van het spel in handen en opent daarmee alle deuren. Een marathonloper met een goeie voorzet in de voeten: Sclessin kan blij zijn dat het weer een goeie linksachter heeft, een positie die vele seizoen lang toch een zorgenkindje was. Men keek vaak op hem neer, zeker in Anderlecht. Maar van voltijds reservekeeper is hij, sinds zijn geslaagde opmars in Kortrijk, het betrouwbare sluitstuk van Gent geworden. Tijd nu om te oogsten. Door zijn opgemerkt debuut kreeg hij meteen veel lof. Wanneer hij vol vertrouwen zit, kan deze oud-speler van de Serie B eender welke defensie op snelheid verschalken. Een bom van 8 miljoen euro. Hij liep een grote transfer mis in de zomer, maar kwam dat prima te boven. Hij is sterk in het hoofd dus. Voeg daarbij zijn bovengemiddelde intrinsieke kwaliteiten (anticipatie en snelheid van uitvoering) en de Rijselnaar bevestigt duidelijk dat hij klaar is voor een stap hogerop. Op zijn positie voor de verdediging van de Great Old is hij een referentie geworden als verdedigende middenvelder. Dat dankt hij aan veel duels en veel afgelegde kilometers, altijd met de intelligentie van iemand die het voetbal begrijpt. Onderschat maar van onschatbare waarde. De middenvelder kent iets van het uitdelen van zuivere passes. Zowel bij een stilstaande fase als om ruimte te zoeken op de flank slaagt de pocketspeler van Malinois erin om loepzuivere ballen af te leveren waaruit de spitsen kunnen scoren. Dit seizoen zit hij aan zeven assists. Ook al is hij te zelden beslissend om een plaats hoger in dit klassement te verdienen, de pijlsnelle flankspeler van Brugge blijft een van de gesels voor de defensies in onze competitie. Zijn energieke dribbels en zijn splijtende acties bezorgen zowel zijn tegenstanders als de toeschouwers kippenvel. Een tiental jaar na zijn Antwerpse doorbraak, die voor de offensieve pion de poort opende naar Ajax, is Rits een moderne middenvelder geworden, in staat om de bal vlot te laten rondgaan en de tegenaanvallen af te blokken. Daarbij behield hij op de cruciale momenten ook nog zijn neus voor goals. Na een zwart jaar in Brugge vond de aanvaller zowel zijn glimlach als de weg naar het doel terug in Charleroi. Door zijn niet aflatende pressing is hij de eerste verdediger. Hij vreet kilometers zonder de helderheid van geest te verliezen wanneer hij voor doel komt. Een werker en een afwerker. Bernd Storck bracht hem vorig seizoen en dit seizoen bevestigde de Kameroener onder Bernd Hollerbach dat hij op zijn positie tot de besten van de Jupiler Pro League hoort. Als moderne box-to-box gooit hij verdedigend zijn spieren in de strijd en neemt hij ook deel aan de opbouw. Tijdens de volgende transferperiode zal hij groot wild zijn. Elegantie heeft een prijs. Bijvoorbeeld dat je dan niet de eerste keuze bent van een pragmatische Clement. Het huidige seizoen weerspiegelt het wisselvallige begin van zijn carrière. Hij kan zowel een opgelegde kans verprutsen (zoals in Bernabéu) als de bal in de winkelhaak trappen (zoals tegen Mechelen of Antwerp). 29 jaar en het cv van een vrijbuiter, dat zijn doorgaans niet de beste verkoopsargumenten. Gent zette de vooroordelen opzij en heeft daar geen spijt van. Zijn twee goals in de eerste twee matchen van het seizoen deden de criticasters al zwijgen. Sindsdien is hij een vaste waarde. Jong, centrale verdediger, groot en linksvoetig: hij heeft alle ingrediënten voor een recept dat bij alle scouts ter wereld in de smaak valt. Hij brengt aanvallen op gang en is sterk in het duel. Waarschijnlijk wordt hij een van de volgende spelers die de Luminus Arena verlaten voor een bedrag van acht cijfers. Hij is in staat om zijn flank af te dweilen en vervolgens zijn positie weer in te nemen zonder te moeten uithijgen. Hij heeft dus de longen van een moderne back en ontwikkelde in de loop der jaren bij de Zebra's de vereiste kracht en positiespel in de verdedigende duels. Zo word je een vaste waarde. In het verticale voetbal van Preud'homme richt zijn topsnelheid en zijn voorkeur voor diepgang ware ravages aan. Een nachtmerrie voor verdedigers die te veel tijd nodig hebben om zich om te draaien. Hij stapelt de inspanningen op, ook al is hij daardoor minder lucide voor doel. Niettemin goed voor 7 goals en 6 assists. Er zijn evenveel facetten aan Michel Vlap als er de laatste jaren in- en uitgaande spelers waren op Neerpede. Verlegen, arrogant, bescheiden of wraakzuchtig, we hebben dit seizoen bijna alles gezien van de Nederlander die 8 miljoen kostte. Bovendien is hij iemand die uit een halve kans een doelpunt kan maken. In een klassement volgens elegantie zou hij allicht tientallen plaatsen hoger staan. Geheven kin, fluwelen voeten: hij incarneert beter dan wie ook de klasse op z'n Anderlechts. Om een echte referentie te worden op zijn positie, moet hij zich nog meer tonen in de beide zestienmeters. Samen met Mata de enige Brugse titularis die dit seizoen nog niet de weg naar het doel vond. De speler van wie men zei dat hij benadeeld was door de 3 miljoen die Club investeerde in Ricca, wist zich door een aanstekelijke hyperactiviteit meteen op te werpen tot basisspeler. Een kat teert op haar sprongkracht. Een keeper die kleiner is dan 1m85 ook. Bolat is 1m90 maar heeft een katachtige elasticiteit. Nadat hij lang achter zijn beste vorm aan holde, heeft de 31-jarige bij Antwerp de frisheid gevonden die van hem een van de beste doelwachters van het decennium maakt. Hoewel hij zelden beslissend is, is hij toch een van de voornaamste troeven van de Rouches, omdat hij heerst rond de middencirkel. Hij recupereert enorm veel ballen en is indrukwekkend wanneer hij naar voren trekt met de bal aan de voet. Zijn dynamisch spel is een geschenk voor Sclessin. In de Champions League kreeg hij Thibaut Courtois twee keer op de knieën, maar hij maakte ook vaak de foute keuzes voor het doel. Een klassebak, maar je moet wel leren leven met de frustratie van verkwanselde kansen. Tegelijk ook een bom die de match op elk moment kan doen ontploffen. Er zijn er die de keeper beoordelen op basis van zijn reflexen en zijn reddingen. Er zijn er andere die hem verwijten het spel te veel te ondergaan. De sterkte van Hendrik is dat hij er beetje bij beetje in slaagde om die laatsten het zwijgen op te leggen. Een goeie doelman kan ook zijn zwakke punten maskeren. Weer tot leven gewekt door de lucht van de Ghelamco Arena en de ruit van Jess Thorup. Daarin heeft hij de rol van spelverdeler, die het tempo van de Buffalo's regelt. De middenvelder heeft weer het balgevoel waarmee hij enkele seizoenen geleden tot de beste regisseurs van onze competitie behoorde. Een winger zoals ze nog amper gemaakt worden. Als een wervelwind gaat hij in de diepte om op snelheid een tegenstander uit te schakelen en met zijn goede voet een voorzet in de rug van de verdediging of naar het voorhoofd van de goalgetter te sturen. Soms is hij wat slordig bij de laatste bal, maar altijd gaat er dreiging van hem uit. Drie jaar liefde, drie jaar ballingschap. Eén seizoen in Porto, twee in Huddersfield en toen was Lolo weer thuis. Alsof er (bijna) niks veranderd was. Hoewel hij niet zijn geweldige mojo van 2015 teruggevonden heeft, blijft hij doen waar hij goed in is, op basis van altruïsme en spelinzicht. Door de woelige transferperiode in Limburg bleef hij als een van de weinige wapens aan boord van het blauw-witte schip. Met zijn fysiek, loopvermogen, acties langs de lijn en offensieve kracht heeft hij bijwijlen getoond dat hij ook op een hoger niveau carrière zou kunnen maken. De vergelijking met Raheem Sterling houdt geen steek. Tenzij het alleen gaat over 'lopen als een kip zonder kop'. Hij was vroegrijp en blijft natuurlijk een geweldig talent. Tenslotte heeft hij op zijn zeventiende al een 'vol' seizoen bij Anderlecht achter de kiezen. Dat is lang niet niks. Verwend als kind, rot van talent: Charles is, zoals ze zeggen, met zijn gat in de boter gevallen. Hij werd aangekondigd als het talent waarop Club al wacht sinds Marc Degryse en zijn eerste optredens bevestigden dat hij een juweeltje is. Linksvoetig, elegant, sluw: de opvliegende puber die tennisrackets kapotsloeg, is veranderd. Het is pas bij het defensief georiënteerde Antwerp van Bölöni dat Refaelov meer dan tien keer wist te scoren in de competitie. In een verkort seizoen dan nog wel. Nog maar eens een paradox voor deze dertiger - op 26 april wordt hij 34 - die nooit zo goed bij de les leek als in de nadagen van zijn carrière. Alle competities samengenomen komt hij dit seizoen aan 20 goals en 4 assists. In België doen alleen David en Mbokani beter. Waarschijnlijk eindigde zijn seizoen op 26 december op Sclessin, toen hij geraakt werd aan de achillespees. Daarmee is mogelijk ook zijn Belgisch avontuur ten einde gekomen. Drie assists, vier strafschoppen uitgelokt en twee goals. Statistieken die een andere dimensie krijgen wanneer je weet dat ze van een flankverdediger komen. Defensief is hij niet altijd onberispelijk, maar de rechtsback van Antwerp is een slang van zodra hij aan de bal komt. Niets erger voor een genie dan een kleurloos seizoen. Drie goals, geregeld op de bank en soms lijkt hij wel een gast in zijn eigen club. In 2018 was hij nog tweede bij de verkiezing van de Gouden Schoen maar in 2020 verloopt alles met horten en stoten. En dat is het ritme van de mindere goden. Van goudhaantje geliefd bij de spelers van Football Manager groeide de verdedigende middenvelder uit tot een vaste waard op het middenveld van blauw-zwart. Een beest in de duels, geen al te slechte voeten en een van de sleutelspelers voor de Brugse pressing. Iemand die nooit in België had mogen verzeilen. Amallah speelde roulette met zijn transfer naar Standard. Op 1 maart 2019 op het veld van Sclessin plakte hij als Mouscronspeler op de huid van Razvan Marin. Twee maanden later was het Luikse bestuur nog altijd onder de indruk en rolde het de rode loper uit. Bijna een jaar later heeft Amallah getoond dat de stap van de anonimiteit in Moeskroen naar de oven van Luik niet te groot was. Met 9 goals en 4 assists bevestigt hij zijn stijgend niveau. De faam van de middenvelder is veranderd sinds hij een rij teruggetrokken werd op het schaakbord. Van de nummer 10 ging hij, samen met Ilaimaharitra, naar een stek vóór de verdediging van de Zebra's. De man die soms het verwijt kreeg dat hij niet mee verdedigde, is een geweldige stofzuiger geworden dankzij zijn buitengewoon speldoorzicht en zijn kracht in grondduels. Daarbij heeft hij zijn fenomenale passing niet verloren en dus is hij het brein van de counters van de Carolo's. Een elegante centrale verdediger van amper achttien die door Luciano Spalletti tot eerste back-up wordt gemaakt bij Inter, is hoe dan ook een speler die hoger mag mikken dan de Belgische competitie. Zonder gescheurde kruisbanden aan de linkerknie in september 2017 had Standard hem allicht nooit kunnen inlijven. Het staat in de sterren geschreven dat hij weldra weer de landsgrenzen over trekt. Hij moet nog wel leren leven met het lastige label van supertalent. Dat niemand in Brugge vandaag nog spijt heeft van het vertrek van Denswil, komt door het gespierde spel van de nieuwe waakhond in de verdediging van blauw-zwart. Hij kwam in de zomer voor 2,5 miljoen euro vanuit Tsjechië en toonde dat hij een even grote sprongkracht heeft als Mignolet. Zonder zijn belachelijke flater tegen Manchester United zou hij quasi foutloos zijn. In enkele maanden tijd bewees hij alleszins dat hij centraal erg complementair is met Mechele. Dé grote zomertransfer van Club. Volgens zijn echte niveau zou hij zeker 10 plaatsen hoger moeten staan. Of 25 lager? Onmogelijk om een definitief oordeel te vellen over een knaap van achttien jaar. Dit seizoen is hoe dan ook een tegenvaller, omdat hij de ligamenten van zijn enkel scheurde, maar niet alleen daarom. Vorig jaar schitterde hij onder Fred Rutten, maar dit seizoen presteerde hij onder de verwachting. Dat belette niet dat Roberto Martínez, trouw aan zijn principes, hem een kans gaf. De bondscoach begrijpt immers dat Yari veel beter kan als de omgeving van een hoger niveau is. Het adagium van Dylan Bronn is duidelijk: je kunt via de Franse club Niort passeren en toch slagen in het leven. In twee seizoen tijd heeft de meest excentrieke flankspeler van de Pro League dat bewezen. De Kameroener heeft evenveel bressen in defensies geslagen als debatten in talkshows veroorzaakt door zijn zorgeloosheid, zijn dwaasheden en zijn talent. Die zijn immers allemaal onmiskenbaar. Oké, zonder hem had Antwerp misschien in de poules van de Europa League gespeeld, maar zonder hem zou de Belgische competitie ook een attractie armer zijn. Hij kwam als een nobody naar de Ghelamco Arena, maar de kolos van Lyon werd snel een referentie vóór de verdediging van de Buffalo's. in een ploeg die vaak ten aanval trekt, staat hij garant voor het defensieve evenwicht door zijn capaciteit om tegenaanvallen af te breken, zijn kracht in de duels en het gemak waarmee hij zonder bal een belangrijke zone bestrijkt. Bovendien kan de Fransman van Ghanese komaf goed met de bal overweg wanneer die in zijn voeten belandt. Hij is de bodyguard van Gent. Na een jaar in de schaduw van Razvan Marin zette de hyperactieve middenvelder dit seizoen een flinke stap voorwaarts. Hij voetbalt altijd verticaal, is ongrijpbaar voor zijn tegenstanders en staat vaak op de juiste plaats om de afvallende bal om te zetten in offensief gevaar. Met vijf goals - vaak op belangrijke momenten, met een harde droge knal - is hij een van de aanvallende motoren van het Standard van Preud'homme. Toen hij in de winter van 2017 werd uitgeleend aan STVV, dacht niemand dat hij ooit nog de kleuren van Club Brugge zou dragen. Maar door zijn ontmoeting met Ivan Leko werd hij de patron in de verdediging van blauw-zwart en werd hij aansluitend ook geselecteerd voor de Rode Duivels. Hij is vaak de laatste schakel in het pressingvoetbal, waardoor hij vaak duels moet uitvechten zonder rugdekking en met de beste spitsen van het land. Dat doet hij met verve en zonder de - nochtans verdiende - aandacht op hem te trekken. Zou Chadli, zonder het coronavirus, dé man van de play-offs geworden zijn? En zo ja, van welke play-off? Veel vragen, maar één zekerheid: nadat hij sinds eind januari met een kuitblessure kampte, is het seizoen voor hem te vroeg gestopt. Toch bewees hij in zeventien wedstrijden dat hij boven iedereen uit stak bij Anderlecht. In elk geval is de Rode Duivel een attractie van onze competitie geworden. Het bewijs dat talent altijd bovendrijft. Ook al moest hij lang zoeken naar de weg naar het doel, de voormalige Rode Duivel is onder Jess Thorup een van de offensieve motoren van de Buffalo's geworden. Door op te rukken met de bal aan de voet of door te combineren met Jonathan David, slaagt de middenvelder er uitstekend in om de taken rond de middencirkel te verdelen met Sven Kums: de ex-Gouden Schoen organiseert en Vadis creëert chaos. Hij kan de bal naar voren brengen met een splijtende pass of een vernietigende rush. Veertien assists leverde hij dit seizoen al af, alle competities samen. Dat is erg veel en het maakt van hem op dat vlak een van de referenties in onze Pro League. Na een matig seizoen - alsof de Gouden Schoen hem zwaar viel ondanks alle erkenning die hij kreeg voor zijn kwaliteiten - haalt de Nederlandse metronoom opnieuw een ontstellend hoog aantal assists. Zeventien keer gaf hij de beslissende pass. Dat dankt hij ook aan de keuze van Philippe Clement, die hem opnieuw de vrijschoppen laat nemen. De aanvoerder van blauw-zwart zit zijn tegenstanders, en ook de arbiter, voortdurend kort op de huid. Hij deelt de bevelen uit en zet de pressing in gang. Het profiel van een krijger, waardoor je nog zou vergeten dat zijn rechtervoet een van de gevaarlijkste wapens in het land is wanneer een voorzet of hoekschop moet getrapt worden. Eerst stond hij in de schaduw van Rezaei, nadien in die van Osimhen. Toch is hij al tweeënhalf jaar in stilte bezig om het koninginnestuk op het schaakbord van de Carolo's te worden. Hij scoort zelden en geeft weinig assists, toch is de Malagassiër een hoeksteen van het spel van de Zebra's, dankzij zijn stevige dijen waarmee hij de duels op het middenveld domineert, zijn vaardige voeten die counters op gang brengen, en een echt voetbalbrein. Samen met Morioka een van de dominantste middenlinies van het land. De ex-speler van Sochaux wordt meer en meer betrokken bij stilstaande fases en dat drijft zijn statistieken op - kwestie van eindelijk de aandacht te krijgen die hij verdient. In januari werd hij voor 2 miljoen euro getransfereerd van het Noorse Sarpsborg, maar vandaag is hij minstens tien keer zoveel waard. Hij staat symbool voor de doelgerichte rekrutering van Club de voorbije jaren - in zijn geval ook wel voor een zekere onvoorspelbaarheid daarvan. Hij is de x-factor van een geoliede machine die soms wat frivoliteit mist. Hoewel minder regelmatig dan Vanaken, blijft hij de aanvallende speler die het meeste verwarring sticht. Als de concurrentie centraal niet zo groot was, zou de Senegalees ook daar zijn plaats hebben. Daar schittert hij immers vaak met zijn nationale ploeg. Jong, polyvalent en zelfverzekerd: Diatta vinkt alle noodzakelijke vakjes aan om komende zomer een stap hogerop te kunnen zetten. Club zal niet meer hetzelfde zijn zonder hem. In twee seizoenen tijd, waarvan één met blessures, heeft de hardnekkige maar soms onzorgvuldige flankverdediger zich omgeturnd tot een verdedigende machine. Hij behoort tot de meest indrukwekkende verdedigers in dit klassement. Hij is niet te pakken, ook al staat hij tegenover de beste dribbelaars van het land. Hij heeft zoveel snelheid en gebruikt zijn lichaam zo goed dat hij in alle omstandigheden het hoofd koel kan houden en telkens de juiste verdedigende actie onderneemt. Ook met de bal aan de voet is de voormalige Zebra sterker geworden. Hij steekt steeds vaker de neus aan het venster om doelrijpe kansen te creëren, en dat ondanks zijn rol in een driemansverdediging. Men dacht dat hij teruggekeerd was om dichter bij zijn naasten te zijn, maar in 18 maanden tijd is de Congolees een hoeksteen geworden van het Antwerpse project. Op zijn eentje tilt Dieu de Great Old naar een hoger niveau. 39 goals en 18 assists: geen enkele andere speler in de Pro League kan in diezelfde tijdspanne zulke cijfers voorleggen. Onwaarschijnlijk is dat voor een bruggepensioneerde van wie Anderlecht niet wou weten, maar die België al sinds 2006 doet watertanden. Al bijna vijftien jaar werkt hij zijn tegenstanders en zijn trainers op de heupen. Men zegt dat hij fysiek wat minder geworden is, maar hij was nog nooit zo soeverein. Hij is meer gefocust dan flegmatiek, staat ver af van de etiquette maar dicht bij het podium. Hij is de beste nummer 9 in het land. Defour en Mirallas staan niet in dit klassement, het toont aan hoe vergankelijk roem is. Er zijn nogal wat Rode Duivels van de zogenaamde gouden generatie die de gok wagen om terug te keren naar België nadat ze in het buitenland hebben geschitterd. Sommigen omdat ze geen betere optie hebben. Maar op de Gouden Schoen van 2004 zat nog wat rek. Ondanks zijn wankele fysiek kwam Kompany aan een gemiddelde van exact 50 procent speeltijd. De precisie van een uurwerk en de finesse van een goudsmid. Bijna zeventien jaar na zijn debuut ademt hij nog altijd voetbal, op alle niveaus, met veel gratie en een zeker estheticisme. Als voetballer kun je moeilijk kritiek op hem hebben, als beleidsman is het wat anders. Het gerucht dat Karius naar Anderlecht zou gaan, moet hem plezieren. Of hem herinneren aan het feit dat Jürgen Klopp hem tot op de limiet heeft gepusht. Bij Liverpool was hij overbodig, maar in België heeft hij lengten voorsprong op iedereen - en hij is nog maar 32 jaar. Door 'slechts' 7 miljoen euro voor hem uit te geven deed Club misschien de zaak van de eeuw - of in elk geval van het decennium - op een positie waar het de voorgaande jaren nogal wat vliegenvangers zag passeren. Dit keer zal Club geen vijf doelmannen nodig gehad hebben om kampioen te worden. Vergis je niet: als het Brugge van Clement sterker is dan dat van Leko of Preud'homme, dan komt dat vooral doordat het kan bogen op een solide basis. Een doelman die nog altijd briljant is op de lijn, maar die uit Engeland een nieuwe zekerheid heeft meegebracht. In Brugge krijgt Mignolet voor het eerst in zijn loopbaan de erkenning waar hij recht op heeft. Niets schijnt de lange van Lommel te kunnen deren. Zelfs niet de fameuze vloek die op de Gouden Schoen rust. Vanaken, die in januari voor de tweede opeenvolgende keer werd gelauwerd, valt onder Philippe Clement vooral op door zijn koelbloedigheid en zijn kopspel. Sinds het seizoensbegin scoorde hij al 17 keer, waarvan 6 met het hoofd en 4 uit strafschop. De sleutelspeler van Club is doeltreffender geworden: minder assists (slechts 3, tegenover 19 vorig seizoen) maar al evenveel goals eind maart, terwijl de teller in 2019 pas stopte eind mei. Daarnaast is er niks veranderd: een bijzondere timing om de bal op het juiste moment in de zone van de waarheid te brengen en een buitengewone flair om iemand voor doel af te zonderen. Dat zijn troeven waarbij je makkelijk vergeet dat hij de schijnbeweging en de dribbel mist die hem van een nog hoger niveau scheiden. Michel Louwagie is in staat om in één en dezelfde zin te zweren dat hij nooit de waarde van een speler zal bekendmaken en vervolgens luidkeels te verkondigen dat Jonathan David 'uiteraard meer dan 25 miljoen waard is!' Het enige nadeel van zo'n speler is dat hij je weleens het hoofd kan doen verliezen. In Salzburg en Stuttgart lag dat enigszins anders. In de zomer van 2017 hadden die twee clubs de Canadees snel afgewezen nadat hij er eventjes was komen testen. Drie jaar later zou de jongen uit Brooklyn op zijn eentje meer kunnen opbrengen dan het trio Kums-Depoitre-Sels, dat verkocht werd na de formidabele Europese campagne van Gent. Dat nieuwe statuut van miljonair is gerechtvaardigd door zijn kwaliteiten die ongezien zijn in onze Pro League: tweevoetig, pijlsnel en een kilometervreter. Hij is niet zuinig met zijn inspanningen maar weet in de zone van de waarheid toch het hoofd koel te houden. Een zeldzaamheid die zijn prijs opdrijft. Zulke spelers zijn in België zelden te vinden en op het telraam van de transferprijzen zal hij op eenzame hoogte staan. Jonathan David zal vast en zeker de 27 miljoen van Sander Berge van de tabellen vegen. Want ook al spreekt Louwagie zichzelf al eens tegen, tellen kan hij wel.