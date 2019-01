De beste Belgische voetballers aller tijden: de top vijf van de redactie

1. Eden Hazard

07/01/1991

Aanvaller

Briljante, technisch vaardige linksbuiten. Eden genoemd door zijn ouders, die hem als eerste kind een stukje paradijs in huis vonden, maar ook een stukje paradijs op de voetbalvelden. Man van de individuele actie, en een voorbeeld van speelplezier en Fair Play. Maakte naam toen hij met de Belgische U17 in 2007 de halve finales tegen Spanje haalde op het EK in eigen land. Kon als jeugdspeler naar Anderlecht, maar koos voor de opleiding bij Lille OSC waarmee hij in 2011 titel en beker won. Werd dat jaar én het jaar nadien verkozen tot Frans Voetballer van het Jaar. Chelsea kocht hem in 2012 en met de Londense club won de aanvaller twee landstitels, de FA Cup en in 2013 ook de Europa League. Al tien jaar een vaste waarde bij de nationale ploeg, waar hij zich op de linkerflank gaandeweg ontpopte tot de belangrijkste speler. Beste man bij België ook op het WK 2018 waar de Rode Duivels als derde eindigden.

2. Paul Van Himst

02/10/1943

Aanvaller

Vier Gouden Schoenen, drie keer topschutter, acht keer kampioen, vier keer bekerwinnaar, maar altijd spelend voor één club. Aanbiedingen van buitenlandse clubs legde hij naast zich neer, ook nadat hij in 1965 vierde eindigde in het referendum voor Europees Voetballer van het Jaar. De gracieuze exponent van het oogstrelende voetbal waarmee Anderlecht in de jaren zestig en zeventig successen haalde, maar soms iets te weinig wereldveroveraar. Werkte tussen 1959 en 1974 liefst 566 wedstrijden voor paars-wit af, waarin hij 235 keer scoorde. Recordhouder wat het aantal wedstrijden betreft, tot Olivier Deschacht hem onttroonde. Zijn eerste Gouden Schoen won hij al op zijn zeventiende, waarmee hij toen de jongste winnaar was. De laatste kreeg hij in 1974, net voor hij Anderlecht ruilde voor RWDM. Niemand anders won zo vaak de trofee. Meestal zwervend rond een diepe spits en dribbelend met de buitenkant voet bracht hij de verdedigers tot wanhoop. Was met 81 caps ook lang recordhouders bij de Rode Duivels, tot Jan Ceulemans hem afloste. Daarna nog tot 2017 goed voor de meeste doelpunten voor de Rode Duivels (30), samen met Bernard Voorhoof. Ook dat record is hij kwijt, aan Romelu Lukaku.

3. Kevin De Bruyne

28/06/1991

Middenvelder

Een Gentenaar die koos voor de opleiding bij KRC Genk en daar meteen furore maakte. Speelde bij de blauw-witten vooral op de linkerflank, later in het buitenland steeds meer centraal. Met fraaie goals en geniale assists had hij een groot aandeel in de Genkse bekerwinst (2009) en landstitel (2011). Ziet de oplossingen en voert ze uit nog vaak voor anderen het gezien hebben. Brak nooit door bij Chelsea dat hem eerst uitleende aan Werder Bremen en later verkocht aan Wolfsburg, waar hij zich ontpopte tot dirigent met de uitverkiezing tot Duits Voetballer van het Jaar als gevolg. Voetbalde zich met zijn spelinzicht en beslissende acties en assists in de belangstelling van de grootste topclubs en koos voor Manchester City, terwijl ook Bayern erg aandrong. Met 76 miljoen was hij toen de duurst verkochte Belgische voetballer ooit. Ontpopte zich bij de Citizens tot een van de dragende spelers in het team van Pep Guardiola. Won de Trofee van Sportman van het Jaar (2015). Ook bij de Rode Duivels de drijvende kracht die het verschil maakt, samen met Eden Hazard.

4. Vincent Kompany

10/04/1986

Verdediger

Als zoon van en Belgische mama en een Congolese vader werd de jonge en sociaal bewogen Brusselaar de belichaming van de Nieuwe Belg. Persoonlijkheid, sierlijke verdediger, altijd op zoek naar een voetballende oplossing. Debuteerde in 2003 als zeventienjarige bij paars-wit in de Champions League. Won bij Anderlecht twee titels. Na twee jaar Hamburger SV was hij ook succesvol bij Manchester City, waar hij al meer dan tien jaar speelt. Bij de Rode Duivels nog altijd dé leidersfiguur.

5. Wilfried Van Moer

01/03/1945

Middenvelder

Strategisch vernuft, loopvermogen, gebald in amper 1,70 meter. De polyvalentie in persoon: meeverdedigen, het spel verdelen of scoren, hij kon het allemaal. Een box-to-box avant la lettre. Na zijn Gouden Schoen met Antwerp vierde hij als middenvelder met Standard successen (drie titels, nog twee Gouden Schoenen) en maakte met de nationale ploeg nog een opgemerkte comeback (EK 1980 en WK 1982).