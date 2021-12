Welke eersteklasser heeft afgelopen zomer de beste transfers gedaan? Sport/Voetbalmagazine zocht het uit en gaf ook het woord aan de club om een evaluatie te maken. Iedere dag brengen we drie ploegen. Vandaag het zesde en laatste deel met de drie beste clubs: Seraing (6,2/10), KV Mechelen (6,4/10) en Charleroi (6,4/10).



...

3. Seraing (6,2/10)Ons oordeelSeraing beleeft een rustig seizoen, terwijl het toch gepromoveerd is uit 1B en in de zomerse transferperiode niks heeft uitgegeven. Wie doet beter? De club viste opnieuw in de vijver van FC Metz en de mooiste vangst, net als het seizoen ervoor, is Georges Mikautadze, die weer op kruissnelheid gekomen is en bijna één keer per wedstrijd beslissend is. Een andere speler die eveneens gratis kwam en het uitstekend doet, is Mouandilmadji. Hij zat zelfs zonder club. Samen met Marius en Mikautadze is er nog een speler, geleend van Metz, die met hen 3M vormt: Maziz.Bij de nieuwkomers van de zomer zijn er enkelen die we heel zelden in de eerste ploeg zien ( Denuit, D'Asaro, Silini), maar dat is logisch, want ze komen uit de jeugdploegen van STVV en Charleroi en waren oorspronkelijk gehaald voor de U21. Sambu en Poaty, die respectievelijk van Cholet en Guingamp komen, kregen wel veel speeltijd. Een andere speler van Metz, Cachbach, speelt weinig, maar hij is nog maar 20 jaar en was ook in Frankrijk nog niet doorgebroken, dus kunnen we bezwaarlijk van een mislukking spreken.Het is vrij eenvoudig: van de tien spelers die in de zomer naar Le Pairay kwamen, kan er geen enkele als een mislukte transfer bestempeld worden. De keerzijde van de medaille is dat de jongens die van de moederclub uit Metz geleend werden, niet voor eeuwig bij Seraing zullen blijven. Over enkele maanden moet er dan opnieuw gebouwd worden. Maar de vijver van Metz is zo groot dat niemand zich daar zorgen lijkt over te maken. Het oordeel van de clubAssistent-trainer Marc Grosjean: 'Qua prijs-kwaliteitverhouding konden onze transfers niet beter zijn. Natuurlijk hebben we het geluk dat we een bevoorrechte partner zijn van FC Metz. Men kan zich afvragen waarom spelers als Maziz en Mikautadze ginds geen kans gekregen hebben als je hun niveau bij ons ziet. Maar de concurrentie bij Metz is nog van een ander niveau. Maziz heeft er nood aan om zich belangrijk te voelen om te kunnen presteren, en dat is bij ons het geval. Idem voor Mikautadze, die zich enorm amuseert. Tijdens zijn kortstondige terugkeer naar Metz, tussen het einde van het vorige seizoen en september, werd hij niet altijd op zijn beste positie uitgespeeld en had hij ook niet de menselijke connecties die hij bij ons had. Marius werd eind vorig seizoen aangeboden door een makelaar. Ik heb beelden van hem bekeken, vond hem interessant en stelde Jordi Condom voor om hem te nemen. Op dat moment was Mikautadze nog niet teruggekeerd. Momenteel spelen ze allebei op een hoog niveau.' Sambu is ook een goeie aanwinst. Het is een jongen uit de streek die een deel van zijn opleiding bij Seraing genoot en nadien naar Frankrijk uitweek. De mannen van Metz kennen hem, het was niet moeilijk om hem te overtuigen. Bovendien is hij jong en Belg. Poaty is een vondst van de scoutingcel van Metz. Ze verzekerden ons dat hij een versterking zou zijn.'Nu concentreren we ons op de transferperiode van januari. Cissé en Jallow gaan deelnemen aan de Afrika Cup. We onderhandelen met het bestuur van Seraing en dat van Metz om hun afwezigheid op te vangen.''2. KV Mechelen (6,4/10)Ons oordeelMalinwa kende vorig seizoen een sterke terugronde en play-offs, er was dus weinig reden om veranderingen te doen in de spelerskern. Er werd vooral werk gemaakt van contractverlengingen ( Sandy Walsh, Yannick Thoelen, Nikola Storm, Onur Kaya, Igor de Camargo, Gustav Engvall en recent nog Geoffry Hairemans), een nieuwe huurdeal voor Druijf (een jaar langer geleend van AZ) en een definitieve aanwerving van huurling Shved (Celtic Glasgow). Die twee laatsten blijken echter niet meer hetzelfde niveau te halen van vorig seizoen, een tegenvaller.Dé transfer waar op ingezet werd, was die van Cuypers, al enkele jaren hoog op het verlanglijstje van coach Wouter Vrancken. Met zijn profiel - beweeglijk, tactisch slim en werklustig - past Cuypers perfect in het offensieve concept met veel positiewissels. Na een aanpassingsperiode - zo begon Druijf nog als titularis aan de eerste wedstrijden in deze campagne - ontpopte de Luikse spits zich tot absolute uitblinker in het team. Hetzelfde kan gezegd van de andere transfers waar een directe meerwaarde van verwacht werd: Braziliaan Vinicius, voor een jaar gehuurd van Lommel (eigenlijk van City Group), en de Kameroense international Oum Gouet, gekocht van het Oostenrijke Altach. Ook zij groeiden na een korte aanpassingsperiode uit tot basisspelers. De overige twee inkomende namen, de jonge Belgen Iebe Swers en Jannes Van Hecke, werden eerder als versterking in de breedte gehaald en mogen ondanks hun beperkte speelminuten dus niet te streng beoordeeld worden.Het oordeel van de clubSportief directeur Tom Caluwé: 'We hebben deze zomer verder kunnen bouwen op wat er stond. Ik ben sowieso geen fan van veel veranderingen in een kern - in de winterstop moet je van ons dan ook weinig activiteit verwachten. Shved heeft vorig seizoen zijn waarde getoond en wilde heel graag blijven. Het klopt dat hij in deze heenronde nog niet zijn niveau haalde, maar wat weinig mensen weten is dat hij sukkelde met enkele fysieke kwaaltjes en zelfs een kleine operatie heeft ondergaan. We zijn er zeker van dat hij nog een belangrijke schakel zal worden in onze ploeg. Druijf kende een sterk seizoenseinde, een goeie voorbereiding, maar verdween dan uit de ploeg en geraakte er nog moeilijk in omdat het ondertussen begon te draaien. En dan was er onlangs zijn blessure. Hij is nu stilaan weer speelklaar.'Ook Vinicius huren we. Hij debuteerde sterk als verdediger in de eerste wedstrijd tegen Antwerp, maar nadien is hij wat mee verzopen in de mindere periode van de ploeg. Hij werd doorgeschoven naar het middenveld en daar toont hij de voorbije weken zijn volledige potentieel. Hij voetbalt altijd met veel lef en koppelt daar een gezonde agressiviteit aan. Van Cuypers wisten we dat hij qua mentaliteit goed bij deze club zou passen. We hadden hem al twee jaar in het vizier. Naar Mechelse normen is hij een stevige transfer, te vergelijken met Club Brugge dat een transfer van 7 miljoen euro zou doen. De transfer van Oum Gouet ligt daar iets onder, net als Shved. Dat zijn de drie transfers waarmee we onze nek uitstaken.'Van Hecke en Swers komen minder aan spelen toe, maar ze trainen goed en hun kansen zullen nog komen.'1. Charleroi (6,4/10)Ons oordeelNa een teleurstellend seizoen besloten de Zebra's om met een leeg blad te herbeginnen. In een woelige zomer werd er vooral uitgekeken naar de vervanger van Karim Belhocine. De komst van Edward Still was een eerste teken dat de transferperiode minder opvallend zou zijn als de vorige, maar wel meer gericht. Buiten de overtuigende Anass Zaroury, die al werd vastgelegd in januari, gaf het boodschappenlijstje van Charleroi aan dat men vooral aan de spelfilosofie dacht. De eerste inkomende transfer was Knezevic, die werd gezien als de eerste keuze van de nieuwe huisarchitect. De Zwitser heeft de voorbije maanden niet ontgoocheld, integendeel, maar dat was ergens wel verwacht. Dat lag anders voor Andreou. De negentienjarige Cyprioot kwam voor 200.000 euro en zonder veel ervaring naar België, maar maakte zich binnen de kortste keren onmisbaar.Zorgane, die werd voorgesteld als de steraankoop van de zomer, heeft nog wat tijd nodig om te bevestigen. In dezelfde categorie zit Koffi. Bessile viel minder op, maar lijkt stilaan sterker te worden, terwijl dat voor Zedadka net andersom is. Over Ozornwafor of een Desprez lijkt er op dit moment hoe dan ook geen unanimiteit te bestaan.Het oordeel van de clubAfgevaardigd bestuurder Mehdi Bayat: 'Ik ben over het algemeen erg tevreden over onze transferzomer. Zeker omdat het voor ons een strategische aangelegenheid was met drie concrete doel- stellingen: de kern verjongen, de loonmassa inkrimpen en onze sterkhouders langer doen blijven. Uiteindelijk zijn er achttien spelers vertrokken, zijn er negen nieuwe gekomen en is de gemiddelde leeftijd aanzienlijk gezakt. En ik denk dat je objectief kunt stellen dat onze kern nu meer kwaliteit heeft dan vorig jaar. Het doel is dus bereikt. Het bewijs daarvan is dat spelers als Koffi, Knezevic, Zorgane, Andreou en Zaroury ondertussen volwaardige basisspelers zijn en dat we onze sleutelspelers behielden.'Gezien het niveau van Koffi is het moeilijker om Desprez momenteel te beoordelen. En de sterkte van onze verdediging tot nu toe verhindert dat een Ozornwafor kan tonen wat hij in zijn mars heeft. Iemand die niet speelt, is niet noodzakelijk een mislukte transfer, het is soms gewoon een kwestie van timing. Dat neemt niet weg dat er in januari nog aanpassingen moeten gebeuren. En dat zal uiteraard ook volgende zomer het geval zijn. In één transferperiode kun je moeilijk én je coach én je systeem én je sportieve visie veranderen. Door op zoek te gaan naar specifieke profielen zullen we volgens mij dichter komen bij de tactische flexibiliteit die we willen bereiken.'De grote onbekende factor is de coronatoestand. Dat maakt de toekomst onzeker voor iedereen. Daarom beseffen we ook heel goed dat het voor de club moeilijk zou zijn om een goed bod voor een van onze sterkhouders af te wijzen.'