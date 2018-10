De beste oneliners van Trond Sollied

'Ik ben al blij dat hij terug is voor zijn oneliners. Daar is hij onnavolgbaar in,' zei Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck deze week over de terugkeer van Trond Sollied. De Noor was eerder in de Belgische competitie actief tussen 1998 en 2012 (bij AA Gent, Club Brugge en Lierse) en liet in die periode heel wat hilarische uitspraken optekenen - niet zelden met een zeker dedain ten opzichte van de persoon tegenover hem. Een bloemlezing in elf quotes.

Ik sta graag onderaan het klassement. Daar is het tenminste niet saai.

Wie wil weten hoe het voelt als de bom ontploft, moet naar Irak gaan.

Als wij de bal hebben, lopen we met zijn allen naar voren. Als we de bal niet hebben, lopen we naar achteren.

Balbezit is niet belangrijk. Je hebt maar twintig seconden nodig om een doelpunt te maken.

If you pay peanuts, you get monkeys

Looptrainingen in het bos? Ik heb nog nooit bomen gezien op een voetbalveld.

Play-offs, dat is iets voor in het ijshockey

Als je met iedereen problemen hebt, moet je kunnen toegeven dat je zelf het probleem bent.

Elke club waar ik heb gewerkt, heeft geld aan me verdiend. Hetzij dankzij mijn beperkte salaris, hetzij dankzij de trofeeën die ik hen heb opgebracht.

Bij Al Ahli was er een prins die zich wilde bezighouden met de jongens die niet speelden. Ik focus me in eerste instantie op de spelers die wel spelen.