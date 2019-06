Omdat de Rode Duivels momenteel wereldtop zijn en we in tijden van succes de toekomst moeten voorbereiden, gaat Sport/Voetbalmagazine op zoek naar inspirerende opleidingsverhalen. Deze maand: de visie van Philippe Clement, zopas kampioen met KRC Genk en intussen al coach van Club Brugge.

Philippe Clement: 'Het allerbelangrijkste voor mij is het woord "geduld". Ga het maar na: zij die het niet konden opbrengen, zijn zij die de meeste problemen kenden en afhaakten. Het is belangrijker dan ooit, omdat het voor de huidige generatie veel moeilijker is geworden in vergelijking met mijn tijd, ook omdat er almaar meer mensen zijn die de speler beïnvloeden. Ik kon mijn carrière nog in alle rust opbouwen. Mijn ouders zetten nooit enige druk. De enige druk op mij was: mijn diploma halen. Daardoor moest ik als jonge speler niet tegen mezelf vechten. Dat maakt een groot verschil.

...