Donderdagochtend bracht de financiële krant De Tijd het nieuws naar buiten dat Club Brugge tegen de zomer naar de beurs zou willen gaan. Daan Killemaes, hoofdeconoom van Trends, analyseert waarom het dat zou doen.

Een beursgang, wat is dat nu concreet?

Een beursgang, wat is dat nu concreet?Daan Killemaes: 'Dit betekent dat een deel van de club wordt verkocht aan het brede publiek. Hoe groot dat aandeel is, is vandaag nog onduidelijk. Iedereen kan voor een stukje eigenaar van Club Brugge worden. De nieuwe eigenaars kunnen na hun aankoop deze aandelen verhandelen tegen de beurskoers, die mede wordt bepaald door de sportieve en financiële prestaties van blauw-zwart.''Ik vermoed dat voorzitter en meerderheidsaandeelhouder Bart Verhaeghe slechts een minderheidsbelang te koop zal zetten zodat hij de touwtjes in handen houdt. Momenteel is Club Brugge financieel niet afhankelijk van hem, want het is winstgevend en financieel gezond. Voor de voetbalploeg brengt een beursnotering geen extra risico met zich mee, maar wel voor de aandeelhouders. Hun aandeel zal meer of minder waard worden afhankelijk van de prestaties van Club.''Als het om een kapitaalsverhoging gaat, dan is dit een eerste poging om het Belgische voetbal écht te ontgroeien. Om de inkomsten op termijn te verhogen, is een nieuw modern stadion nodig en een verzekerde deelname aan een grotere competitie, zoals bijvoorbeeld een BeNeLiga. Dit vraagt extra investeringen in de infrastructuur en de spelerskern. Een beursgang past in deze strategie.'Club Brugge zou zo de eerste Belgische voetbalclub ooit zijn die naar de beurs gaat. Waarom doet het dat net op dit moment?Killemaes: 'Om beleggers te overtuigen om aandelen te kopen tegen een voor de verkoper aantrekkelijke prijs, heeft de verkopende partij een relatief stabiele cashflow nodig en moet die winstcijfers kunnen voorleggen. Sportief succes en financieel succes combineren op lange termijn is in de voetbalindustrie niet vanzelfsprekend.''In het Jan Breydelstadion slaagden ze daar de voorbije jaren wel in, maar de financiële zijde blijft sterk afhankelijk van deelname aan de Champions League en uitgaande transfers. De aandeelhouders smeden nu dus het ijzer als het heet is, wat verstandig is. De huidige eigenaars kunnen nu tegen een aantrekkelijke waarde verkopen.''Als het over een verkoop van bestaande aandelen gaat, vloeit dat geld naar de huidige vennoten en niet naar de club zelf. Zij maken dan van de goede gang van zaken gebruik om hun aandelen te verzilveren.''Mocht het een kapitaalsverhoging betreffen, dan worden extra aandelen gecreëerd en vloeit dat geld naar de club. Dat vers kapitaal kan gebruikt worden om bijvoorbeeld het stadion mee te financieren. Hierbij vermindert het belang van de bestaande aandeelhouders, maar blijven ze wel eigenaar van een club die meer financiële middelen heeft dankzij die beursgang.'Wat is het risico voor potentiële kopers?Killemaes: 'Investeren in voetbalclubs is risicovol, omdat je afhankelijk bent van moeilijk te voorspellen sportieve uitkomsten. Met hoge stabiele inkomsten die toelaten die resultaten 'te kopen' kan je het risico verminderen, maar niets is zeker in het voetbal. Als onderdeel van de entertainmentbusiness is de voetbalindustrie een groeiende activiteit, maar een pak waarde lekt weg naar de spelers en hun makelaars door de hevige concurrentiestrijd om het schaarse toptalent. Er blijft soms niet veel over voor aandeelhouders, of er is vaak zelfs verlies.''Een club moet goed geleid worden om stabiele financiële resultaten te garanderen. Waar zou je de winst niet spenderen aan een topspeler in de plaats van die uit te keren aan aandeelhouders? Als alle clubs hun geld investeren in talent, neem je een sportief en dus ook commercieel risico als je dat zelf niet doet, want je wil winst maken om de aandeelhouders te vergoeden.''Ajax heeft momenteel een beurswaarde van 290 miljoen euro. Gebaseerd op de financiële cijfers van Club Brugge in het boekjaar 2019/20, kan je het op ongeveer dezelfde waarde schatten. Dit is echter gebaseerd op een 'boerenjaar', met een nettowinst van 24,4 miljoen euro. Deze resultaten zijn behaald door deelname aan de Champions League én goede uitgaande transfers, twee elementen die de volgende jaren niet gegarandeerd zijn.''Voor aandeelhouders is het dus een goed moment voor een beursgang. Als de kopers plezier willen beleven aan hun aandelen, dan zal de club de lijn van de voorbije jaren moeten doortrekken. Dat is het risico dat zij nemen.'Sebastiaan Van Praet