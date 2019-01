De Blauw-zwarte Schoen ?

Gouden Schoenen heb je in verschillende maten, zou je kunnen afleiden uit het lijstje winnaars. Aan de ene kant heb je de artiesten, de mannen met de fluwelen toets: Dennis Praet, Thorgan Hazard, Mbark Boussoufa, Marc Degryse, Matías Suárez, Pär Zetterberg, Frank Vercauteren, Paul Van Himst, om er een paar te noemen. José Izquierdo, winnaar in januari 2017, kan je ook in die categorie onderbrengen. Nu wat worstelend met zichzelf en zijn lichaam bij Brighton in de Premier League, pas eind januari wellicht weer helemaal fit, maar in zijn periode bij Club soms onhoudbaar en flitsend, buitenom en vooral binnendoor. LeandroTrossard en Arnaut Danjuma zijn ook van dat type.

