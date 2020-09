Kevin De Bruyne (Manchester City) behoort als eerste Belg ooit tot de drie kanshebbers voor de UEFA Player of the Year-Award.

De Bruyne krijgt concurrentie van Bayern München-spelers Manuel Neuer en Robert Lewandowski. Het drietal kreeg de meeste stemmen van een jury bestaande uit 80 coaches van clubs die deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en Europa League (48) vorig seizoen en 55 journalisten, één journalist per UEFA-lidstaat.

Alle stemgerechtigden moesten een shortlist van drie spelers samenstellen. De beste speler kreeg vijf punten, de tweede beste speler drie punten en de nummer drie ten slotte één punt. Coaches mochten niet stemmen voor spelers van hun eigen club.

Vorig jaar verkoos de UEFA Virgil van Dijk (Liverpool) tot Europees Speler van het Jaar, voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Het beste Belgische resultaat was tot dusver de zesde plaats van Eden Hazard in 2015. De kapitein van de Rode Duivels werd ook negende in 2018 en zevende vorig jaar. Dit jaar haalde hij de top-10 niet. De Bruyne werd in 2018 al eens zevende.

De prijs wordt sinds 2011 door de UEFA, in samenwerking met de European Sports Media Group (ESM), uitgereikt aan de beste voetballer op de Europese velden.

