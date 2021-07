Kevin De Bruyne en Eden Hazard zullen deze namiddag, om 16u30, met de rest van de spelersgroep van de Rode Duivels het vliegtuig nemen naar München. Daar werken de Duivels vrijdagavond (om 21 uur) hun kwartfinale op het EK voetbal af tegen Italië.

Beide sterspelers kwamen voor in een video die de Belgische voetbalbond (KBVB) op Twitter plaatste. Daarin was te zien hoe de spelers de bus namen van het trainingscentrum in Tubeke naar de luchthaven van Charleroi. De Bruyne en Hazard namen met hun koffertje plaats in de bus.

De twee kampen momenteel met (kleine) blessures en moesten zondag in de achtste finale tegen Portugal vroegtijdig vervangen worden. De Bruyne sukkelt met de enkel, Hazard met de hamstrings. Ze trainden de voorbije dagen niet mee met de groep.

