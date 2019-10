Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn door voetbalmagazine France Football genomineerd voor de Ballon d'Or, 's werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs.

De Bruyne en Hazard moeten opboksen tegen Sadio Mané (Sen/Liverpool), Sergio Agüero (Arg/Man.City), Frenkie de Jong (Ned/Ajax en Barcelona), Hugo Lloris (Fra/Tottenham), Dusan Tadic (Ser/Ajax), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Marc-André ter Stegen (Dui/Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), Donny van de Beek (Ned/Ajax), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Arsenal), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Alisson Becker (Bra/Liverpool), Karim Benzema (Fra/Real Madrid), Matthijs de Ligt (Ned/Ajax en Juventus), Georginio Wijnaldum (Ned/Liverpool), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Bernardo Silva (Por/Man.City), Heung-min Son (ZKo/Tottenham), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Roberto Firmino (Bra/Liverpool), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Riyad Mahrez (Alg/Man.City), Kalidou Koulibaly (Sen/Napoli) en Antoine Griezmann (Fra/Barcelona).

Vorig jaar versierde naast De Bruyne en Hazard ook Rode Duivel Thibaut Courtois een nominatie. Hazard eindigde uiteindelijk als achtste, net voor De Bruyne. Courtois werd veertiende.

Op 2 december wordt de opvolger van de Kroaat Luka Modric gehuldigd tijdens een gala-avond in Parijs. Modric kreeg vorig jaar de meeste stemmen van de jury, die bestaat uit voetbaljournalisten. De middenvelder van Real Madrid haalde het voor de Portugees Cristiano Ronaldo en de Fransen Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. De Argentijn Lionel Messi eindigde vijfde.

Modric is dit jaar een van de grote afwezigen. De Kroaat deelt in de malaise bij Real en ziet ook ploegmaats als Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo en Courtois (ook niet bij de genomineerden voor beste doelman) naast een nominatie grijpen. Wie eveneens ontbreekt is Neymar. De Braziliaan van PSG lag de voorbije maanden geregeld in de lappenmand en kon op het veld zijn fratsen van naast het terrein maar moeilijk doen vergeten.