Kevin De Bruyne (Manchester City) en Romelu Lukaku (Inter Milaan/Chelsea) behoren tot de 30 genomineerden voor de Gouden Bal. Dat heeft het voetbalmagazine France Football vrijdag bekendgemaakt. Thibaut Courtois (Real Madrid) maakt kans op de Yashin-trofee voor de beste keeper. Jérémy Doku (Rennes) is genomineerd voor de Kopa-trofee voor de beste speler onder 21 jaar.

De Bruyne en Lukaku staan in de lijst naast Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (FC Barcelona, PSG), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Nicolo Barella (Inter Milaan), Karim Benzema (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Ruben Dias (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Bruno Fernandes (Manchester United), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Simon Kjaer (AC Milan), Riyad Mahrez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter Milaan), Kylian Mbappé (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Mason Mount (Chelsea), Neymar (PSG), Pedri (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus, Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City) en Luis Suarez (Atlético de Madrid).

Zesvoudig winnaar Lionel Messi en Megan Rapinoe zijn de laatste laureaten, ze wonnen de Gouden Bal in 2019. Vorig jaar werd de prijs niet uitgereikt na een seizoen dat verstoord werd door de coronapandemie.

Twee jaar geleden sleepten Eden Hazard en Kevin De Bruyne een nominatie in de wacht voor de Gouden Bal. Hazard werd toen 13e, De Bruyne 14e.

De Ballon d'Or voor vrouwen gaat dit jaar naar één van de volgende speelsters: Kadidiatou Diani (PSG), Fran Kirby (Chelsea), Jennifer Hermoso (FC Barcelona), Christiane Endler (PSG, Lyon), Christine Sinclair (Thorns FC), Ashley Lawrence (PSG), Irene Paredes (PSG, FC Barcelona), Jessie Fleming (Chelsea), Lieke Martens (FC Barcelona), Sandra Panos (FC Barcelona), Viviane Miedema (Arsenal), Ellen White (Manchester City), Pernille Harder (Chelsea), Samantha Mewis (North Carolina Courage), Wendie Renard (Lyon), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Stina Blackstenius (Häcken), Magdalena Eriksson (Chelsea), Sam Kerr (Chelsea) en Alexia Putellas (FC Barcelona).

Voor de prijs van beste doelman krijgt Courtois concurrentie van Gianluigi Donnarumma (AC Milan, PSG), Ederson (Manchester City), Samir Handanovic (Inter Milaan), Emiliano Martinez (Aston Villa), Edouard Mendy (Chelsea), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid) en Kasper Schmeichel (Leicester).

Doku neemt het voor de Kopa-trofee op tegen Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam), Mason Greenwood (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), Jamal Musiala (Bayern München), Pedri (FC Barcelona), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Een jury van 180 journalisten vanuit de hele wereld stelde een lijst van 30 genomineerden samen voor de Ballon d'Or bij de mannen, evenals een lijst van 10 genomineerden voor de Yashin-trofee. 50 journalisten gespecialiseerd in vrouwenvoetbal brachten ook hun stemmen uit, met een lijst van 20 namen als resultaat. 32 voormalige winnaars van de Gouden Bal wezen de 10 genomineerden voor de Kopa-trofee aan. De winnaars van de verschillende trofeeën zullen op 29 november in het Théâtre du Châtelet in Parijs worden bekendgemaakt.

De Ballon d'Or, de meest prestigieuze individuele voetbalonderscheiding, wordt sinds 1956 uitgereikt.

