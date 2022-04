Na 22 jaar trekt Igor de Camargo (38) zaterdagavond de deur achter zich dicht in België en keert hij terug naar Brazilië. Wij vatten zijn indrukwekkende carrière samen in een aantal cijfers.

6

Voor zoveel Belgische clubs speelde Igor de Camargo sinds hij in 2000, op zijn zeventiende, op Zaventem landde zonder een contract op zak te hebben. Samen met twee makelaars ging hij op zoek naar een ploeg waar hij zijn carrière kon starten, wat uiteindelijk de jeugd van KRC Genk werd. Na nog passages bij Heusden-Zolder, FC Brussels, Standard, KV Mechelen en RWDM (de eigenlijke opvolger van FC Brussels) zit zijn Belgisch avontuur er nu op.

445

Zoveel wedstrijden speelde De Camargo in zijn lange carrière op de Belgische velden. De club waarvoor hij het meeste uitkwam is Standard met 242 matchen, waar hij twee keer passeerde en zijn gloriedagen beleefde, gevolgd door KV Mechelen met 109. 331 van die wedstrijden waren trouwens in eerste klasse. Daarmee staat de Braziliaanse Belg op een 14e plek in het klassement aller tijden.

14

Zoveel keer won De Camargo in zijn carrière van KRC Genk. Tegen geen enkele andere tegenstander pakte hij zoveel zeges. En dat dan nog wel tegen de club waar het voor hem allemaal begon. De moeilijkste tegenstander was dan weer KAA Gent. De Camargo moest daar in 30 wedstrijden 14 keer zonder punten naar huis.

93

Zoveel doelpunten scoorde de ondertussen 38-jarige spits in de Jupiler Pro League. Het meerendeel daarvan (48) maakte hij voor de Rouches. In het klassement van de beste schutters aller tijden in de Belgische eerste klasse staat De Camargo zo op een zestiende plaats, nog steeds ver verwijderd van leider Gert Verheyen die er 156 maakte in België. De meeste goals maakte de spits tegen Charleroi (9), gevolgd door Club Brugge (8).

9

De Camargo had nog nooit van België gehoord tot hij op zijn zeventiende hier naar een club kwam zoeken. Maar het land veroverde bijna meteen zijn hart en later naturaliseerde hij zich nog tot Belg, waardoor hij opgeroepen kon worden voor de Rode Duivels. Zijn debuut maakte hij op 11 februari 2009 op zijn 25ste in een vriendschappelijke interland tegen Slovenië. In totaal zou hij negen keer in actie komen voor de Belgische nationale ploeg, maar scoren lukte hem geen enkele keer. Na een oefeninterland tegen Montenegro op 25 mei 2012 kwam hij niet meer in actie voor de Rode Duivels.

11

Het aantal wedstrijden dat De Camargo speelde in de Champions League, met APOEL Nicosia (5), Standard (5) en KRC Genk (1), de voorrondes niet meegerekend. Vooral de campagne met APOEL Nicosia bleef hem bij, vertelde hij in de podcast MIDMID. Toen kwamen de Cyprioten in de groep uit tegen Real Madrid, Borussia Dortmund en Tottenham. In totaal werden twee puntjes gepakt tegen de Spurs. De Camargo kwam, verrassend genoeg, echter geen enkele keer tot scoren.

Zijn favoriete Europese beker is echter de Europa League. In 29 wedstrijden met Standard, Borussia Mönchengladbach en APOEL maakte de Braziliaanse Belg 10 doelpunten.

93

In deze minuut scoorde Igor de Camargo misschien wel zijn meest iconische doelpunt voor Borussia Mönchengladbach in het degradatieduel tegen VfL Bochum in mei 2011. 'Het was niet het mooiste doelpunt uit mijn carrière, maar wel mijn belangrijkste', vertelde hij daar later over. De supporters van Gladbach zijn het doelpunt, waardoor de club in de Bundesliga bleef, nog steeds niet vergeten. In 2020 werd het namelijk verkozen tot 'doelpunt van het decennium'.

10

Zijn favoriete shirtnummer. In zijn hele professionele carrière droeg De Camargo zes verschillende nummers op zijn truitje: 9, 10, 11, 15, 21 en 47. In maar liefst 16 seizoenen pronkte hij met het mythische nummer 10. Om zijn carrière in België en Europa te eindigen draagt hij momenteel het nummer 47 bij RWDM.

5

Zoveel trofeeën pakte De Camargo in 22 seizoenen in België. Drie titels pakte hij in de Jupiler Pro League met Standard (2008 en 2009) en KRC Genk (2002). Met KV Mechelen won hij in 2019 dan weer 1B en de Belgische beker, dé stunt van dat seizoen. In het buitenland kwamen daar nog twee titels bij met APOEL Nicosia in Cyprus.

1

Zoveel rechtstreekse rode kaarten pakte De Camargo in zijn carrière. U leest het goed, slechts eentje. Al komen daar ook wel twee rode kaarten bij na twee keer geel. En dat voor de man die tijdrekken tot een kunst verhief, niet terugdeinst voor een professioneel foutje meer of minder en geen problemen heeft met reclameren bij de scheidsrechter. In totaal pakte De Camargo wel 69 gele kaarten, al valt dat ook wel mee na zo'n lange carrière.

