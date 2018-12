De Camargo over CL-debuut met Genk: 'Sef Vergoossen trilde als een espenblad'

Igor de Camargo is een meubelstuk van het Belgisch voetbal. Een buffetkast die men van de zomer een verdieping lager heeft gezet: zijn leven speelt zich nu af in eerste klasse B, bij KV Mechelen. Niet zonder succes. Hij is nu 35. Toen hij 17 was, streek hij neer in ons land. Momenteel nadert hij de kaap van de 400 wedstrijden met Belgische clubs (KRC Genk, Heusden-Zolder, FC Brussels, Standard, KV Mechelen), die van de 100 goals heeft hij al gerond.

Eenzaam

'Ik ben op mijn eentje aangekomen in België', vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine. 'Echt helemaal alleen! Het was de eerste reis die ik in mijn leven maakte. Een Braziliaanse makelaar vergezelde me op de vlucht van São Paulo naar Parijs, maar er was nog een andere speler bij en die ging een test afleggen in Afrika. In Parijs liet die makelaar mij dus alleen om die andere te vergezellen. Hij bracht me nog tot aan de gate en zei dat er iemand op mij zou wachten in Zaventem: "Maak je maar niet ongerust..."

'Ik kwam daar dan aan met mijn grote valies en de aankomsthal stond vol volk, maar er was niemand voor mij. Een enorm moment van eenzaamheid. Ik sprak alleen maar Portugees. Ik ben door de luchthaven beginnen te stappen, weg van de aankomsten, en dan opeens, oef, heeft degene die me moest oppikken me herkend. Hij sprak een beetje Portugees, een beetje Spaans, een beetje Italiaans, alles door elkaar...'

Truitje van Roberto Carlos

In zijn eerste seizoen bij Genk speelde De Camargo slechts vier wedstrijden, hij lukte daarin wel zijn eerste goal in de Belgische eerste klasse. Een warme herinnering.

Igor de Camargo: 'Op Beveren, dat zal ik nooit vergeten. Vorige zomer speelden we daar met Mechelen nog een oefenwedstrijd. Ik deed niet mee, ik zat in de tribune. Mijn familie was in België, het was mooi weer, ik had iedereen meegenomen.

'Toen ik ging zitten, vroeg ik aan mijn zoontje: "Enzo, weet je dat papa hier zijn eerste goal gemaakt heeft?" Het was op een tegenaanval, Mirsad Beslija vertrok op volle snelheid, hij gaf de bal aan mij en ik had hem maar binnen te tikken. Een van de makkelijkste goals uit mijn carrière. Die eerste keer, dat vergeet je nooit...'

Ook in zijn tweede seizoen bij Genk speelde de Braziliaanse spits niet vaak, maar hij was er wel bij tijdens een memorabele match. De Camargo: 'Ja, natuurlijk, mijn eerste internationale wedstrijd. Ik speelde enkele minuten op het veld van Real Madrid in de Champions League. Het is lang geleden maar ik ken hun opstelling nog van buiten. Je had Iker Casillas in doel, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Luis Figo, Raúl... Alleen jammer dat Ronaldo, de Braziliaan, er niet bij was.

'Ik was me aan het opwarmen toen Sef Vergoossen me riep om in te vallen. Het stond toen 5-0. Hij begon me instructies te geven, pakte me bij de arm, hij trilde als een espenblad... Ik keek hem aan en zei: "Rustig maar, coach, het is 5-0. Laat me maar lopen en ik zal proberen wat te doen." Hij was onder de indruk, hij was zichzelf niet meer.

'Op het veld, dat was wat! De bal ging enorm snel rond, die gasten van Real amuseerden zich, het deed me denken aan pingpong. Op het einde van de match ruilde ik mijn shirt met Roberto Carlos. Logisch, gezien Ronaldo er niet bij was.'