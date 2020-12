De groepsfase van de Europese competities zit erop. Hoog tijd om te kijken hoe het onze Belgische coëfficiënt daarin verging.

Na zes speeldagen in de Champions League en de Europa League tellen we twee Belgische teams die overwinteren. Antwerp deed het uitstekend in een lastige groep met Tottenham, LASK en Loedogorets. Met vier overwinningen, waaronder een tegen de Spurs, mag het 8 punten bijrekenen op de eigen en 1.2 punten voor de Belgische coëfficiënt. Daarmee zit het maandag ook in de trommel met de niet-reekshoofden. Knap werk van de Great Old dat pas in de vierde pot zat en het moest opnemen tegen drie tegenstanders die vorig jaar nog Europees speelden na Nieuwjaar.

Bij KAA Gent en Standard verliep het heel wat minder. De Rouches konden na een 0/9 de eer nog wat redden met een overwinning tegen Lech Poznan, een nipt verlies tegen Rangers en een verdiend punt tegen Benfica. Daarmee doet het in de coëfficiëntenstand maar net minder dan Antwerp, omdat Standard ook al 4.5 punten verdiende in de voorronden van de EL.

Voor de Buffalo's werd het een beschamende Europese campagne. Met geen enkel punt na zes wedstrijden, werd het de eerste Belgische club met 0/18 in de Europa League. Daarmee deelt het een record met Dundalk, Loedogorets, Qabala, Slovan Bratislava Metalist Charkiv en Shamrock Rovers. Niet meteen een groepje waar KAA Gent bij wil horen.

Club Brugge, tot slot, deed het ook uitstekend dit najaar. Met 8 punten evenaarde het zijn eigen puntenrecord in de Champions League na 2 knappe zeges tegen Zenit en 2 gelijkspelen tegen Lazio. Al zat er meer in, vooral in de laatste wedstrijd tegen de Romeinen. De bal op de lat van Charles De Ketelaere had Club namelijk niet enkel nog miljoenen euro's kunnen opleveren, maar ook nog eens 4 extra punten voor het behalen van de 1/8 finales. Omgerekend voor de Belgische coëfficiënt is dat 1 vol punt erbij. Nu krijgt Club niets extra's voor het behalen van de EL, maar treft het misschien wel een haalbare kaart in 1/16 finales, omdat het aantreedt als reekshoofd.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 10 2 - 4 punten voor groep CL- 4 punten voor 2x winst en groep CL- 2 punten voor 2x draw in groep CL KAA Gent 1.5 0.3 - 1.5 punten voor winst in Q3 CL Antwerp 8 1.2 - 8 punten voor 4x winst in groep EL Standard 7.5 1.1 - 4.5 punten voor driemaal winst in voorrondes EL- 2 punten voor winst in groep EL- 1 punt voor draw in groep EL Charleroi 2 0.4 - 1.5 voor winst Q3 voorronde EL- 0.5 voor verlies play-off EL Totaal 29 5.8

Oostenrijk sluipt dichterbij

Met de draws van Club en Standard komen er deze week 0.4 punten bij voor de Belgische coëfficiënt. Dat is niet veel beter dan wat onze dichtste concurrenten deze week deden. Laten we beginnen met Nederland, dat maar net boven België de achtste plaats bekleedt. Ook onze noorderburen kenden geen succesvolle week met onder meer Ajax, dat net als Club op de laatste speeldag werd doorverwezen naar de Europa League na een 0-1-nederlaag tegen Atalanta.

Nochtans zag het er vorige week nog wel allemaal rooskleurig uit voor de Nederlandse clubs, want ze konden nog met z'n vieren naar de volgende ronde van de Europa League. PSV was al zeker en won op de laatste speeldag nog met 4-0 van het Cypriotische Omonia, maar AZ en Feyenoord verloren deze week (2-1 tegen Rijeka en 1-0 tegen Wolfsberger) waardoor Nederland donderdag 0.4 punten verdiende en 'slechts' met 2 teams doorgaat. Ajax en PSV zijn wel reekshoofd in de loting van maandag. Met die extra punten blijft de kloof tussen België en Nederland 0.5 punten.

Feyenoord is ontgoocheld na de 1-0-nederlaag tegen Wolfsberger © Belga Image

So far so good voor België, maar de landen onder ons deden het deze week wel beter. Oostenrijk, dat op een tiende plaats net onder onze clubs staat, heeft er namelijk een uitstekende week opzitten. In de Champions League verloor RB Salzburg wel van Atlético, waardoor het met een derde plaats als niet-reekshoofd naar de Europa League mag, maar op donderdag was het wel raak voor de Oostenrijkers. Wolfsberger won namelijk met 1-0 van Feyenoord en ging zo ook door, terwijl het al uitgeschakelde LASK met 1-3 ging winnen bij Loedogorets en ook Rapid Wien een puntje pakte bij Molde (2-2). Zo sluipt Oostenrijk met een volledig punt heel wat dichter bij België. De kloof bedraagt nu 0.475 punten, zeker niet onoverbrugbaar met nog twee ploegen in de volgende ronde (weliswaar beide niet-reekshoofden).

En ook Schotland deed het met zijn twee overgebleven teams weer goed deze week. Rangers ging namelijk winnen op het veld van Lech Poznan (0-2) en het al uitgeschakelde Celtic won van Lille (3-2). Zo komen er 0.8 punten bij voor de Schotten. De kloof bedraagt evenwel nog steeds 4.175 punten, wat dit seizoen bijna onmogelijk in te halen is door de Rangers, die als enige Schotse club overblijft in de EL.

Oekraïne, tot slot, had nog drie ploegen in de running dit najaar. Daarvan gaan de twee Champions Leagueploegen, Sjachtar Donetsk en Dynamo Kiev, naar de Europa League. Sjachtar speelde 0-0 gelijk tegen Inter en Kiev won met 2-0 van het Hongaarse Ferencvaros. Zorja Loehansk was in de EL al uitgeschakeld en verloor ook op de laatste speeldag nog met 2-0 van Braga. Zo komen er 0.6 punten bij, maar blijft ook Oekraïne met 31.7 punten nog op een aanzienlijke afstand van België.

Huidige ranking:

Land Coëfficiënt Teams 7. Rusland 38.382 1/6 8. Nederland 36.800 2/5 9. België 36.300 2/5 10. Oostenrijk 35.825 2/5 11. Schotland 32.125 1/5 12. Oekraïne 31.700 2/4 13. Turkije 30.100 0/5

Inhaalrace volgend seizoen

Voor komend seizoen zijn de Belgische kampioen en bekerwinnaar dus zeker van hun plaatsje in Europa, want de 11e en 12e plaats staan op te verre afstand. Voor het seizoen erop is dat echter allesbehalve zeker, want doordat de goeie punten van het seizoen 2016/17 wegvallen, tuimelt België naar een 12e plek, op grote afstand van de andere landen. België heeft dan een seizoen de tijd om zich in de top 11 te nestelen, of het Europese seizoen 2022/23 zou wel eens kunnen doorgaan zonder een gegarandeerde plek in de groepsfases voor de Belgische clubs.

De kloof is echter best groot, want voorlopig staat Oekraïne op een elfde plek, met 2.4 punten voorsprong. Dat staat ongeveer gelijk aan zes overwinningen meer behalen dan de Oost-Europeanen, een helse klus. Maar stel nu dat De Ketelaere zijn schot net wat lager had gemikt, dan was die kloof nog maar 1.4 punten en dan was de taak al heel wat eenvoudiger. Die 2 cm maakt dus een wereld van verschil voor de Belgische clubs.

Virtuele ranking volgend seizoen:

Land Coëfficiënt 8. Oostenrijk 28.450 9. Schotland 27.750 10. Nederland 27.700 11. Oekraïne 26.200 12. België 23.800 13. Servië 23.375 14. Cyprus 22.250

