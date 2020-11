Hoe staat onze Belgische coëfficiënt ervoor na een weekje Europees voetbal? Door de zeges van Antwerp en Standard wordt de voorsprong op de dichtste concurrenten lichtjes vergroot.

Na een dramatische derde speeldag drie weken geleden, waarin geen enkel punt werd geraapt, hebben de Belgische clubs in Europa opnieuw zeges geboekt met Antwerp en Standard. Voor de Great Old blijft het Europees seizoen, na een onvoorziene nederlaag in eigen huis tegen LASK, als een sneltrein gaan. Gisteren moest datzelfde LASK in Oostenrijk voor de bijl, waardoor Antwerp twee speeldagen van het einde samen met Tottenham aan kop staat.

Voor Standard blijft het moeilijk om nog door te stoten naar de knock-outfase van de Europa League. De winnende treffer van Konstantinos Laifis tegen Lech Poznan houdt de hoop wel levend bij de Rouches.

Voor Club Brugge en KAA Gent was het echter een week om snel te vergeten. De landskampioen verloor opnieuw kansloos bij Dortmund terwijl KAA Gent nog geen enkel punt wist te behalen na een vierde nederlaag op rij, deze keer thuis tegen Rode Ster Belgrado.

Daardoor behaalde België deze week 0.8 punten voor de coëfficiënt, dat is het hoogste weekaantal van dit Europese seizoen, samen met de eerste speeldag toen Club en Antwerp wonnen. Maar echt schitterend verloopt de groepsfase vooralsnog niet voor onze Belgische clubs.

Van de 32 te behalen punten, wisten Club, Standard, Gent en Antwerp er nog maar 9 binnen te halen. Met de punten van de voorrondes zorgt dat voorlopig voor deze puntenverdeling onder de clubs.

Hoe de berekening van de coëfficiënt precies werkt, kan je hier lezen.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 7 1.4 - 4 punten voor groep CL- 2 punten voor winst in groep CL- 1 punt voor draw in groep CL KAA Gent 1.5 0.3 - 1.5 punten voor winst in Q3 CL Antwerp 6 0.8 - 6 punten voor 3x winst in groep EL Standard 6.5 0.9 - 4.5 punten voor driemaal winst in voorrondes EL- 2 punten voor winst in groep EL Charleroi 2 0.4 - 1.5 voor winst Q3 voorronde EL- 0.5 voor verlies play-off EL Totaal 23 4.6

Beetje meer voorsprong

Nadat België op de vorige speeldag een plaats moest afstaan aan Nederland en zo van de achtste naar de negende plaats tuimelde, blijft het nu wel mooi op dezelfde plek staan. Onze noorderburen kenden namelijk een mooie Europese week met overwinningen voor Ajax (3-1 tegen Midtjylland in CL) en PSV (3-2 tegen PAOK in EL), terwijl ook AZ en Feyenoord punten pakten met hun scoreloos gelijkspel tegen respectievelijk Real Sociedad en CSKA Moskou. Alle clubs pakten dus punten, wat ervoor zorgt dat Nederland zijn voorsprong op België vergroot met 0.4 punten en nu al 0.7 punten marge heeft.

Als we onder België kijken, zien we dat Antwerp wel eens een gouden zaak gedaan kan hebben in de coëfficiënt door LASK te kloppen en eventueel al uit te schakelen voor de knock-outfase van de Europa League. De Oostenrijkers moeten namelijk nog 4 op 6 halen tegen Tottenham en uit bij Loedogorets om Antwerp alsnog in te halen. Met één overwinning heeft de Great Old echter genoeg.

Waarom is dat zo belangrijk? Omdat Oostenrijk net onder België staat en met de zege van Antwerp we de Oostenrijk rake klappen hebben kunnen geven. In de Champions Leaguer verloor Salzburg namelijk met 3-1 van Bayern en ook in de Europa League kende het geen grote successen.

Enkel Rapid Wien wist te winnen van Dundalk (1-3), terwijl LASK en Wolfsberger kopje onder gingen. Voor de drie Europa Leagueploegen wordt het ook nog een hele klus om door te stoten, wat in het voordeel speelt van België. Voorlopig staat Oostenrijk op 1.3 punten, een mooie voorsprong dus voor onze clubs.

En de andere concurrenten van België in de ranking? Schotland, dat met Rangers gelijkspeelde tegen Benfica en met Celtic verloor van Sparta Praag (4-1), heeft er geen geweldige week opzitten. Ze blijven wel op een elfde plaats staan. Een plaatsje lager, op slechts 0.3 punten, staat Oekraïne. Dat heeft met Sjachtar Donetsk en Dynamo Kiev nog twee clubs in de Champions League en met Zorja Loehansk nog een ijzer in het vuur in de Europa League.

Alleen was het ook voor de Oost-Europeanen geen geweldige week met zware nederlagen voor Kiev (0-4 tegen Barceloona) en Sjachtar (4-0 tegen M'Gladbach). In de Europa League won Zorja dan weer wel met 0-3 van AEK Athene waardoor Oekraïne toch nog wat puntjes kan bijschrijven.

Huidige ranking:

Land Coëfficiënt Teams 7. Rusland 37.882 4/6 8. Nederland 35.800 4/5 9. België 35.100 4/5 10. Oostenrijk 33.825 4/5 11. Schotland 30.625 2/5 12. Oekraïne 30.300 3/4 13. Turkije 30.100 2/5

Aartsmoeilijke opdracht

België heeft in vergelijking met zijn dichtste concurrenten deze week dus een goeie zaak gedaan. Alleen kan het volgend seizoen wel een diepe val maken, wanneer de punten van het seizoen 2016/17 worden afgetrokken. Dat was nog goed voor 12.5 punten. In de virtuele stand van volgend seizoen zakt België zo voorlopig naar een 13e plaats, wat betekent dat geen enkele Belgische ploeg verzekerd is van de groepsfase van een Europees toernooi.

Daarvoor moet het minstens in de top tien komen te staan. Een bijna onmogelijk taak, lijkt het, want dan moet het nog 3.85 punten goedmaken op Schotland. Dat komt overeen met bijna 10 overwinningen. Dan zou er toch al veel goed moeten vallen voor de Belgen. Een elfde plaats kan ook garanties bieden, want dan kan de kampioen in de groepsfase van de CL belanden als de winnaar van het kampioenenbal zich via zijn eigen competitie ook weet te plaatsen voor de CL. Iets wat bijna altijd gebeurt. In dat geval moet België wel nog 2.2 punten goed maken op Oekraïne, en dat is net iets meer mogelijk, maar nog steeds een zware taak.

Land Coëfficiënt 8. Nederland 26.700 9. Oostenrijk 26.450 10. Schotland 26.250 11. Oekraïne 24.800 12. Servië 22.875 13. België 22.600 14. Cyprus 21.750

