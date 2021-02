Hoe staat de Belgische coëfficiënt ervoor na een weekje Europees voetbal?

Het had er allemaal veel mooier kunnen uitzien. Dat is zowat het gevoel dat in de Belgische voetbalwereld overheerst na de heenronde in de zestiende finales van de Europa League. Het begon donderdag al om 16 uur met Dynamo Kiev-Club Brugge. Blauw-zwart domineerde eigenlijk een hele wedstrijd maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een 1-1 en een toch wel goede uitgangspositie.

Bij Antwerp was het een wedstrijd vol emoties. Eerst op achterstand komen, dan net voor de rust nog twee keer scoren, Rangers gelijk zien maken, weer op voorsprong komen en dan uiteindelijk nog twee doelpunten incasseren en zelfs in de laatste minuut nog op de paal trappen. 3-4 wordt wel een erg lastige situatie om nog om te draaien in de terugwedstrijd in Schotland. Al weet je nooit met Antwerp.

Hoe de Europese coëfficiëntenranking in zijn werk gaat, leest u hier.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 11 2.2 - 4 punten voor groep CL- 2 punten voor winst in groep CL- 2 punten voor 2x draw in groep CL- 1 punt voor draw in 1/16 EL KAA Gent 1.5 0.3 - 1.5 punten voor winst in Q3 CL Antwerp 8 1.2 - 8 punten voor 4x winst in groep EL Standard 7.5 1.1 - 4.5 punten voor driemaal winst in voorrondes EL- 2 punten voor winst in groep EL- 1 punt voor draw in groep EL Charleroi 2 0.4 - 1.5 voor winst Q3 voorronde EL- 0.5 voor verlies play-off EL Totaal 30 6

Enkel het gelijkspel van Club Brugge levert België zo 0.2 punten op voor het coëfficiëntenklassement. Op zich niet slecht in deze fase van de competitie, maar de dichte concurrenten deden toch licht beter.

Nederland, dat net boven België op een achtste plaats staat, kende een moeilijkere avond dan de Belgische clubs. PSV verloor aan het begin van de avond al met ruime 4-2-cijfers in en tegen PAOK en ook Ajax leek lange tijd met een vervelende uitgangspositie naar Amsterdam te moeten gaan. De Ajacieden kwamen uit tegen Lille en stond tot 5 minuten voor tijd 1-0 achter. Maar doelpunten van kapitein Dusan Tadic en Brian Brobbey deden de situatie nog helemaal omslaan. Uiteindelijk ging Ajax met een 1-2-overwinning naar huis en liep Nederland zo 0.2 punten uit op België.

Goed nieuws kwam wel uit Oostenrijk. Het Alpenland had met Wolfsberger en RB Salzburg nog twee ijzers in het vuur, maar beide teams lijken al na de heenwedstrijd geen uitzicht meer te hebben op de volgende ronde. Wolfsberger verloor namelijk met 1-4 van Tottenham en ook Salzburg ging in eigen huis met 0-2 voor de bijl van Villarreal.

Schotland, dat twee plaatsen onder België staat, had enkel nog Rangers in het toernooi. Door de overwinning op Antwerp haalt het België ook met 0.2 punten lichtjes in. Oekraïne, tot slot, kende de beste avond van de eerste achtervolgers. Sjachtar won namelijk in de zestiende finales van de Europa League met 0-2 van het Israëlische Maccabi Tel-Aviv en Dynamo Kiev speelde gelijk tegen Club Brugge. Dat betekent 0.6 punten erbij in de ranking en zo loopt Oekraïne ook 0.4 punten in op België.

Land Coëfficiënt Teams 7. Rusland 38.382 1/6 8. Nederland 37.200 2/5 9. België 36.500 2/5 10. Oostenrijk 35.825 2/5 11. Schotland 32.625 1/5 12. Oekraïne 32.300 2/4 13. Turkije 30.100 0/5

Op zich is de negende plaats van België een uitstekende plek. Zo heeft het het volgende seizoen ook een rechtstreekse plek in de groepsfase van de Champions League. Maar over enkele seizoenen kan dat zomaar veranderen. Want volgend seizoen valt het erg goeie jaar 2016/17 weg, waarin twee Belgische clubs nog de kwartfinales van de Europa League behaalden. Daardoor zou België in vrije val gaan op de ranking en voorlopig op een twaalfde plek belanden. En dat betekent geen automatische plaats voor de kampioen in de CL-groepsfase.

En de nederlaag van Antwerp tegen Rangers komt daarin dubbel hard aan voor België. Antwerp kon zo geen punten leveren voor de ranking en ondertussen loopt Schotland in die virtuele ranking uit op ons land. Met 28.250 punten zou Schotland zo op een negende plek staan, op al 4.250 punten van België. Een erg groot gat dus als je weet dat een overwinning slechts 0.4 punten oplevert.

De virtuele stand volgend seizoen

Land Coëfficiënt 8. Oostenrijk 28.450 9. Schotland 28.250 10. Nederland 28.100 11. Oekraïne 26.800 12. België 24.000 13. Servië 23.625

Het had er allemaal veel mooier kunnen uitzien. Dat is zowat het gevoel dat in de Belgische voetbalwereld overheerst na de heenronde in de zestiende finales van de Europa League. Het begon donderdag al om 16 uur met Dynamo Kiev-Club Brugge. Blauw-zwart domineerde eigenlijk een hele wedstrijd maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met een 1-1 en een toch wel goede uitgangspositie. Bij Antwerp was het een wedstrijd vol emoties. Eerst op achterstand komen, dan net voor de rust nog twee keer scoren, Rangers gelijk zien maken, weer op voorsprong komen en dan uiteindelijk nog twee doelpunten incasseren en zelfs in de laatste minuut nog op de paal trappen. 3-4 wordt wel een erg lastige situatie om nog om te draaien in de terugwedstrijd in Schotland. Al weet je nooit met Antwerp.Enkel het gelijkspel van Club Brugge levert België zo 0.2 punten op voor het coëfficiëntenklassement. Op zich niet slecht in deze fase van de competitie, maar de dichte concurrenten deden toch licht beter. Nederland, dat net boven België op een achtste plaats staat, kende een moeilijkere avond dan de Belgische clubs. PSV verloor aan het begin van de avond al met ruime 4-2-cijfers in en tegen PAOK en ook Ajax leek lange tijd met een vervelende uitgangspositie naar Amsterdam te moeten gaan. De Ajacieden kwamen uit tegen Lille en stond tot 5 minuten voor tijd 1-0 achter. Maar doelpunten van kapitein Dusan Tadic en Brian Brobbey deden de situatie nog helemaal omslaan. Uiteindelijk ging Ajax met een 1-2-overwinning naar huis en liep Nederland zo 0.2 punten uit op België.Goed nieuws kwam wel uit Oostenrijk. Het Alpenland had met Wolfsberger en RB Salzburg nog twee ijzers in het vuur, maar beide teams lijken al na de heenwedstrijd geen uitzicht meer te hebben op de volgende ronde. Wolfsberger verloor namelijk met 1-4 van Tottenham en ook Salzburg ging in eigen huis met 0-2 voor de bijl van Villarreal.Schotland, dat twee plaatsen onder België staat, had enkel nog Rangers in het toernooi. Door de overwinning op Antwerp haalt het België ook met 0.2 punten lichtjes in. Oekraïne, tot slot, kende de beste avond van de eerste achtervolgers. Sjachtar won namelijk in de zestiende finales van de Europa League met 0-2 van het Israëlische Maccabi Tel-Aviv en Dynamo Kiev speelde gelijk tegen Club Brugge. Dat betekent 0.6 punten erbij in de ranking en zo loopt Oekraïne ook 0.4 punten in op België.Op zich is de negende plaats van België een uitstekende plek. Zo heeft het het volgende seizoen ook een rechtstreekse plek in de groepsfase van de Champions League. Maar over enkele seizoenen kan dat zomaar veranderen. Want volgend seizoen valt het erg goeie jaar 2016/17 weg, waarin twee Belgische clubs nog de kwartfinales van de Europa League behaalden. Daardoor zou België in vrije val gaan op de ranking en voorlopig op een twaalfde plek belanden. En dat betekent geen automatische plaats voor de kampioen in de CL-groepsfase.En de nederlaag van Antwerp tegen Rangers komt daarin dubbel hard aan voor België. Antwerp kon zo geen punten leveren voor de ranking en ondertussen loopt Schotland in die virtuele ranking uit op ons land. Met 28.250 punten zou Schotland zo op een negende plek staan, op al 4.250 punten van België. Een erg groot gat dus als je weet dat een overwinning slechts 0.4 punten oplevert.De virtuele stand volgend seizoen