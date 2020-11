Onze Belgische ploegen hebben er een teleurstellende Europese week opzitten. Geen enkele van de vier ploegen kon een puntje pakken. Zo verliest België een plaats op de Europese coëfficiëntenlijst ten koste van Nederland.

Een enorm moeilijk programma hadden de vier overgebleven Belgische clubs deze week niet in Europa. Oké, Club Brugge had niets in de pap te brokken tegen een te sterk Dortmund, maar dat neemt niemand het ook kwalijk. Voor de clubs in Europa ligt dat wel wat anders. Tegenstanders waren de leider in de Servische competitie (nr. 16 op de coëfficiëntenlijst), de nummer drie uit Oostenrijk (10) en godbetert de tiende uit de Poolse competitie (30). En toch verloren Standard, KAA Gent en Antwerp bijna kansloos tegen hun tegenstanders.

De voorbije twee weken de Belgische clubs het nog goed, met eerst 0.8 en daarna 0.6 punten enkel behaald door Club Brugge en Antwerp. Deze week blijft de teller echter op 0.0 staan. Vooral KAA Gent mag stilaan punten beginnen te rapen, want zelf Charleroi, dat geen poulefase bereikte, verdiende al meer dan de Buffalo's, die al drie matchen meer speelden.

Hoe de Europese coëfficiëntenranking in zijn werk gaat, leest u hier.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 7 1.4 - 4 punten voor groep CL- 2 punten voor winst in groep CL- 1 punt voor draw in groep CL KAA Gent 1.5 0.3 - 1.5 punten voor winst in Q3 CL Antwerp 4 0.8 - 4 punten voor 2x winst in groep EL Standard 4.5 0.9 - Driemaal winst in voorrondes EL Charleroi 2 0.4 - 1.5 voor winst Q3 voorronde EL- 0.5 voor verlies play-off EL Totaal 19 3.8

België doet deze week zo een heel slechte zaak op die fameuze coëfficiëntenranking, want het ziet Nederland over zich springen naar de 8ste plaats. Onze noorderburen behaalden deze week 0.8 punten na overwinningen van Ajax (1-2 tegen Midtjylland in CL) en Feyenoord (3-1 tegen CSKA Moskou in EL). Daardoor staan de Nederlanders momenteel 0.3 punten voor op België.

En het blijft achteruit kijken voor onze Belgische clubs, want ook Oostenrijk, Oekraïne en zelfs Schotland zitten in hun nek te hijgen, al is dat voorlopig nog op enige afstand. Belangrijk voor de Oostenrijkers was evenwel de overwinning van LASK op Antwerp, wat hen 0.4 punten deed inlopen op de Belgen. Daarbovenop kreeg het ook nog eens 0.4 punten voor de zege van Rapid Wien op het Ierse Dundalk. De nederlagen van RB Salzburg (3-2 tegen Atlético in CL) en Wolfsberger (1-0 tegen Dinamo Zagreb in EL) leverden geen extra punten op.

LASK behaalde een belangrijke zege voor Oostenrijk © Belga Image

Schotland heeft dan weer pech gehad deze week. In de groep van Standard speelde Rangers in extremis nog gelijk tegen Benfica, terwijl het lange tijd 1-3 voorstond. Celtic verloor dan weer in eigen huis van Sparta Praag (1-4). Zo krijgen de Schotten maar 0.2 punten bij.

Oekraïne, tot slot, kende een even slechte week als de Belgen. In de Champions League verloren Sjachtar Donetsk (0-6 tegen Mönchengladbach) en Dynamo Kiev (2-1 tegen Barcelona) en in de Europa League kon Zorja Loehansk geen vuist maken tegen AEK Athene (1-4). Zo blijven ook de Oost-Europeanen met 0 punten achter.

Huidige ranking:

Land Coëfficiënt Teams 7. Rusland 37.215 4/6 8. Nederland 34.600 4/5 9. België 34.300 4/5 10. Oostenrijk 33.425 4/5 11. Schotland 30.375 2/5 12. Oekraïne 29.900 3/4 13. Turkije 29.700 2/5

Op zich is die negende plaats voor België nog geen probleem. De plaatsen voor de Europese competities worden namelijk hetzelfde verdeeld voor de nummers 7 tot 10. Die bieden allemaal een automatische plaats voor de kampioen in de groepsfase van de Champions League en de bekerwinnaar mag zeker zijn van de poules van de Europa League.

Alles daaronder geeft geen garantie op Europees voetbal. Dan zouden onze Belgische clubs steeds voorrondes moeten afwerken, ook de kampioen en de bekerwinnaar. De elfde plaats is daar echter nog een uitzondering op. Als de CL-winnaar zich namelijk ook via de eigen competitie weet te plaatsen voor de Champions League, dan mag de kampioen van het elfde land ook rechtstreeks naar de groepsfase van het kampioenenbal. En dat gebeurt zo goed als ieder jaar.

De huidige ranking wordt trouwens ook opgemaakt uit het totaal van de voorbije vijf seizoenen, tot aan het seizoen 2016/17 dit jaar. Toen presteerden onze Belgische clubs uitstekend met twee kwartfinales in de EL, wat resulteerde in 12.500 punten. Die vallen na dit seizoen echter weg, waardoor de Belgen in de virtuele ranking van volgend seizoen pas 13e zou komen te staan. Geen gegarandeerd Europees voetbal dus voor de Belgische clubs. De komende Europese weken worden dus nog cruciaal voor het Belgisch voetbal.

Virtuele stand volgend seizoen:

Land Coëfficiënt 8. Oostenrijk 26.050 9. Schotland 26.000 10. Nederland 25.500 11. Oekraïne 24.400 12. Servië 22.375 13. België 21.800 14. Cyprus 21.750

