Terwijl KRC Genk nog knokt voor een plaats in play-off 1, werkt Dimitri de Condé hard aan het team voor volgend seizoen.

1. Zondag stond je tegen Philippe Clement met wie je anderhalf jaar samenwerkte. Wat heb je van hem geleerd? ' Philippe duldt geen verslapping, van niemand, ook niet van mensen buiten de staf en de spelers. Hij zuigt iedereen mee. Hij is niet alleen bezig met zijn ploeg, zijn kern, de technische staf, maar ook met de omkadering, de media en de supporters. Dat heb ik van hem geleerd, dat je de lat hoog moet leggen voor iedereen. Hij vertelde me hoe hard Michel Preud'homme werkte, en hoe hij dat ook doet. Ik zie dat ook bij Hannes Wolf. De nieuwe generatie trainers is bezeten.' 2. Wat heeft Hannes Wolf Genk bijgebracht en blijft al dat goede overeind mocht hij in extremis net geen play-off 1 halen? 'Hij bracht intensiteit, in de wedstrijd maar ook op training. Het fysieke is voor hem erg belangrijk. Hij komt op voor de waarde van het harde werken, is nog jong, maar tegelijk erg duidelijk naar iedereen. Je ziet zijn impact op de groep, zoals je dat ook bij Philippe zag. Sommigen hebben daar nog wat moeite mee, maar die moeten mee. Soms wordt de basis vergeten. Er met zijn allen voluit voor gaan, klinkt logisch, maar valt wel eens weg wanneer de resultaten uitblijven. 'Wat het tweede deel van de vraag betreft: ik zou het erg bekrompen vinden om iemand die goed werkt te veroordelen mochten we één of twee punten tekortkomen voor play-off 1. Hannes Wolf is de geknipte man om ons terug op de rails te krijgen.' 3. De Noren van de wintermercato tonen zich, en Paul Onuachu bloeit helemaal open. Had je dat verwacht? 'Spitsen zijn heel delicaat. Samen met de doelman de moeilijkste positie, omdat het mentale zo belangrijk is: ze hebben veel vertrouwen nodig. Dat zagen we hier ook een paar jaar geleden, toen afwisselend Ally Samatta en Nikos Karelis speelden. Ineens blijft er één over die weet: ik mag nu blijven staan, ook na een mindere match, en die krijgt vertrouwen. Wat vertrouwen voor een spits deed, zag je vorig jaar bij Ally en nu bij Paul, die toch de switch moest maken van een minder moeilijke competitie, de Deense, naar de onze. En onze Noren tonen potentieel op het middenveld. Daardoor zien we eindelijk licht aan het eind van de tunnel op een belangrijke plaats. Ons hart was weggevallen, en we zien een nieuw hart groeien, met spelers die nog beter kunnen worden.' 4. De spelers die weggegaan zijn, doen het goed op hun nieuwe bestemming: Sander Berge, Ally Samatta én Ianis Hagi, die uitgeleend is. ' Hagi was zelf vragende partij om te vertrekken. In de winterstage speelden we hem uit op rechts, waar hij het nu in Glasgow ook goed doet, maar bij ons staat daar Junya Ito en die doet het zo goed dat we Ianis niet de garantie konden geven dat hij daar een aantal weken mocht blijven staan. Samatta profiteert van het feit dat Aston Villa verschillende geblesseerden had, maar heeft ook de juiste leeftijd om in zo'n competitie mee te spelen, en dat Sander Berge speelt, verrast me geenszins. Ik zag afgelopen weekend ook een erg sterke Christian Kabasele bij Watford. Buitenlandse topclubs weten onderhand dat wij niet alleen goed verkopen, maar ook goed opleiden.' 5. Heeft het al dan niet behalen van play-off 1 impact op jouw werk voor de komende mercato? 'Nee. Europees voetbal zou een extra argument zijn om sommige spelers hier te houden, maar ook zonder Europees voetbal kunnen diegenen die lonken naar een transfer hier nog stappen zetten. Dat blijkt uit wat we dit jaar getoond hebben. Dat was niet het niveau waarmee je meteen buitenlandse clubs overtuigt. 'We misten dit jaar het hart van de ploeg. Op die plaatsen zijn een aantal jongens zich goed aan het ontwikkelen. Mijn taak is nu het kaf van het koren te scheiden, twee of drie gerichte aankopen te doen, en te hopen dat er niet opnieuw twee of drie sterkhouders vertrekken van wie wij hopen dat ze zich hier nog wat verder ontwikkelen. Daarnaast gaan we nog twee jongens uit de eigen jeugd naar de kern overhevelen. Het blijft een moeilijk evenwicht tussen groeien, en blijvend oog hebben voor de doorstroming van onze eigen jonge talenten.'