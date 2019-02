De Condé: 'Het missen van de Gouden Schoen gaf Pozuelo een klap'

Voor de Genkse sportief directeur zijn dit de moeilijkste weken die hij in zijn functie beleeft: 'Omdat er veel emoties komen bij kijken, die ik aan de kant moet zetten.' Alle mogelijke scenario's flitsten de voorbije anderhalve week door zijn hoofd. Stel dat Pozuelo zich morgenavond tegen Slavia Praag plaatst en er komt 's anderdaags in de kwartfinale een Spaanse tegenstander uit de bus, dan wil hij toch niet weg? 'Ook aan gedacht', zucht Dimitri De Condé. 'Ik denk niet dat er één mogelijk scenario is dat ik nog niet overwogen heb.'

Het was ook De Condé die Pozuelo toevallig opmerkte toen hij iemand anders ging scouten. Zo geraakte Genk gratis aan een topper waar het in normale omstandigheden nooit aan kon. Pozuelo is de club dankbaar dat men hem hielp uit een diepe put omhoog te kruipen, maar ging er altijd van uit dat hij bij een nieuwe kans opnieuw een stap hoger zou zetten. Zoals voor zoveel andere buitenlanders is België voor hem gewoon een transitland.

Toch heeft dit verhaal ook een menselijke kant, weet de sportief directeur. 'Wij kunnen makkelijk rationeel zeggen: speel gewoon zo verder, dan komt zo'n kans opnieuw.' Maar zo bekijkt de Andalusiër, een gevoelig mens en eerder een doemdenker dan een optimist, het niet. 'Hij heeft me in Spanje op stage gezegd: 'Ik heb in mijn carrière al een paar keer echt pech gehad.' Dan kunnen wij wel proberen hem te overtuigen om optimistischer te zijn, maar dat is niet zo vanzelfsprekend.' De Condé geeft het voorbeeld van de recente Gouden Schoen: 'Waar hij toch nog stiekem hoopte te winnen. De uitslag gaf hem opnieuw een klap, ook al kon je van tevoren aanvoelen dat die in een andere richting zou gaan. Maar hij onthoudt: ik ben écht niet gemaakt voor het geluksfonds.'

Vol vertrouwen

Bij Genk voelden ze deze case niet aankomen, geeft voorzitter Peter Croonen toe. 'Er was na de wintermercato op 31 januari een volledig onderhandeld akkoord met alle partijen. Dat maakt het ook voor ons zo zuur. Zijn makelaars hadden op zo'n moment tegen Pozuelo moeten zeggen dat het niet meer kon. Dat hij plots weer gaat twijfelen, is menselijk, maar dan moet zijn entourage de juiste inschatting maken en zeggen: stop, Pozo.'

Croonen maakte de voorbije week een serene indruk. 'Als je in dit dossier in emotie gaat, kom je er niet uit.' Zijn toon was verzoenend, maar ook overtuigd: 'We hebben een sluitend juridisch akkoord. Dan is het makkelijk om sereen te blijven en vol vertrouwen te zijn.'

Het gaat niet alleen om het principe, maar ook om wat er voor Genk op het spel staat: een mogelijke landstitel, de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League, en het daarbij horende prijskaartje. Het standpunt van de club is ook een signaal naar andere gegeerde Genkse spelers, zegt de voorzitter. 'We hebben nog jongens die mooie sportieve aanbiedingen hadden overtuigd om te blijven. Als wij niet overtuigend zijn naar Pozuelo toe, gaan die spelers misnoegd denken: en wij dan?'

Kortom: mocht Genk nu derde of vierde staan in de rangschikking, dan was het huidige dilemma makkelijker op te lossen, weet De Condé.

Om al die redenen worstelt KRC Genk ook zo hard met deze case, al meent Croonen dat er wél voldoende kwaliteit in de kern blijft om ook zonder de Spanjaard een prijs te halen. 'Maar stel dat we hem laten gaan en de match daarna valt een andere sterkhouder geblesseerd uit, dan wordt het wel problematisch.'

De Condé besluit: 'Welke beslissing er nu ook valt, op het eind van de rit zal ze in dit dossier bepalend geweest zijn als we het niet halen.'