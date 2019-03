De Condé: 'Ik ga ervan uit dat Clement volgend jaar nog trainer van KRC Genk is'

De Condé beseft dat er na dit seizoen een leegloop mogelijk is bij Genk. 'Maar ik ben niet bang', zegt hij. 'Als ik bang zou zijn, kunnen we beter stoppen. Ik geloof sterk in de mensen rondom mij en heel hard in de personen van de scouting. Want door normaal te doen in het voetbal, konden wij al veel bereiken. Blijkbaar ben je dan abnormaal.'

'We moeten beseffen wie we zijn: een challenger. We gaan er alles doen om geen leegloop toe te laten. Alleen hebben we onze limieten. En dan moeten we klaar staan met adequate vervangers.'

De vraag is ook wat er met trainer Philippe Clement gebeurt, zijn naam wordt al een tijdje aan onder andere Club Brugge gelinkt - blauw-zwart aarzelt om het contract van Ivan Leko te verlengen. Is Clement als coach klaar voor een stap hogerop? 'Dat zal dan het buitenland moeten worden, want wij zijn de nummer één in België, op dit moment,' lacht De Condé.

'Ik blijf Philippe de geknipte man vinden voor Genk. Dus ga ik er dan ook van uit dat hij volgend jaar nog onze trainer is. Maar het zou mij niet verwonderen als er ook Bundesligaploegen komen aankloppen voor zijn profiel: jonge coach, heel gedreven én resultaten boekend.'