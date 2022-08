Antwerp heeft zich versterkt met de Kosovaar Arbnor Muja. Dat heeft de Great Old vrijdag gemeld.

De 23-jarige Muja komt over van FC Drita in zijn thuisland, een club die Antwerp goed kent na de recente dubbele confrontatie in de tweede voorronde van de Conference League. Muja kwam tegen het stamnummer 1 tweemaal in actie en speelde zich klaarblijkelijk in de kijker. Op de Bosuil eindigde de eerste wedstrijd op 0-0, Antwerp maakte nadien in de return (0-2) het verschil.

'Arbnor Muja is een polyvalente aanvaller/winger', klinkt het op de site van Antwerp. Het contract geldt voor drie jaar, met een optie voor nog een bijkomend seizoen. De aanwinst zal spelen met het nummer 11.

De 23-jarige Muja komt over van FC Drita in zijn thuisland, een club die Antwerp goed kent na de recente dubbele confrontatie in de tweede voorronde van de Conference League. Muja kwam tegen het stamnummer 1 tweemaal in actie en speelde zich klaarblijkelijk in de kijker. Op de Bosuil eindigde de eerste wedstrijd op 0-0, Antwerp maakte nadien in de return (0-2) het verschil. 'Arbnor Muja is een polyvalente aanvaller/winger', klinkt het op de site van Antwerp. Het contract geldt voor drie jaar, met een optie voor nog een bijkomend seizoen. De aanwinst zal spelen met het nummer 11.