Welke spelers blonken qua statistieken het meest uit gedurende de 34 speeldagen van de reguliere competitie? Een verdict in tien categorieën.

De gevaarlijkste speler

De gevaarlijkste spelerDe topschutter van de reguliere competitie, Denis Undav, heeft de Gouden Stier op zijn shirt niet gestolen. De Duitser staat na 34 speeldagen op 21,66 expected goals. Dat is net iets meer dan Gouden Schoen Paul Onuachu (20,27 xG). De derde plaats is voor Michael Frey, zij het op grote afstand van de eerste twee (16,30 xG).De onhandigste spelerNa het vertrek van Thomas Henry waren de Leuvenaars vorige zomer op zoek naar een aanvaller en ze lieten daarbij in eerste instantie hun oog vallen op Kaveh Rezaei. Maar de voormalige goalgetter van Charleroi vond in het shirt van OHL geen enkele keer de weg naar het doel. Na de reguliere competitie is hij zelfs de speler die het hoogste aantal expected goals verzamelde zonder te scoren (4,3 xG).De beste afstandsschutterNa 34 speeldagen zijn er twee ploegen die meer dan tien keer gescoord hebben van buiten de grote rechthoek. Leider Union slaagde daar elf keer in, twee minder dan het spectaculaire KV Mechelen van Wouter Vrancken. Logisch dus dat twee spelers uit die ploegen de eerste plaats delen in het klassement van goals van buiten de backlijn: de Deen Casper Nielsen (Union) en de Belg Nikola Storm (KVM) met beiden vier treffers.De kopbalkampioenVorig seizoen maakte Paul Onuachu elf doelpunten met het hoofd, dus hij kon op dat vlak mooie adelbrieven voorleggen. Dit seizoen deed de Gouden Schoen het beduidend minder goed en viel hij net naast het podium, met slechts viel kopbalgoals. Voor hem eindigden Jelle Vossen (5) en Zinho Gano (6), die daar wel 46 pogingen voor nodig had. Het spitsenduo van Essevee moet wel Antwerpspits Michael Frey voor zich dulden. Frey scoorde 7 keer met het hoofd uit 21 pogingen en is zo de onbetwistbare kopbalkampioen van de reguliere competitie.De grootste pechvogelWat is er erger dan een bal op de paal zien stranden? Zinho Gano heeft daar vast het antwoord op. De reus van Essevee schoot dit seizoen vijf keer op het doelhout, één keer meer dan Marlos Moreno, Junya Ito, Kristian Thorstvedt en Jack Hendry. In het ploegenklassement staan Anderlecht en OHL op de eerste plaats, met elk vijftien pogingen op het kader. De dribbelkoningWat betreft het totaal aantal pogingen tot een dribbel, komt niemand zelfs maar aan de enkels van Unionist Loïc Lapoussin, met 279. Zijn eerste achtervolger, Noa Lang, heeft er 49 minder. Maar wat het gemiddelde per negentig minuten betreft, zijn er twee die beter doen dan Lapoussin: Ignace Ndri van Eupen (10,70 dribbels per 90 minuten) en Benson van Antwerp (10,74). Slachtoffer en .. daderDenis Undav is een gesel voor de verdedigers, die op hem 71 overtredingen maakten (of zoveel keer werd het tenminste bestraft). Undav deelt dat record met Kortrijkzaan Marlos Moreno. Wel bijzonder is dat de goalgetter van Union ook op het podium staat wat gemaakte overtredingen betreft. Tegen de Duitser werd 55 keer voor een fout gefloten. Alleen Leonardo Lopes van Cercle (60) en Nicolas Raskin van Standard (64) doen 'beter'. De heersers van het luchtruimNiemand vocht zoveel kopduels uit als Zinho Gano (350), maar dat plaatje ziet er heel anders uit als we alleen naar het strafschopgebied kijken, waar het winnen van kopduels veel belangrijker is. Daar zijn het uiteraard de verdedigers die domineren. Zeker die van KV Kortrijk: Aleksandar Radovanovic (43) gaat zijn ploegmaat Trent Sainsbury (41) vooraf, die op het tweede trapje van het podium de patron van de Unionverdediging Christian Burgess naast zich krijgt.De beste aangeverWie anders dan de man die de meeste assists achter zijn naam heeft, Xavier Mercier van OHL? De Fransman staat in alle klassementen op dit domein bovenaan. Hij is nummer één qua expected assists (13,49), voor Junya Ito en Sergio Gómez. Hij gaf ook de meeste passes in de rug van de verdediging (145), de meeste key passes (43) en de meeste smart passes (112), waarmee tegenstanders worden uitgeschakeld. Enigszins verrassend is de spelmaker van OHL ook de speler die zijn ploeg het verst laat opschuiven door zijn acties met de bal aan de voet, vóór Joris Kayembe van Charleroi. Kortom: een alleskunner.De doelman die de meeste mirakels verrichteNeem de post-shot expected goals, de maat voor de kwaliteit van toegestane schoten, en trek daar het aantal geïncasseerde goals vanaf. Zo bekom je de prevented goals, dus eigenlijk het aantal goals dat een keeper verhinderd heeft. In een slecht seizoen kan dat verschil negatief zijn, ook al lijkt het soms anders, bijvoorbeeld bij Marko Ilic van Kortrijk, die ondanks zijn imago van redder in nood op -0,48 uitkomt. Anderen doen het in deze statistiek fantastisch. Zoals Jean Butez, die los aan de kop staat van dit klassement met bijna tien (9,86) verhinderde tegengoals. Op twee en drie staan Hendrik Van Crombrugge en Gaetan Coucke. Het moet gezegd worden dat Antwerp zijn doelman flink hielp om uit te blinken, want ze lieten hem in de reguliere competitie 182 keer onder vuur nemen door de tegenstander. Alleen zijn landgenoot Guillaume Dietsch (183) kreeg net iets meer werk op te knappen.