De drie musketiers: hoe de crisis op Anderlecht voorlopig werd bezworen

M arc Coucke zorgde voor de aftrap aan de Gaverbeek voor hét tafereel van het weekend toen hij, geflankeerd door Michael Verschueren en de hoofdverantwoordelijke van de stewards, een paar honderd ontevreden fans ging toespreken. Aan de supporters zou hij beloofd hebben om de ploeg te versterken in januari. Het was Couckes eerste publieke daad sinds hij op 3 oktober via Twitter een uitnodiging uitstuurde naar de voorzitters van alle supportersclubs. Beter laat dan nooit, zullen sommige fans gedacht hebben. Het stilzwijgen van het bestuur werkte even hard op de zenuwen van de diehards als het beroerde spel op het veld.

