De druk verhoogt bij Waasland-Beveren

'Ah, toch nog een vraag voor mij!' Het was een behoorlijk geïrriteerde Yannick Ferrera die we na afloop van Waasland-Beveren - Anderlecht even aanklampten. Waarom hij er Nana Ampomah al aan de rust had afgehaald, vroegen we ons af. Zijn ploeg stond achter en met vijf goals en drie assists was de Ghanees, op zijn 22e met steeds meer regelmaat, toch een offensieve troef. Het antwoord van de coach was kort. Hij deed het om 'zijn ploeg te beschermen', vermits Ampomah nogal nadrukkelijk naar een tweede geel leek te solliciteren. Was er sprake van frustratie bij de flankspeler omdat hij niet in het spel r...