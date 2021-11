Van de achttien spelers die Felice Mazzu dit seizoen heeft opgesteld, zijn er slechts twee die voor de zomer van 2019 bij Union op de loonlijst stonden. Dit is het verhaal van een succesvolle verbouwing die nauwelijks vertraging opliep.

Wat hebben een dynamische Maltese middenvelder, een energieke Duitse spits, een wervelende Japanse vleugelaanvaller en een vervaarlijk uitziende Deense verdediger met elkaar gemeen? Het antwoord ligt niet zomaar voor het rapen. Het vergt enig denkwerk om het enigma te ontrafelen van een promovendus die uitgegroeid is tot dé sensatie van het seizoensbegin. Dat alles onder het commando van Felice Mazzu, die net als zijn spelers niet willekeurig gekozen werd. De voormalige coach van Charleroi heeft zich opgeworpen tot een projectmanager die onder de auspiciën van Chris O'Loughlin (sinds de lente van 2019 sportdirecteur bij Union, na een korte passage als trainer van STVV) geschiedenis schreef in het Dudenpark.

Het gaat om jonge mannen met dertien verschillende nationaliteiten, die uit alle uithoeken van het Oude Continent kwamen overwaaien en hun brood verdienden in 1B, in de League One, in de Duitse Regionalliga, de Deense eerste klasse en het derde echelon van het Franse voetbal. Het waren telkens risicobeleggingen. We nemen u mee voor een wandeling in achttien etappes die de geel-blauwe brigade de afgelopen maanden met succes aflegde. Overgekomen van Virton in 2020 Na vier onderlinge duels in 1B trekt de goalie van Virton met de atypische carrière de aandacht van Union. De doelman heeft een niet te stillen honger naar erkenning en hij wil eindelijk bewijzen wat hij waard, nadat hij zelfs tot in derde klasse is moeten afzakken. Anthony Moris en Chris O'Loughlin kwamen elkaar al eerder tegen tijdens hun gemeenschappelijke periode op Stayen. Moris werd aanbevolen door keeperstrainer Laurent Deraedt.Overgekomen van FC Eindhoven (Nederland) in 2019 Een linksbenige centrale verdediger met een Belgisch paspoort: het meest gewilde profiel op de Belgische velden. Toch moet Siebe Van der Heyden eerst zijn strepen verdienen bij FC Eindhoven, waar hij met zijn sterk karakter een vaste plaats kon veroveren in de verdediging. Hij blinkt uit bal aan de voet en valt op door het lef waarmee hij zonder schroom oprukt naar voren. Van der Heyden vervolmaakte zijn opleiding op Anderlecht, waar hij vaak de aanvoerdersband droeg en in de Youth League speelde. Overgekomen van Randers (Denemarken) in 2019 Met behulp van zijn eigen database probeert Union profielen te vinden die vaak onder de radar blijven. Zo stuit Union op een blauwe maandag op Jonas Bager, een Deense verdediger die in eigen land actief is bij een middenmoter en die opvalt door zijn indrukwekkende statistieken inzake gewonnen luchtduels. Zijn voorliefde voor verdedigende acties en zijn concentratie wanneer de bal niet in de buurt is, zijn twee kwaliteiten die naar boven kwamen na een intensieve scouting. Gratis overgekomen van Portsmouth (Engeland) in 2020 Bij Portsmouth, waar hij bovenin meedraaide in de League One, liep zijn contract af en dat was voor Union het sein om toe te slaan. Al snel blijkt dat hij op en naast het veld een waardige ambassadeur kan zijn van Union. Zijn vermogen om met één pass enkele linies te doorboren om zijn middenvelders af te zonderen, springen meteen in het oog. Ook buiten het veld beantwoordt deze universitair, die zich graag inzet voor goede doelen en graag als rugzaktoerist door Zuid-Amerika toert, aan het profiel van de Unionspeler. Overgekomen van USL Dunkerque (Frankrijk) in januari 2019De Frans-Marokkaanse verdediger meldde zich aan bij trainer Luka Elsner op het moment dat het team de sprint had ingezet richting podium. Zijn kostprijs? 50.000 euro. Een jaar later staat Ismaël Kandouss op de stoep van 1A, maar de club slaat zomaar een aanbod van Kortrijk af, dat nochtans vijftien keer hoger ligt dan de aankoopprijs. Het geduld van Kandouss, die voor zijn transfer naar Union nog nooit prof was, wordt enkele maanden later beloond wanneer hij alsnog de overstap maakt naar de Belgische elite. Gratis overgekomen van Zulte Waregem in 2021 Met 199 wedstrijden in de Belgische eerste klasse op zijn palmares brengt Damien Marcq een schat aan ervaring mee in een team met spelers die niet vertrouwd zijn met 1A. De Fransman was de rechterhand van Mazzu in de kleedkamer van Charleroi en nadat zijn aflopend contract bij Zulte Waregem niet verlengd werd, kreeg hij de kans om zijn carrière op het hoogste niveau voort te zetten in het Dudenpark. De aanwerving van een speler met zijn metier en zijn mentaliteit past perfect binnen de strategie van bestuur.Overgekomen van Red Star (Frankrijk) in januari 2019 Op het ogenblik dat Union enkele zware herstructureringen doorvoerde binnen het sportieve departement, was de van Parijs overgekomen middenvelder al enkele maanden op post. Maar mede door zijn buitengewone drive en verbluffende winnaarsmentaliteit werd de positie van Teddy Teuma nooit ter discussie gesteld. De stap naar Union, een club waarmee hij de top kon ambiëren, was een hele opluchting voor Teuma, die de degradatie uit de Ligue 2 met Red Star maar moeilijk kon verteren. Overgekomen van Odense (Denemarken) in 2019 Tijdens dezelfde transferperiode als Bager zakt ook Casper Nielsen af naar de Belgische hoofdstad. Een veeg teken dat Union zich op dat moment richt op de Scandinavische markt, die voor Belgische clubs altijd interessant is geweest. Het cliché van de Deense speler die zeer professioneel is en volledig gefocust is op zijn carrière, gaat zeker op voor Nielsen. De Deen schittert evenzeer door zijn vermogen om tussen de vijandelijke linies te infiltreren als door zijn persoonlijkheid. Met zijn gedrag is hij een voorbeeld voor zijn maats. Overgekomen van Charleroi in 2021 De Ivoriaan was een van de revelaties van Eupen tijdens zijn eerste seizoen in de Oostkantons en het was O'Loughlin en Mazzu bijgebleven dat hij de gave had om met zijn bovengemiddelde techniek het hele veld over te steken met de bal aan de voet. Na een geslaagde passage in Portugal was Union ervan overtuigd dat een terugkeer op het Belgische voorplan het overwegen waard was. Union ging de uitdaging aan en voorzag zich vooral van een heel ander type speler dan de middenvelders die normaal het verkeer regelen op het Brusselse middenveld.Overgekomen van Telstar (Nederland) in 2021 Hoewel Senne Lynen het grootste deel van zijn opleiding doorbracht bij Club Brugge, wordt hij door het scoutingteam van Union ontdekt in de Nederlandse Eerste Divisie. In een competitie waar de handelingssnelheid lager ligt dan in de Jupiler Pro League, moet de middenvelder vaak depanneren op de rechtsbackpositie en daar slaagt hij met vlag en wimpel in. Zijn zin voor zelfopoffering is een andere kwaliteit die de beleidsbepalers van Union doet beseffen dat hij de geknipte speler is om het middenveld te versterken.Overgekomen van Virton in 2020 Hij werd maandenlang gevolgd door de sportieve cel van Union, maar hij was op dat moment niet haalbaar. Toen Virton te kampen had met financiële perikelen en licentieproblemen, aarzelden de Brusselaars niet om die opportuniteit met twee handen te grijpen. Tijdens de onderhandelingen werd het bestuur gerustgesteld wat betreft zijn mentaliteit. Uit de gesprekken bleek namelijk dat Loïc Lapoussin eerder zijn hand zou opsteken om zich te verontschuldigen bij een mislukte actie dan dat hij zal beginnen te kibbelen met zijn ploegmaats.Overgekomen van Virton in 2020 De voormalige Zebra, een oude bekende van de nieuwe coach Mazzu, haalt de shortlist van Union dankzij zijn ervaring in het Belgisch voetbal dat hij als zijn broekzak kent. De eerste ontmoetingen waren liefde op het eerste gezicht. De speler houdt van clubs met traditie en de club is naarstig op zoek naar het soort leiders die in staat zijn om het DNA van de club door te geven en een positieve invloed hebben op de sfeer in de kleedkamer. De banden die reeds met Mazzu zijn gesmeed, bevestigen dat Guillaume François de ideale speler is voor Union.Overgekomen van Feyenoord in 2021 Naast het verzamelen van datagegevens, het bekijken van videomateriaal en uitvoeren van scoutingopdrachten in het stadion ziet Union er vooral op toe dat er op menselijk vlak geen verkeerde casting wordt gedaan. Bij Bart Nieuwkoop gaat het zelfs zo ver dat ze op YouTube zijn interview van 23 minuten trotseren dat hij bij Andy van der Meyde aflegde in diens programma Bij Andy in de auto! Zoals blijkt uit de eerste gesprekken is Nieuwkoop een nederige speler die op zoek is naar een club waar hij zich voor de lange termijn kan engageren.Overgekomen van MK Dons (Engeland) in 2021 Met één doelpunt, vijf assists en meer dan 2000 speelminuten in zijn eerste seizoen als prof in de League One loopt Matthew Sorinola in de kijker bij Union, dat mikt op kwieke spelers met een enorm groeipotentieel. De pas twintigjarige Londenaar krijgt een driejarig contract voorgeschoteld in het Dudenpark en wordt vooral gezien als een wissel op de toekomst. Zijn voorliefde voor het avontuur dreef Sorinola in de armen van Union, waar hij iets hoopt op te steken in een competitie die aan de andere kant van het Kanaal onbekend is.Overgekomen van Brighton (Engeland) in 2021 Kaorou Mitoma werd door Brighton gekocht in de nasleep van zijn spectaculaire prestaties op de Olympische Spelen en belandde in Brussel dankzij de goede contacten tussen het management van Union en dat van de Seagulls. De Japanner is zeer geliefd bij de scouts vanwege zijn adembenemende statistieken en als een van de meest begeerde spelers in Japan kwam hij op de shortlist terecht van vele Belgische clubs, waaronder Standard. Mitoma maakte op iedereen indruk door zijn snelle integratie.Overgekomen van Genk in 2020 Het is wellicht een van de moeilijkste dossiers die de directie van Union moet verwerken in de zomer van 2020. O'Loughlin en co moeten zelfs alles uit de kast halen om hem naar het Joseph Marienstadion te halen. Dante Vanzeir is jeugdinternational, maar hij is een van de slachtoffers van de koopwoede van Genk. Tijdens zijn eerste weken in Genk is Mazzu getuige van het potentieel van Vanzeir, die uiteindelijk aan KV Mechelen wordt verhuurd. Union slaagt er toch in om de deal af te ronden en zijn eerste optredens zijn een instant hit. Overgekomen van Meppen (Duitsland) in 2020 Op een dag in november springt Chris O'Loughlin in de auto om naar Meppen te reizen voor Deniz Undav, die met zijn zeven doelpunten voor SV Meppen en tal van andere statistieken de de tellers op hol doet slaan. Na een kwartier spelen heeft de spits amper een bal geraakt en dan staat de ploeg een corner toe. Undav sprint vanuit de middencirkel naar het eigen strafschopgebied om zijn verdedigende positie in te nemen. Het is een detail dat O'Loughlin niet ontgaan is en hij keert tevreden terug uit Duitsland.Overgekomen van Standard in 2021 Zijn superseizoen bij Kortrijk in de campagne 2018/19 is nog maar een vage herinnering en toch is de lange Uruguayaan een interessante target voor Union vanwege zijn atypische profiel dat fel contrasteert met dat van de twee spitsen die al meer dan een jaar het Dudenpark in vervoering brengen. Het gebrek aan zelfvertrouwen speelde hem tijdens zijn passage bij Standard al parten en ook bij Union moet hij dat euvel stilaan wegwerken. Binnenskamers doet de club er alvast alles aan om de grote Felipe weer beslissend te laten worden.