Na het EK zit het avontuur van Joachim Löw als bondscoach van de nationale ploeg erop. Hoofdredacteur Jacques Sys geeft meer uitleg over de beslissing van de Duitser.

Joachim Löw stopt na het EK. Is dat een verrassing?

Joachim Löw stopt na het EK. Is dat een verrassing?Jacques Sys: 'Ja en nee. Löw gaf de laatste weken in een paar interviews een strijdvaardige indruk, maar kennelijk had hij die beslissing toen al genomen. En ergens is dat niet onlogisch na hetgeen er de afgelopen maanden gebeurde. Na die 6-0-nederlaag tegen Spanje in de Nations League, vorig jaar in november, werd hij al aan de schandpaal genageld. Het was toen duidelijk dat er van hem geen enkele impuls meer uitging. 'Er werden ook vragen gesteld bij zijn tactische aanpak. In die traumatische wedstrijd in Spanje zag je bijvoorbeeld dat zijn spelsysteem al na de eerste goal in duigen viel. De spelers liepen over het veld als kippen zonder kop. Löw sprak achteraf over een gebrek aan communicatie op het veld, dat was echt een belachelijke uitleg.'Löw heeft zich nadien hogerop moeten verantwoorden, maar kreeg nog wel het vertrouwen, al zat niet iedereen wat dat betreft op dezelfde lijn. Want het was echt niet duidelijk hoe de ploeg zich onder Löw uit de verstikking kon bevrijden. De Duitse internationals waren hem beu. Er zat geen structuur meer in de ploeg en er was een steeds nijpender probleem van coaching. 'Toen Löw op een gegeven moment zei dat hij bij de spelers zelfoverschatting constateerde, versterkte dat natuurlijk zijn positie niet. Dat voelde hij wel. Daarom ook de beslissing om ermee op te houden. Het risico op een nieuwe afgang wilde hij niet nemen.'Betekende Löw veel voor het Duitse voetbal?Sys: 'Zeer zeker. Zelfs in de twee jaar dat hij assistent was van Jürgen Klinsmann, tussen 2004 en 2006. Op het WK van 2006 was iedereen vol lof over het on-Duitse voetbal dat de Mannschaft bracht. Er waren niet alleen die typische waarden, kracht en loopvermogen, maar ook techniek en creativiteit. Dat was meer de verdienste van Löw dan van Klinsmann, ook al is dat nooit zo naar de buitenwereld gekomen. Klinsmann heeft het nadien trouwens nooit gemaakt als clubtrainer. Terwijl zijn adjunct toen echt innovatief dacht.'Löw heeft zich ook altijd graag gezien als een visionair, een man die de indruk gaf nieuwe trends te zien en daarop te anticiperen. Hij is in die vijftien jaar natuurlijk succesvol geweest, met onder meer de wereldtitel in 2014 en die legendarische 7-1-zege in de halve finale tegen het gastland Brazilië. Maar vreemd genoeg zette de neergang zich juist dan in. De collectiviteit brokkelde af, Löw verjongde de ploeg en rangeerde ervaren spelers uit, maar de resultaten keerden zich tegen hem.'Meteen begint de speculatie naar een opvolger. Mogen we snel een nieuwe naam verwachten?Sys: 'Dat zal nog wel een tijdje duren. Jürgen Klopp wordt genoemd, maar die ligt nog tot 2024 vast bij Liverpool. En Klopp is iemand die dagelijks op het veld moet kunnen staan. Veel interessanter wordt het om na te gaan hoe dat vertrek zich op de ploeg gaat uitwerken. Ergens neemt Löw een deel van de druk weg. Hij kan nu ook een aantal spelers terughalen die eerder niet meer in zijn plannen pasten. Zoals Thomas Müller, Jerome Boateng en Mats Hummels. 'Veel mensen zeggen nu dat ze het jammer vinden dat Löw vertrekt, Duitsland leek door dit bericht zelfs even in rouw gedompeld. Dat heeft toch iets hypocriets. In werkelijkheid zorgt zijn vertrek bij velen voor een gevoel van opluchting. Al kan je dat natuurlijk op dit moment niet zeggen.'