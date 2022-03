Iedere vrijdag kijkt onze redactie uit naar enkele wedstrijden en evenementen in het weekend. Deze week de vriendschappelijke interland van de Rode Duivels tegen Ierland, Loena Hendrickx op het WK kunstschaatsen en de tweede Grote Prijs van het jaar in de formule 1.

Ierland-België (zaterdag, 18u)

Ondanks het feit dat België in deze oefeninterland aantreedt zonder de 50-plussers (spelers met meer dan 50 caps) wordt dit een heel interessant duel. Dit is voor Roberto Martínez immers de ideale gelegenheid om 'de Rode Duivels van de toekomst' op het veld in actie te zien. Een aantal spelers verkondigden in de media dat ze zich graag willen tonen aan de bondscoach. Leandro Trossard hoopt zich op zijn favoriete positie links vooraan te kunnen uitleven, Charles De Ketelaere gaf te kennen dat hij punten wil scoren om mee te kunnen gaan naar het WK en Simon Mignolet liet zijn pas geboren tweede zoontje Vin achter om bij de nationale ploeg te kunnen zijn.

Het wordt alleszins uitkijken naar de basiself die Martínez tussen de lijnen brengt in het 50.000 zitjes tellende Avivastadion in Dublin. Hoopgevend voor de match is dat Ierland zich een nieuwe stijl probeert aan te meten: geen kick-and-rush meer maar verzorgd voetbal. Dat het pas 49e staat op de FIFA-ranking, biedt geen garanties op een walk in the park voor de Belgen. Noord-Macedonië staat op plaats 67... (Steve Van Herpe)

© Belga Image

WK kunstschaatsen, vrije kür Loena Hendrickx (vrijdag, 21u38)

Loena Hendrickx verdedigt vanavond in de lange kür haar voorlopige tweede plaats op het WK kunstschaatsen in Montpellier, waar ze woensdag op de korte kür haar op een na beste score ooit neerzette (75.00).

Hendrickx moet enkel Kaori Sakamoto voorlaten (80.32 in de korte kür). De Japanse, die derde werd op de Winterspelen in Peking, is de topfavoriete voor de wereldtitel, met ook een persoonlijk record van 153.29 op de lange kür.

Behalve Sakamoto zijn Maria Bell (3e met 72.55), de Zuid-Koreaanse Young You (4e met 72.08 en de zestienjarige Amerikaanse Alysa Liu (5e met 71.91) de voornaamste uitdagers voor Hendrickx voor het po­dium.

Als Hendrickx in de vrije kür een score van meer dan 140.00 kan neerzetten, wat ze vorig jaar drie keer heeft gedaan (met een PR van 145.53 op de GP in Turijn), dan is een zilveren/bronzen medaille binnen handbereik, ook gezien de voorsprong die ze in de korte kür heeft opgebouwd.

Op de lange kür zal echter de conditie- en trainingsachterstand na haar lies- en enkelblessure zwaarder doorwegen dan op de korte kür. En dan is de vraag in hoeverre ze op pure adrenaline dat kan overwinnen.

Hendrickx kan sportgeschiedenis schrijven en als eerste Belgische een medaille op de individuele discipline op een WK kunstschaatsen behalen. (Jonas Creteur)

© Belga Image

F1 GP Saudi-Arabië (zondag, 19u)

De eerste Grote Prijs van het nieuwe seizoen proeft naar veel meer. Een echte nek-aan-nekrace tussen de eerste twee wagens hadden we al lang niet meer gezien, Ferrari staat er weer helemaal, het hele Red Bull-team viel letterlijk uit, McLaren heeft nog enorm veel huiswerk en wat deed de Haas van Kevin Magnussen ineens op de vijfde plek? En dan hebben we het nog niet gehad over de matig presterende Mercedes die Lewis Hamilton toch maar weer op het podium zette.

In Saud-Arabië wordt er dus opnieuw spektakel verwacht. Zeker als je daaraan toevoegt dat het circuit in Jeddah het snelste straatparcours van het hele seizoen wordt genoemd. Kan Ferrari opnieuw met de winst gaan lopen of heeft Red Bull de problemen echt allemaal kunnen oplossen?

Ondertussen klinkt de vraag wat de F1 eigenlijk te zoeken heeft in het Midden-Oosterse land luider en luider, zeker nadat het wel zonder moeite afscheid kon nemen van het circuit in het Russische Sotsji. Maar ach, laten we zondag maar gewoon over het sportieve hebben, dat zal wel weer voor genoeg gespreksstof zorgen. (Gert Segers)

© GETTY

