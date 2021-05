Roberto Martinez heeft maandagmiddag zijn 26-koppige selectie voor het EK van volgende maand bekendgemaakt. Daarbij zitten ook Axel Witsel, Nacer Chadli en Matz Sels.

Bij die 26 geselecteerde namen zitten niet meteen de grootste verrassingen. Bij de doelmannen viel de keuze op oudgedienden Thibaut Courtois en Simon Mignolet. Derde keeper is verrassend genoeg niet Koen Casteels, maar Matz Sels van Strasbourg. 'Het is geen keuze op basis van talent', liet Martínez daarover weten. 'Koen Casteels moet geopereerd worden en zal na het seizoen bij Wolfsburg onder het mes gaan.'

Bij de verdedigers koos de Spaanse bondscoach voor vijf namen: Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Jason Denayer, Dedryck Boyata en Toby Alderweireld. Vijf namen lijk op het eerste gezicht wat weinig, maar Martínez maakte duidelijk dat eventueel ook Leander Dendoncker op die plek zou kunnen spelen.

Op het middenveld is er onder meer de terugkeer van Axel Witsel. 'We verwachten niets van hem', verduidelijkte Martínez de keuze. 'Dit is een beloning voor zijn werk voor de nationale ploeg. De echte beslissing zal op 11 juni genomen worden. Dan kijken we of hij fit is.' Verder op het middenveld is er nog plaats voor Kevin De Bruyne, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Youri Tielemans en Hans Vanaken.

Op de flanken is er wel een verrassing op te merken. Naast de usual suspects Yannick Carrasco, Timothy Castagne, Thomas Meunier en Thorgan Hazard is er ook plaats voor Nacer Chadli. Die speelde echter lange tijd en is nog steeds niet in grote doen bij zijn Turkse club Basaksehir. 'Nacer Chadli kan als linker- en rechterwingback spelen. In maart had hij het moeilijk. Nu is hij helemaal fit en heeft hij een grotere rol bij zijn club. Hij heeft ook ervaring op grote toernooien', verklaarde Martinez de keuze voor de held tegen Japan op het WK in 2018.

In de aanval is er plaats voor Jérémy Doku, kapitein Eden Hazard, Dries Mertens en Leandro Trossard. Geen spoor van Yari Verschaeren en Charles De Ketelaere. De twee youngsters werden opgenomen in de beloftenselectie van Jacky Mathijssen. En helemaal voorin koos Martínez voor Romelu Lukaku, Christian Benteke en Michy Batshuayi.

These players are standby: Kaminski, Saelemaekers, Sambi Lokonga, Heynen, Foket, Januzaj, Mechele, J. Lukaku, Vanheusden, Verschaeren & De Ketelaere. 📝 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021

Reservelijst

Martínez koos, in tegenstelling tot andere buitenlandse bondscoaches, meteen voor een defnitieve selectie van 26 namen. 'We moeten de voorbereiding heel goed aanpakken door de coronamaatregelen', vertelt Martinez. 'Het is ook belangrijk dat de spelers na zo'n druk seizoen meteen weten waar ze aan toe zijn. Een grote groep brengt meer risico's met zich mee.'

Wel maakte de bondscoach een lijst van reservespelers bekend. Daarin is echter wel plaats voor De Ketelaere en Verschaeren, maar ook voor onder meer Zinho Vanheusden, Adnan Januzaj en Bryan Heynen.

Voorbereiding start over twee weken

De bondscoaches moeten de definitieve spelerslijst indienen op 1 juni, tien dagen voor de start van het EK. Daarna kunnen er voor de eerste match wel nog spelers worden vervangen in het geval van een ernstige blessure of ziekte. Tot die laatste categorie horen spelers die positief testen op het coronavirus of als "nauw contact" worden beschouwd van een positief getest persoon en dus in quarantaine moeten.

Over twee weken, op maandag 31 mei, blazen de Duivels verzamelen in Tubeke, ook tijdens het EK hun uitvalsbasis, voor de start van de voorbereiding. Nadien volgen nog twee oefeninterlands in eigen huis, tegen Griekenland (3 juni) en vicewereldkampioen Kroatië (6 juni).

De Rode Duivels zijn op het EK ingedeeld in groep B. De Belgen openen hun toernooi op 12 juni in Sint-Petersburg tegen Rusland. Daarna spelen ze op 17 juni in Kopenhagen tegen Denemarken en op 21 juni, opnieuw in Sint-Petersburg, tegen Finland.

