1. De kraker van deze speeldag, tussen Anderlecht en Club Brugge, eindigde onbeslist: 2-2. Een eerlijke puntendeling?

JACQUES SYS: Uiteindelijk wel. Het was een intense maar technisch weinig hoogstaande topper. Club bracht het betere spel, wat voor hen toch een opsteker is na de pandoering tegen Red Bull Salzburg enkele dagen eerder. Die Europese nederlaag was pijnlijk: we moeten van Salzburg geen wereldploeg maken, een goed team dat wel, maar het blijft de Oostenrijkse competitie.

...