Op één speeldag van het einde liggen alle Europese plaatsen in de Jupiler Pro League al vast. Wie speelt in welke competitie, wanneer beginnen ze, wie zijn de mogelijke tegenstanders en wat levert het allemaal al op?

Club Brugge: jackpot van de Champions League

Laten we beginnen met de kampioen. Club Brugge profiteert (voorlopig) voor een laatste keer van de Belgische coëfficiënt en mag volgend seizoen rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League. Al zal dat opnieuw een zware opdracht worden voor blauw-zwart, want met nog twaalf in te vullen plaatsen is het al zeker dat de Bruggelingen in pot drie of vier terechtkomen. Vorig seizoen was het een van de best gerangschikte clubs in de laagste pot en dat wordt ook dit jaar verwacht aangezien het in de vorige editie van het kampioenenbal niet voorbij de groepsfase raakte en zo momenteel op een 44ste plaats op de Europese coëfficiëntenlijst staat. Potentiële tegenstanders zijn usual suspects als Man. City, Liverpool, Juventus, Bayern, Barcelona, en Real Madrid. De andere mogelijke ploegen zullen de komende weken duidelijk worden.

Club is wel al zeker van de jackpot van de Champions League. Zo mag het 15 miljoen bijschrijven op de rekening, aangevuld met zo'n 10 miljoen euro van tv-inkomsten, al kan het ook zijn dat het die moet delen met Union indien de Brusselaars de groepsfase bereiken. Bij een zege komt er nog eens 2,8 miljoen euro bij, een draw levert bijna een miljoen op.

Club Brugge begint het laatst van alle Belgische ploegen aan zijn Europees avontuur. De groepsfase vangt namelijk pas aan op 6 en 7 september. De loting gaat door op 25 augustus.

Union: na bijna zestig jaar terug in Europa

Het werd geen titel voor Union, maar de Brusselaars mochten wel een eerste Europees avontuur in bijna zestig jaar vieren. Als vicekampioen mag de club opdraven in de derde van vier voorrondes in de Champions League. Omdat het al zo lang niet in Europa actief was, is het niet verwonderlijk dat het geen reekshoofd is bij de loting. Daardoor zijn mogelijke tegenstanders in die derde voorronde Benfica en Rangers. Die twee clubs liggen al vast - tenzij Rangers de Europa League wint - met Dinamo Kiev, PSV en de vicekampioenen van Cyprus, Turkije en Denemarken die daar nog bij kunnen komen.

Geen titel, wel de voorrondes van de Champions League voor Union. © Belga Image

Diezelfde tegenstanders keren ook terug in de vierde voorronde - de play-offs - als het deze eerste horde weet te overleven. Daarna wacht de poulefase van het kampioenenbal. Bij verlies in een van die wedstrijden, heeft Union nog het vangnet van de groepsfase van de Europa League, dus de Brusselaars zijn verzekerd van Europees voetbal tot december.

Union begint eraan op 2 of 3 augustus, met de terugwedstrijd gepland op 9 augustus. De loting voor de derde voorronde staat gepland op 18 juli. Ook in de voorrondes van de Champions League valt er al wat geld te verdienen. Door de derde voorronde te halen, verzekerde Union zich al van 320.000 euro. Als het de play-offs worden, dan komt er 480.000 euro bij en bij het bereiken van de poulefases is dat hetzelfde als Club Brugge. En aangezien het al zeker is van de poulefase van de Europa League, mag Union rekenen op 3,6 miljoen euro.

KAA Gent: iets later beginnen

De Buffalo's zijn als bekerwinnaar de enige Belgische club die zal uitkomen in de voorrondes van de Europa League. Hein Vanhaezebrouck en co beginnen eraan in de laatste voorronde en zijn daarin op dit moment de tweede best gerangschikte club, na Feyenoord - indien het niet de Conference League wint. Dat betekent dat een plaatsje als reekshoofd al zo goed als zeker is. Mogelijke tegenstanders zijn twaalf teams die uitgeschakeld worden in derde of tweede voorronde van van de Champions League.

KAA Gent begint er dus wat later aan dan vorig seizoen, toen het nog voor de start van de competitie al Europees aan de bak moest in de Conference League. De play-offronde van de Europa League staat geplaand op 18 augustus met de terugwedstrijd een week later. De loting is voorzien op 1 augustus.

De Buffalo's gaan bij verlies over naar de groepsfase van de Conference League, wat 3 miljoen euro oplevert. Daar komt dan ook nog 750.000 euro van de play-offs van de Europa League bij. Als het de groepsfase haalt, wordt er 3,6 miljoen euro op de rekening gedropt. Een zege in de Europa League is 630.000 euro waard, een draw 210.000.

KAA Gent is dit seizoen al zeker van Europees voetbal tot december. © Belga Image

Anderlecht: enkele punten, maar een wereld van verschil

Paars-wit werd tijdens de play-offs derde in de Jupiler Pro League, wat een enorm verschil is met de nummer 2. In tegenstelling tot de mogelijke miljoenen van de CL en de zekerheid van Europees voetbal tot december, moet Anderlecht nu starten in de derde van vier voorrondes in de Conference League, waar veel minder te verdienen valt en bij verlies geen vangnet is, maar dat weten ze bij Anderlecht maar al te goed na vorig seizoen.

Qua tegenstanders is het nog wat koffiedik kijken. Momenteel hebben onder meer Braga en FC Twente zich nog gekwalificeerd voor de derde voorronde. Voor de rest is het afwachten wie de tweede voorronde overleeft en wie overgeheveld wordt vanuit de Europa League. Bij verlies in de derde voorronde is er dus geen vangnet, maar verdient het wel 550.000 euro. Een ronde verder is dat 750.000 euro en bij het bereiken van de groepsfase volgt 3 miljoen euro. Een zege in de poulefase levert vervolgens 500.000 euro op, een gelijkspel 166.000.

Anderlecht begin eraan op 4 augustus, met de terugwedstrijd op 11 augustus. De loting staat al gepland op 18 juli.

Anderlecht hoopt deze keer wel door de voorrondes van de Conference League te raken. © Belga Image

Antwerp: een lang seizoen voor de boeg

Antwerp, ten slotte, mag als vierde in de Jupiler Pro League aantreden in de tweede voorronde van de Europa League. Bekendere andere namen in die ronde zijn Slavia Praag, YB Bern, Bazel, PAOK en Panathinaikos. Het is echter nog niet duidelijk wie reekshoofd wordt. De kans is wel groot dat Antwerp daarbij hoort.

De Great Old mag het vroegste van alle Belgische clubs aantreden in Europa, waardoor het een erg lang seizoen zal worden. De tweede voorronde staat namelijk op 21 juli gepland, met de terugwedstrijd een week later. Voor de rest geldt hetzelfde als bij Anderlecht, met de toevoeging dat bij onmiddellijke uitschakeling de club 350.000 euro krijgt.

Antwerp staat voor een lang seizoen. © Belga Image

