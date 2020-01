KV Oostende heeft een nieuwe eigenaar. Of toch bijna. Maar het deed een slechte zaak in de degradatiestrijd.

Luc Devroe en KV Oostende gaan ver terug. Doelman (1990-1995), keepertrainer (1995-1996), manager (1996-2001) aan de zijde van Eddy Vergeylen, sportief directeur onder Marc Coucke en, nu, de link tussen voorzitter Frank Dierckens en een Amerikaans investeringsbedrijf dat een aandelenpakket van de West-Vlaamse ondernemer wil overnemen. Paul Conway (Pacific Media Group) en Chien Lee (NewCity Capital) zijn relatief nieuwe spelers op de voetbalmarkt. In december 2017 kochten ze met enkele investeerders 80 procent in Barnsley (League One) en sinds november hebben ze de touwtjes in handen bij de Zwitserse eersteklasser FC Thun. Een paar maanden ervoor hadden Conway, Lee en andere partners 80 procent van de aandelen in OGC Nice verkocht aan Jim Ratcliffe, de Britse miljardair (INEOS) die ook Team Sky redde. 'De deal is voor 95 procent rond', bevestigde Dierckens vorige week. Hij zou 20 tot 25 procent van zijn aandelen houden, zijn uitdrukkelijke wens om 'de lokale verankering te verzekeren', en ook operationeel - als voorzitter - een rol blijven spelen. Daarmee lijkt de club gered, maar daar denkt ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen anders over. De zakenman uit Zwevezele bezit 3 procent, genoeg om (mee) te beslissen over de toekomst, en hoopt op een overname door David Blitzer, sinds 2015 co-eigenaar van Crystal Palace. De Amerikaan wil 5,5 miljoen voor het totale aandelenpakket van KVO betalen, de schulden aan Marc Coucke vereffenen én de nieuwe tribune kopen. Alles samen een investering van enkele tientallen miljoenen. Maar een totale overname ziet Dierckens, die vreest voor het verdwijnen van de ziel van KVO, niet zitten. Tot wanhoop van Vanderhaeghen en zijn compagnon de route Patrick Orlans, de algemeen directeur met wie de voorzitter niet meer door dezelfde deur kan en die forfait gaf voor de nieuwjaarsreceptie. De ondervoorzitter stuurde een open brief de wereld in, 'bezorgd om de toekomst van KVO en met hem iedereen die niet in fantasieën gelooft'. Het laatste woord is nog niet gezegd.