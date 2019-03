De geheimzinnige blessure van Landry Dimata

De krappe zege op het veld van Lokeren heeft andermaal aangetoond dat Anderlecht een type als Landry Dimata mist vooraan. Dimata, die sinds de winterstop slechts 71 minuten speelde, sukkelt al enkele maanden met de knie en zelfs huisbezoeken aan verschillende binnen- en buitenlandse kniespecialisten boden geen uitweg. Aanvankelijk leek het erop dat de 21-jarige aanvaller de play-offs en het EK voor beloften in Italië moest laten schieten, maar volgens enkele kranten gaat hij toch niet onder het mes en kiest hij voor een revalidatieschema.

Op Anderlecht viel het de medewerkers wel op dat er heel omzichtig werd omgesprongen met het medische dossier. Tot voor kort was het de normaalste zaak dat iedereen precies wist wat er aan de hand was met een geblesseerde speler. In het geval van Dimata zijn zelfs mensen binnen de (para)medische staf niet op de hoogte. Hier en daar werd toch gevoelige en vaak foutieve informatie naar de media gelekt. Een issue waar Dimata intern zijn beklag over heeft gemaakt. De club besliste om pas te communiceren wanneer alle knopen zijn doorgehakt. Is een operatie echt nodig? Welke ingreep geeft de beste garanties? Waar zou een eventuele operatie plaatsvinden?

Nu blijkt dat het stilzwijgen waarin Anderlecht zich de voorbije weken hulde alles te maken heeft met de wetgeving rond GDPR ( General Data Protection Regulation, nvdr) die op 25 mei 2018 van kracht werd. Zo is het strafbaar om medische informatie vrij te geven zonder de voorafgaande goedkeuring van de speler. Het gaat zelfs zo ver dat fysieke parameters zoals het vetpercentage enkel bekendgemaakt mogen worden indien de club de toestemming heeft bekomen van alle spelers. 'Makelaars weten doorgaans wat kan en wat niet mag, maar veel spelers zijn zich niet bewust van hun rechten', klinkt het op Neerpede. 'Spelers en journalisten moeten nog wennen aan deze nieuwe situatie.'