In vijf stappen blikken we nog eens terug op wat er het afgelopen weekend op tactisch vlak aan de hand was in de Jupiler Pro League.

De kansenmachine van Wouter Vrancken

De kansenmachine van Wouter VranckenZonder dat hij veel spelers ter beschikking had die individueel het verschil konden maken, zette Wouter Vrancken bij KV Mechelen een voetbal op poten waarmee veel kansen gecreëerd werden. In Limburg heeft hij een kern met veel meer kwaliteiten. Gekoppeld aan nog altijd gedurfde en goed uitgewerkte ideeën, zorgt dat voor een sprankelend huwelijk. De aanvallende spelers van Genk zijn voortdurend in beweging, met positiewissels, diagonale loopacties en het zoeken van ruimte tussen de linies. Voor de verdediging van de tegenstander geeft dat telkens weer hoofdbrekens. In vier wedstrijden creëerde Racing 13,56 xG (expected goals), dat is een waanzinnig gemiddelde van meer dan 3 xG per match. Een ritme dat werd volgehouden zonder Cyriel Dessers, nochtans erg actief sinds het begin van het seizoen. Na 360 minuten voetbal scoorde Genk al vijf doelpunten meer dan eender welke concurrent. De 'Latijnse' aanval van Ferran JutglàHet voetbal van Barça mag dan pas vrij laat op het pad van Ferran Jutglà gekomen zijn, het voetbal van de Catalaan lijkt wel promotie te maken voor veelvuldig afhaken. De oud-aanvaller van Barça wordt minstens zoveel aangetrokken door de netten als door de bal. Hij leeft op van zodra hij tussen de lijnen kan lopen om als aanspeelpunt te dienen voor de middenvelders, hen de bal terug te geven en in de diepte te lopen in de hoop dat de bal weer in zijn voeten zal belanden.Ondanks zijn Spaanse stijl en zijn atypisch profiel in een competitie die van spitsen van 1m90 houdt, liggen de roots van zijn spel veeleer in Zuid-Amerika. Zijn twee assists bewijzen zijn voorliefde voor de pass. Jutglà heeft de punch en de dijen van Chileense goalgetters, die als pivot kunnen dienen voor hun ploeg vooraleer ze in de vrije ruimte lopen. Club moet dat soort bewegingen nog onder de knie krijgen, maar oogst er al wel de doelpunten van. Het leven zoals het is zonder TissoudaliHij gaf het spel van de Buffalo's dynamiek en was het belangrijkste ingrediënt van het recept dat een buitengewoon seizoensbegin opleverde, maar momenteel heeft Tarik Tissoudali alleen een basisplaats in de ziekenboeg van de Ghelamco Arena. Op het veld moet Hein Vanhaezebrouck dus alternatieven vinden om ook zonder zijn geliefkoosd breekijzer kansen te creëren. Na jaren van successen en zekerheden keerde de coach terug naar een van zijn oude liefdes: hoge ballen.Om ruimte te creëren tegen de sterke Oostendse verdediging schrokken de Gentenaars niet terug voor vleugelveranderingen, soms meerdere na elkaar, om de linies van de tegenstander uiteen te spelen. De spectaculaire retro van Hyunseok Hong deed ons misschien de voorgaande opbouw vergeten, maar die bestond uit een eerste center vanop rechts en daarna een tweede vanop links, waarmee de Koreaan werd vrijgespeeld in het strafschopgebied van de Kustboys. Dat plan past ook prima bij de nieuwe aanvaller Hugo Cuypers, die zich aan de rand van de zestien meter uitstekend weet vrij te lopen. Radja: als schutter niet altijd topAan de leiding bij de Antwerpse vuurwerkmakers staat Radja Nainggolan met zijn negen schoten in vier wedstrijden naast de Zwitserse kleerkast Michael Frey. Uiteraard heeft de Ninja wel zijn persoonlijke voorkeuren. In acht van de negen gevallen ging hij namelijk zijn kans van buiten de grote rechthoek. Het zorgde vaak voor kippenvel, maar zelden voor succes. Aan de Kehrweg, waar Antwerp nog steeds foutloos bleef, belandde slechts één van de drie pogingen van de Rode Duivel binnen het kader.Sinds het seizoensbegin trof hij met slechts één van zijn negen schoten raak. Dat was trouwens de enige keer dat hij van binnen de zestien meter trapte. Het bewijs dat de beste zones om op doel te schieten - al langer bekend in het Amerikaanse basket maar in het Europese voetbal soms nog wat meewarig bekeken - ook voor een schutter als Nainggolan van tel zijn. De afwezigheid van Renaud Emond Op de grasmat van een kolkend Kuipje maakte Standard aanvallend niks klaar tot Ronny Deila zijn eerste vervangingen doorvoerde. Dat was voor een stuk de schuld van Renaud Emond, die weliswaar de inspanningen niet schuwde maar zijn ploeg amper iets wist bij te brengen. Van de aftrap tot zijn vervanging door Abdoul Tapsoba raakte hij geen enkele bal in de zestien meter van de tegenstander. Het is een terugkerend probleem aan het worden, want in twee uitwedstrijden dit seizoen is het nog altijd wachten op Emonds eerste balcontact in de backlijn. Thuis op Sclessin gaat het iets beter: daar raakte de spits drie keer de bal in de zestien meter tegen Gent en één keer tegen Cercle. Dat is dus inderdaad 'iets' beter, maar veel te weinig om de aanvalsleider te zijn van een Standard dat nog altijd op zoek is naar een waardige goalgetter. Tapsoba slaagde er wel in om meteen bij zijn invalbeurt te scoren. Heeft hij de sleutel van de Luikse aanval in handen?