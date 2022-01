Iedere vrijdag geven we u enkele tips voor het sportweekend. Deze week onder meer Super Sunday in het Belgisch voetbal, het WK veldrijden in Fayetteville en Nadal die een gooi doet naar titel van beste tennisser aller tijden.

KAA Gent-Antwerp (zondag, 16 uur)

KAA Gent-Antwerp (zondag, 16 uur)

Paul Gheysens durft tijdens de rust weleens een sms'je naar zijn coach te sturen, maar hij is er de man niet naar om de kleedkamer binnen te stormen. Dat hij dat afgelopen dinsdag wél deed na de belabberde 1-1 tegen STVV om het team de levieten te lezen, spreekt boekdelen. Als iemand de troepen op scherp mag zetten, dan hij wel, want de voorzitter pompte op vijf jaar tijd maar liefst 70 miljoen euro in The Great Old. In de Ghelamco Arena (waar Gheysens ook de weg naar de kleedkamer kent) moet het er zondag dus 'boenk op' zijn. Maar de zenuwachtigheid neemt ook bij KAA Gent toe. Na vier gelijke spelen op rij staan de Buffalo's op vijf punten van play-off 1. Die kloof mag absoluut niet groter worden. Benieuwd welke tactische vondst Hein Vanhaezebrouck deze keer uit zijn hoed tovert... (Steve Van Herpe)

KV Mechelen-Standard (zondag, 18.30 uur)

Kan KV Mechelen opnieuw de rug rechten na enkele vervelende weken? In de competitie breken de cruciale weken aan voor Malinwa voor een plekje in play-off 2. Maar de concurrentie is niet min met bijvoorbeeld een KV Kortrijk en Cercle Brugge in vorm. En dan heb je ook nog KRC Genk dat maar een puntje minder telt dan de Kakkers en niet voor de zoveelste keer buiten de play-offs wil vallen. Met Standard krijgt het ook een team tegenover zich dat de laatste weken vertrouwen tankte tegen onder meer Anderlecht en Club Brugge. Zeker in die laatste wedstrijd hadden de Rouches zomaar kunnen winnen. Maar zolang het niet wint, moet het nog steeds meer naar onder kijken, dan dat het kan dromen van play-offs. Wil Standard nog een beetje in de race blijven, dan kan het maar beter winnen. Dan bedraagt het verschil met KV Mechelen namelijk plots maar 2 punten. Beide ploegen weten dus wat hen te doen staat. (Gert Segers)In de Wimbledonfinale van 2019 verspeelde Roger Federer twee matchpunten tegen Novak Djokovic. In 2021 verloor Djokovic op zijn beurt de finale van de US Open tegen Daniil Medvedev. Twee keer misten twee leden van de Grote Drie een kans op een record van 21 gewonnen grand slams. Weinigen die in september dachten dat uitgerekend Rafael Nadal de volgende zou zijn die een gooi kon doen naar die illustere 21e eindoverwinning op een grandslamtoernooi. Hij liep toen immers nog op krukken - al dan niet na een operatie aan zijn linkervoet. Geplaagd door het syndroom van Muller-Weiss, een aangeboren voetafwijking die hem al pijn berokkent sinds zijn tienerjaren. Deze keer was het zo erg dat hij in gesprekken met zijn entourage het woord 'pensioen' in de mond nam.Nadal herstelde, al dichtte hij zichzelf weinig kansen toe voor de Australian Open. Ook omdat hij in december flink ziek was geweest na een coronabesmetting. Maar, zei Rafa: you never know. En kijk, bijna twee weken later staat de Spanjaard in de finale. Zijn zesde in Melbourne Park, nadat hij van de vijf vorige er slechts één won: in 2009, in vijf sets tegen Roger Federer. Daarna verloor Nadal twee keer tegen Novak Djokovic (2012 - een legendarische vijfsetter van bijna zes uur/2019), eenmaal tegen Stanislas Wawrinka (2014, gehinderd door een blessure) en een keer tegen Roger Federer (2017 - in vijf sets, na een 3-1 voorsprong in de vijfde set)Is het zondag wél prijs, tegen Daniil Medvedev, tegen wie hij al drie van zijn vorige vierpartijen won? Nadal zal ervoor moeten vechten, zoals hij altijd doet, de reden waarom de Spaanse matador toch weer aan de top staat. "We need to suffer, and we need to fight. That's the only way I am where I am today", vertelde hij na zijn gewonnen halve finale tegen Matteo Berrettini. Benadrukkend ook dat het feit dat hij weer de kans heeft gekregen om te kúnnen tennissen, om te kúnnen doen waar hij zo van houdt, voor hem belangrijker is dan nog een grand slam winnen. Al voegde Nadal er ook aan toe dat hij altijd zijn competitieve spirit zal behouden. 'It's my personal DNA'. Zondag nog eens te zien in een mogelijk historische grandslamfinale. (Jonas Creteur) Een overrompeling zal het qua belangstelling niet zijn. Voor het WK veldrijden verwachten ze in het Amerikaanse Fayetteville zo'n 5000 toeschouwers. Maar een prachtige wedstrijd moet het wel worden. Op een snel en schitterend parcours, met een lange, steile helling. Bijna een volle minuut zullen de renners nodig hebben om die te beklimmen, dat is ongebruikelijk lang in een veldrit. De omloop is op maat geknipt voor de Brit Tom Pidcock. Wat kunnen de Belgen, Eli Iserbyt op kop, daar tegenover stellen? Is er, met renners uit verschillende merkenploegen, eendracht mogelijk? Het is elk jaar weerkerende vraag, met telkens dezelfde conclusie: uiteindelijk is het ieder voor zich. Interessant voor dit WK wordt ook de prelude: zaterdag 29 januari (ook om 21u30) strijden de vrouwen voor de titel. Met titelverdedigster Lucinda Brand en Marianne Vos als favorieten. En met een nieuwe Nederlandse dominantie. (Jacques Sys)Een Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in het Mariënstadion, dat is al bijna 50 jaar geleden. Bij die laatste partij hadden de Unionisten niet kunnen denken dat ze een halve eeuw zouden verdwijnen uit het Belgisch voetbal. Toen won Union wel nog met 1-0 tegen een Anderlecht dat zesde werd maar wel de beker van België wist te winnen. Nu is het de fiere leider in de competitie en wil Union die ongeslagen reeks tegen de buren uit Anderlecht wat uitbreiden. Begin dit seizoen wonnen de mannen van Felice Mazzù ook al in het Lotto Park met 1-3.En op datzelfde veld stopte Cercle deze week de ongeslagen serieu van paars-wit door met 0-2 te gaan winnen. Nu wil Kompany absoluut verkomen dat het al op 15 punten achterstand komt van de leider in de competitie. Zelfs met de puntendeling bij de play-offs blijft het nog een heuse taak om Union dan nog in te halen. (Fabien Chaliaud)De Afrika Cup nadert stilaan zijn ontknoping. In de affiches van de kwartfinale, waarin Equtoriaal Guinea toch een grote verrassing is, springt het Noord-Afrikaans duel tussen Egypte en Marokko eruit. De Leeuwen van de Atlas, gedragen door Achraf Hakimi en de buitengewone vorm van Selim Amallah nemen het op tegen de Farao's van de beste Afrikaan van het moment, Mo Salah. In de kwartfinales is het moeilijk om een favoriet aan te duiden, met in de achtste finales ook al zeven rode kaarten (bijna meer dan gemaakte doelpunten) en waarin het hart vaker de winst oplevert dan de voeten. De spanning zal er de komende dagen steeds meer komen in Kameroen. (Guillaume Gautier)