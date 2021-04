Met de laatste twee speeldagen in de Jupiler Pro League in aantocht blikken we vooruit op wat er nog kan gebeuren bovenaan en onderaan in het klassement. Drie vragen aan Franky Van Der Elst en Stéphane Demol.

Wie speelt straks in play off 1?

Wie speelt straks in play off 1?Stéphane Demol: 'Ik verwacht Club Brugge, Antwerp, Genk en Anderlecht. Club Brugge is vanzelfsprekend, zij spelen al een volledig seizoen aan de top. Antwerp verdient het volgens mij ook. Als je al een heel jaar op de tweede plaats staat, moet je erbij zijn. Genk draaide een heel wisselvallig seizoen met trainerswissels en spelers die komen en gaan. Voor die twee ploegen hangt het af van die laatste twee wedstrijden en dan vooral de laatste waar ze het tegen elkaar opnemen. Aan de ene kant is dat mooi, want zo blijft het spannend tot op de laatste speeldag, maar aan de andere kant vind ik het jammer dat Antwerp nog tot de laatste speeldag moet vechten terwijl ze het toch het meest verdienen van alle mogelijke ploegen.'Franky Van Der Elst: 'Ik had absoluut niet verwacht dat KV Oostende zou staan waar ze nu zijn. In het begin was het moeizaam, maar met veel intensiteit en voorwaartse druk pakten ze de punten die ze verdienden, maar 49 punten is wel voor iedereen een verrassing. Ze hebben drie punten minder dan Anderlecht, dus het zal van RSCA afhangen of De Kustboys play-off 1 halen. De wedstrijd tegen Club Brugge is daarvoor cruciaal. 'Als Anderlecht niet verliest tegen Brugge, denk ik dat paars-wit het niet meer laten liggen en in de top vier zal eindigen. Hun seizoen verliep met up en downswant toen ze zelf het initiatief moesten nemen, hadden ze toch moeilijkheden om doelkansen te creëren. Daar zijn ze wel in verbeterd. 'Echte doelpuntenmakers hebben ze niet, maar nu komen er wel enkele doelpunten van verschillende spelers. Tegen betere ploegen lukte het beter en de laatste wedstrijden liep het beter, maar ze stelden al vaker teleur na een goede prestatie. Nu hebben ze geen ruimte meer voor zo'n misstap.'Demol: 'Mijn hart is nog altijd een beetje paars, dus ik hoop dat Anderlecht er ook zal bij zijn. Als ze het niet halen moeten ze toch in eigen boezem kijken. De resultaten waren doorheen het seizoen te onregelmatig. Na een of twee goede wedstrijden is er geen garantie op een derde. Dat ligt waarschijnlijk aan een gebrek aan kwaliteit en ervaring. 'Als je met jonge gasten wilt spelen is dat een keuze die je maakt, maar dat zal niet altijd pakken. Toen Andersen, Grün en ik in de ploeg van Anderlecht kwamen, waren er genoeg ervaren spelers die ons hielpen, maar als je een volledige ploeg met jongelingen opstelt, is dat niet de ideale mix. Ze toonden zich de laatste drie weken wel sterk en nu moeten ze proberen winnen tegen Club Brugge, maar dat is geen eitje.'Van Der Elst: 'KVO heeft het voordeel van meer gewonnen wedstrijden te hebben, maar op Beerschot zullen ze het niet gemakkelijk hebben en ze zijn afhankelijk van Anderlecht. Alles hangt zo dicht bij elkaar dat iedere wedstrijd nog bepalend kan zijn. Beerschot en Zulte Waregem maken zelfs nog een kans, maar dat is mathematisch. Dat zal niet meer lukken. Zij hebben zelf nog een vervelend programma en moeten vooral zorgen dat ze play-off 2 halen.'Demol: 'Oostende schoot zichzelf dit weekend in de eigen voet. Het is een ploeg die al een volledig seizoen goed draait, maar misschien draaien ze nu wat boven hun stand. Dat zeg ik zonder van hun verdienste af te doen. Ze hebben het toch allemaal klaargespeeld op een heel aantrekkelijke manier, maar de prijzen worden aan de meet uitgedeeld en daar schieten ze nu te kort.'Zulte Waregem en Beerschot schrijf ik zeker niet af. Als Beerschot vandaag die inhaalwedstrijd tegen Charleroi wint, komen ze ook weer in de buurt, maar ik denk dat het in de eindsprint toch Club, Antwerp, Genk en Anderlecht worden.'Is het onvermijdelijk dat Waasland-Beveren en Moeskroen op de laatste plaatsen eindigen?Van Der Elst: 'Waasland-Beveren schoot zichzelf tegen Sint-Truiden in de voet. Vooral Vukotic liet zijn ploeg geweldig in de steek en zou een paar serieuze kletsen moeten krijgen. Als hij niet onnozel doet, hadden ze drie punten kunnen pakken. Ze hebben een overwinning nodig en het is handig dat Moeskroen nog tegen de eerste twee moet spelen. Waasland-Beveren speelt nog tegen Kortrijk, ook een ploeg op de sukkel onder Elsner, dus daar is een mogelijkheid. Het moet tegen hen gebeuren, want tegen Leuven in volle strijd voorplay-off 2 wordt het moeilijk.'Demol: 'Moeskroen heeft wel nog het moeilijkste speelschema met een wedstrijd tegen Antwerp en op Club Brugge, maar de extrasportieve zaken spelen ook altijd mee in een degradatie. Ik hoorde dat de spelers van Moeskroen eraan denken om te staken omdat ze nog niet betaald zijn en de club heeft ook weer licentieproblemen. Dat kan aan de andere kant ook voor een boost zorgen: als in de komende dagen er plots groen licht wordt gegeven voor die licenties dan gaat die gemoedstoestand de hoogte in en kan Moeskroen nog ergens stunten.'Van Der Elst: 'Als Moeskroen een punt pakt, lijkt het me voorbij voor Beveren. Cercle Brugge heeft tegen Leuven en Oostende ook geen makkelijke wedstrijden, maar ik denk dat zij zich redden. Yves Vanderhaeghe doet het daar goed. Hij haalde verrassend Hotic uit de ploeg, maar hij haalt zijn gelijk en hij geeft ook jonge Belgen ook kansen. Ook Pavlovic, een Servisch international, is een veelbelovende speler die ze van Monaco konden huren. Ze begonnen goed aan het seizoen, maar het begon te slabakken en maakten net op tijd de switch naar Vanderhaeghe.Demol: 'Ik hoop dat Cercle Brugge erin blijft. Ik speelde er zelf zes maanden en heb er wel een boontje voor, maar ze zitten in een rare situatie. Er spelen amper Belgen bij de ploeg, het zijn allemaal huurlingen van links of rechts. Natuurlijk zullen daar spelers bij zijn die er elke wedstrijd voor gaan en zich in de kijker willen spelen, maar er zullen er ook zijn die het belang van die degradatie minder aanvoelen. Bij Moeskroen en Waasland Beveren is dat ook het geval. Het Belgisch voetbal is op dat vlak in een moeilijke situatie terechtgekomen. Waasland Beveren zal het volgens mij niet meer redden.'Demol: 'Toch Anderlecht, ze presteren niet naar de naam en faam die de club toebehoort. Ik hoop dat dat vanaf volgend seizoen toch weer het geval zal zijn. Standard en KAA Gent hebben natuurlijk ook zwaar teleurgesteld.De trainerswissels vind ik ook niet fijn. Trainers worden te vaak ontslagen met de verwachting dat het daarna beter wordt. Het vertrek van Thorup bij Genk juich ik dan wel weer toe. In het voetbal is het soms belangrijk om aan jezelf te denken. Als je zo'n mooie aanbieding uit je thuisland krijgt, moet je gewoon gaan. Ik was trainer van Mechelen toen de club failliet ging en ik had daarvoor een aanbieding uit het buitenland gekregen. Ik weigerde omdat ik niet de eerste wilde zijn die het zinkende schip verliet, maar nu heb ik spijt dat ik op dat moment niet voor mezelf koos.'Van Der Elst: 'Gezien de grote voorsprong van blauw-zwart stellen alle topploegen teleur maar KAA Gent het meeste, uiteraard. Als je voor het seizoen claimt dat je Club Brugge het vuur aan de schenen wilt leggen en dan wellicht play-off 2 niet eens haalt, heb je het heel erg slecht gedaan. Ook Hein Vanhaezebroeck heeft te weinig impact gehad, maar ze schoten zichzelf achteraan te vaak in de voet. Jaremtsjoek scoort ook 15 keer - en het hadden er meer kunnen zijn - maar naast hem is er bijna niemand die een goal kon maken. Depoitre twee, Bukari vier... en dan ook blessureproblemen voor Odjidja. Ook de nieuwe jongens, op Dorsch na, hebben teleurgesteld.Het is ook ongelofelijk dat Castro-Montes twee weken na elkaar zo gelukkig zijn penalty in de rebound kan scoren. Anders hadden ze acht van hun tien penalty's dit seizoen gemist. Hein heeft het altijd gehad voor twee grote, sterke spitsen. Met Tissoudali moet je dicht bij het doel van de tegenstander kunnen voetballen, maar zeker tegen Standard vond ik dat hij erg lang wachtte met wisselen. Hij is toch onvoorspelbaar en maakt ruimte voor zijn ploeggenoten. Dat lukte in het begin goed naast Yaremchuk en ik weet niet waarom Depoitre daar terug staat."