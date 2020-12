Deze generatie Rode Duivels is de strafste die België ooit gehad heeft. En het einde is nog niet in zicht. Morgen wordt er geloot voor de Final Four in de Nations League en volgende week maandag voor de kwalificatieronde van het WK 2022. Een overzicht van alle records. Straffe jongens, die Belgen!

Sinds 20 september 2018 staat België als nummer één genoteerd op de FIFA-ranking. Eerder was ons land dat ook al van november 2015 tot maart 2016, toen een primeur. Intussen staan we dus al méér dan twee jaar op de hoogste trede van het podium! In de geschiedenis van de FIFA-ranking doen maar twee landen beter: Spanje en Brazilië. De lijst werd ingevoerd in 1992 en sindsdien stonden acht landen bovenaan: Argentinië, België, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. Er is lang kritiek geweest op de manier waarop het klassement berekend wordt. Sinds augustus 2018 wordt echter een nieuwe berekeningsmethode gehanteerd die volgens de FIFA fairder is. En sindsdien staan de Rode Duivels op kop. Fair enough! Het is van de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk op het WK 2018 in Rusland geleden dat de Rode Duivels niet konden scoren in een wedstrijd. Ze vinden nu al 25 matchen op rij minstens één keer de weg naar de netten. De huidige reeks startte met de troostfinale tegen Engeland op 14 juli 2018 en eindigt voorlopig met de 4-2-overwinning tegen Denemarken van 18 november 2020. Geen enkel land ter wereld doet het momenteel beter. Het wereldrecord breken zit er voorlopig echter nog niet in. Tussen 1949 en 1957 scoorden de Hongaren liefst 66 opeenvolgende matchen.Wie spreekt er nog over Jan Ceulemans? Het record van de Caje - 96 caps - hield jarenlang stand, maar intussen zijn al vier Duivels van de huidige generatie hem gezwind gepasseerd: Jan Vertonghen, Axel Witsel, Eden Hazard en Toby Alderweireld. Zitten ook nog in de wachtkamer om Jan de loef af te steken: Dries Mertens (94), Romelu Lukaku (89), Thibaut Courtois (81) en Kevin De Bruyne (78). Lukaku is met zijn 27 jaar de jongste. Wordt hij op termijn recordinternational aller tijden? De vraag is natuurlijk hoelang de spits nog wil doorgaan. Nee, dan zouden we ons geld toch op Courtois, ook nog altijd maar 28, zetten. Het absolute record van Ahmed Hassan is nog niet meteen binnen handbereik. De ex-Anderlechtspeler klokte af op 184 caps bij Egypte. Internationaal gezien komen van de huidige generatie alvast Sergio Ramos (178 caps) en Cristiano Ronaldo (170) in de buurt. Voor de veertigplussers en oudere voetbalfans onder ons was het lang een zoete herinnering: het WK 1986 in Mexico. De beelden van de legendarische wedstrijden tegen de Sovjet-Unie (1/8 finale) en Spanje (1/4 finale) speelden we in ons geheugen eindeloos af, met de stem van Rik De Saedeleer als magistrale soundtrack. De onverhoopte vierde plaats op dat wereldkampioenschap zorgde voor uitzinnige taferelen in Brussel. Tweeëndertig jaar later deed deze generatie het in Rusland beter, met een derde plaats op een WK dat België ook had kunnen winnen. In ieder geval waren de Rode Duivels de morele winnaars: ze speelden het mooiste voetbal, maakten de meeste goals (16, twee meer dan wereldkampioen Frankrijk ondanks een match minder), hadden de beste speler ( Eden Hazard, hoewel die prijs officieel naar Luka Modric ging) én de beste keeper. De feestvreugde in de hoofdstad was er niet minder om. Glimt u niet van trots als uw kind met een perfect rapport thuiskomt? In een poule met Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan en San Marino behaalden de Rode Duivels het maximum van de punten, een primeur voor ons land. Qua doelpuntensaldo reed België met +37 ook al het beste parcours van alle deelnemende landen. Met veertig stuks maakten ze de meeste doelpunten in de kwalificaties. Goed voor een gemiddelde van vier per wedstrijd. In totaal moest Thibaut Courtois zich twee keer omdraaien, Simon Mignolet één keer. Daarmee hadden we ook de beste verdediging, samen met Turkije. Dat Romelu Lukaku de topschutter aller tijden is van onze nationale trots, hoeven we u niet meer te vertellen. Big Rom is een fenomeen. De vraag is wie hem ooit nog gaat overtreffen. Ook Eden Hazard is intussen geruisloos voorbij Bernard Voorhoof en Paul Van Himst geslopen in de topschuttersranking. Binnen afzienbare tijd kunnen we ook de volgende namen nog in de top tien verwachten: Michy Batshuayi (21 goals op dit moment), Dries Mertens (21) en Kevin De Bruyne (20). Dat zou betekenen dat vijf van de beste tien schutters van onze nationale ploeg spelers van deze generatie zijn. De top 10: zie tabel.