Niet altijd was de Gouden Schoen een glinsterend feest, ook al zal het dit jaar wat meer ingetogen zijn. Als aanloop naar de uitreiking op 13 januari: opmerkelijke verhalen uit het verleden.

Verrassingen in de uitslag van de Gouden Schoen, ze waren in de geschiedenis van dit referendum niet zo talrijk, maar ze zijn er wel geweest. Soms leidden ze zelfs tot een tragedie. Zoals in 1994 toen Lorenzo Staelens als grote favoriet naar voren werd geschoven. Maar het was de voor Eendracht Aalst uitkomende Gilles De Bilde die won. Staelens werd pas achtste en verliet ziedend van woede de zaal. Een ongezien beeld. Toen hij vijf jaar later alsnog won, werd hij in extremis per helikopter naar het Casino van Oostende overgevlogen waar het evenement toen doorging.Nooit was de sfeer zo gedempt als na de zege van Gilles De Bilde, die de dag nadien niet wist wat hem overkwam: hij moest een oneindige reeks verslaggevers te woord staan terwijl de telefoon constant rinkelde. Pas op het oefenveld vond hij 's avonds ontspanning. Na de training stond er een lang gemaakte afspraak met Sport/Voetbalmagazine op het programma. De vermoeide De Bilde leefde die stipt na. Hij ging er eens goed voor zitten en grasduinde twee uur lang door zijn leven. En hij vertelde dat hij na die Gouden Schoen verder heel gewoon zou doen. En dat hij zich wat dat betreft wilde spiegelen aan zijn trainer, Jan Ceulemans. Diens eenvoud vond hij 'ontroerend mooi'.De uitslag van 1994 was ook nog in een ander opzicht vreemd. Velen waren de mening toegedaan dat Michel Preud'homme niet kon geklopt worden. Die had tijdens het WK in Amerika voor buitenaardse prestaties gezorgd. En ofschoon hij de overstap zou maken van KV Mechelen naar Benfica Lissabon (voetballers die in het buitenland spelen komen niet in aanmerking), was het de verwachting dat hij in de eerste speelronde een verpletterende voorsprong zou uitbouwen. Maar Preud'homme kreeg nauwelijks punten. De stembulletins moesten immers binnen zijn... voor het WK begon.