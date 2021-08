Door de zenuwachtigheid bij het bestuur van OH Leuven heeft Mogi Bayat de sleutels van Den Dreef in handen gekregen.

Mogi Bayat heeft de gewoonte om ergens binnen te komen zonder te kloppen, een beetje alsof hij in zijn eigen huis is. Niets deed vermoeden dat dat op een dag ook zo zou zijn in het King Power at Den Dreef Stadion. Door de middelen die King Power, ook eigenaar van Leicester City, ter beschikking stelt, leek er in de rekrutering van OH Leuven geen behoefte aan een dealmaker als Bayat. Een klein jaar geleden zijn de Leuvenaars zelfs twee leden van de scoutingcel van KAA Gent gaan wegplukken om die van hen te moderniseren. Dat was ook in de periode dat OH Leuven boven aan het klassement toefde en dat het contract van Marc Brys opengebroken werd, terwijl hij het hof werd gemaakt door KRC Genk. Van een wanhopige situatie, waarin Mogi Bayat het best gedijt, was toen zeker geen sprake. Dat de hyperactieve makelaar enkele maanden later eerst Sébastien Dewaest (30) en daarna Kaveh Rezaei (29) in Vlaams-Brabant zou stallen, hield destijds niemand voor mogelijk. Ertussen zit echter een zwarte periode. Na de winter boekte OH Leuven nog slechts twee overwinningen op dertien wedstrijden. De balans van Brys slaat door naar de andere kant, maar de club behoudt haar vertrouwen in de man die later toch nog de Trofee Raymond Goethals zou winnen. De ervaring van de Antwerpse coach geeft de doorslag. 'OHL, dat is de Engelse school. Men vraagt er heel veel van een trainer, maar men geeft hem ook veel macht', zegt Vincent Euvrard wanneer hij uitleg geeft bij het feit dat hij op het einde van het seizoen 2019/20 vervangen werd door Brys. Op het moment dat die het aanbod van Genk naast zich neerlegt en in de universiteitsstad blijft, versterkt Brys zijn belang binnen de club. Hij is sowieso iemand die graag zijn mening geeft en die bij de transfers van zijn club betrokken wil worden. Net voor het begin van dit seizoen laat de coach zich opmerken met de uitspraak dat OH Leuven nog tien transfers moet doen om de doelstellingen te kunnen waarmaken. De ploeg is verzwakt door het vertrek van de onvermoeibare Kamal Sowah en er is de wens van Thomas Henry om andere oorden op te zoeken. Aan de Franse spits wordt een prijskaartje van vijf miljoen euro gehangen, maar het geïnteresseerde Swansea moet afhaken wanneer het er niet in slaagt om naar de Premier League te promoveren. Allemaal elementen die de sfeer van onzekerheid doen toenemen, nog aangezwengeld door de mindere start in de competitie. Het vooruitzicht op een moeilijk seizoen, intern al enkele maanden een item, wordt steeds tastbaarder aan Den Dreef. Wanneer Mogi Bayat Sébastien Dewaest aanbrengt om het gebrek aan persoonlijkheid en defensieve stabiliteit op te lossen, zijn er niet veel overtuigd bij OHL, maar CEO Peter Willems is dat wél. Enkele dagen later komt Bayat ook aandraven met Kaveh Rezaei, nog een ongewenste speler die hij nergens kan slijten. In zijn eerste seizoen bij Club Brugge werd Rezaei geplaagd door privéproblemen en een technisch niveau dat veel lager lag dan dat van zijn concurrenten. Hij kwam nooit voor in de plannen van Philippe Clement. De Iraanse spits werd dus twee jaar op rij uitgeleend aan Charleroi, waar hij langzaam uitdoofde. Zelfs in zijn beste vorm werkte hij een deel van de kleedkamer nog op de zenuwen, meer bepaald door zijn constante vergelijkingen met hoe het er in Brugge aan toeging. 'Hij praat onophoudelijk over Club, maar hij zou misschien beter eens denken aan wat hij daar gepresteerd heeft', zegt een lid van de technische staf zelfs op een dag. Rezaei is, samen met Nicolas Penneteau, ook de speler die de langste gesprekken heeft met Mehdi Bayat tijdens de stages van de Carolo's. De baas van de Zebra's zal trouwens een van zijn laatste verdedigers bij de club zijn, alvorens ook hij niet meer naast de tegenvallende prestaties van de spits kan kijken. Deze zomer werd dus geen woord gezegd over een derde terugkeer van Rezaei naar het Zwarte Land, hoewel de nieuwe coach Edward Still nog steeds een aanvaller zoekt. Maar ook hij had, als assistent van Ivan Leko bij Club Brugge, kunnen vaststellen dat de Iraanse schutter technisch beperkt was en wil ongetwijfeld iemand met meer kwaliteit binnenhalen. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen Mogi Lukasz Teodorczyck bij de club van zijn broer kon stallen, slaagt hij er nu niet in een speler te slijten bij Charleroi. Het panikerende OH Leuven is dus de ideale klant voor Bayat. Bovendien kon hij dankzij het vooruitschuiven van de pion Rezaei ook een ander netelig dossier naar zich toetrekken, dat van Thomas Henry. De spits zou straks weleens onderdak kunnen vinden bij KAA Gent. De Buffalo's hebben net met Roman Jaremtsjoek een lucratieve transfer gedaan en zijn door de fysieke kwaaltjes van Laurent Depoitre nog op zoek naar een stevige spits. Het lijkt te toevallig om toeval te zijn, maar het zal een van de meest invloedrijke makelaars in de Ghelamco Arena niet hinderen om nog een extra transfertje te doen. Elke keer als er een deur dichtgaat, vindt de dealmaker wel een andere opening. Want wanneer ergens de alarmbel afgaat, is hij er als de kippen bij om te depanneren. Ook al is het voor een pleister op een houten been.