Sinds de Nederlandse coach op de bank zit, heeft de Great Old nog geen enkel doelpunt geïncasseerd in vier wedstrijden. Kan hij in de Conference League tegen Lillestrom een vijfde clean sheet aan die reeks toevoegen?

Dat het verdedigend goed staat bij Antwerp bewijzen de cijfers. Keeper Jean Butez moest zich dit seizoen nog geen enkele keer omdraaien. In vier wedstrijden onder de nieuwe Nederlandse coach Mark van Bommel heeft Antwerp pakte het enkel clean sheets, ook al ware de tegenstanders, met tweemaal het Kosovaarse FC Drita, KV Mechelen en Zulte Waregem, niet van de grootste moeilijkheid.

...

Dat het verdedigend goed staat bij Antwerp bewijzen de cijfers. Keeper Jean Butez moest zich dit seizoen nog geen enkele keer omdraaien. In vier wedstrijden onder de nieuwe Nederlandse coach Mark van Bommel heeft Antwerp pakte het enkel clean sheets, ook al ware de tegenstanders, met tweemaal het Kosovaarse FC Drita, KV Mechelen en Zulte Waregem, niet van de grootste moeilijkheid.Ook vorig seizoen al was de Great Old, die in de regulier competitie 38 doelpunten in 34 wedstrijden tegen kreeg, achterin al vrij goed. Het Antwerpse verdedigingswerk bleek echter veel kwetsbaarder tijdens de Champions Play-offs, toen het tien tegendoelpunten in zes wedstrijden pakte.In dat goede reeksje van dit seizoen stelde Van Bommel al drie verschillende achterhoedes op, met twee vaste waarden die elke wedstrijd aan de aftrap verschenen: Ritchie De Laet en Toby Alderweireld. Het Belgische duo werd op de Bosuil tegen Drita gekoppeld aan Dinis Almeida en Laurit Krasniqi. In Mechelen waren dat William Pacho en Sam Vines en in de return in Kosovo werden de Belgen bijgestaan door Pacho en Krasniqi. Tenslotte, op zondagavond tegen Zulte Waregem, stonden Vines en Almeida Alderweireld en De Laet bij.De hand van Mark van Bommel is duidelijk zichtbaar, zou je denken, maar toch zijn zulke cijfers ongezien voor de Nederlander. In 75 wedstrijden op de bank bij PSV kreeg zijn team 1,21 tegendoelpunten per wedstrijd tegen, een defensieve zwakte die grotendeels werd gecompenseerd door een efficiënte aanval die een gemiddelde van 2,41 doelpunten per wedstrijd liet optekenen. In zijn eerste vijf wedstrijden in Eindhoven, waaronder ook twee Europese wedstrijden, kreeg de ploeg van Van Bommel vier tegendoelpunten te verwerken, allemaal buitenhuis (één tegen Fortuna Sittard, twee tegen BATE Borisov en één tegen Zwolle). In de eigen arena behaalde het dan weer twee clean sheets. Met 0,8 tegendoelpunten in deze periode leken de defensieve aanpassingen die van Bommel bij PSV deed in het begin effectiever, ook al waren de tegenstanders ook niet van topklasse.Bij Wolfsburg vielen zijn defensieve ideeën dan weer helemaal in het water. De Duitsers kregen gemiddeld van 1.38 doelpunten tegen na slechts 13 wedstrijden. In de eerste vier wedstrijden stopte de Belgische doelman van de Wolven, Koen Casteels, slechts drie schoten (waarvan twee in een vernederende beker nederlaag tegen het laaggeplaatste Münster). Daarna liep het ietwat beter met een gemiddelde van 0,75 tegendoelpunten, met twee clean sheets tegen Bochum en RB Leipzig, de latere bekerwinnaar.Al was het toen ook aanvallend 'gene vette' voor Wolfsburg, want het kwam aan slechts één doelpunt per wedstrijd, waarna dat gemiddelde zelfs nog daalde totdat Van Bommel al snel aan de deur werd gezet.Als we dat dan vergelijken met de huidige cijfers van Antwerp, is het de vraag hoe lang het allemaal zal standhouden? Of heeft Van Bommek geleerd uit zijn fouten? Van Bommel zal donderdagavond een nieuw antwoord op deze vraag krijgen, wanneer hij het verdedigend zal doen zonder kapitein Toby Alderweireld. De Rode Duivel maakte de reis naar Noorwegen niet mee, maar Antwerp benadrukte dat de 33-jarige verdediger niet geblesseerd is. 'Het bleek dat Toby aan wat kleine kwaaltjes lijdt en daarom hebben we besloten hem uit voorzorg niet mee te nemen', zei woordvoerder Erwin Van den Sande. 'Het is om te voorkomen dat hij echt gewond raakt. We geven hem nu wat rust.'Verdedigend zit het dus meer dan snor, maar aanvallend kan Antwerp nog heel wat progressie boeken. In de eerste vier wedstrijden van het seizoen scoorde het slechts vijf doelpunten, een gemiddelde van 1,25 doelpunten. Dat is beduidend minder dan in zijn periode bij PSV (2.41) en iets beter dan Wolfsburg, dat in de eerste vier wedstrijden, zoals eerder gezegd, 1 doelpunt per wedstrijd liet optekenen.Ondanks de komst van Vincent Janssen is de aanval niet efficiënter geworden en is de Nederlander in de Belgische competitie al gedegradeerd tot de schaduw van Michael Frey, al kwam hij wel tweemaal aan de start tegen Drita. De Zwitser doet het ook gewoon beter dan zijn concurrent, want hij scoorde in de eerste twee wedstrijden in de Jupiler Pro League al twee keer, tegenover geen enkel doelpunt voor Janssen. Het is in deze sector, die Manuel Benson binnenkort zal verlaten voor een avontuur bij het Burnley van Vincent Kompany, dat er versterkingen zullen moeten komen. Vorig seizoen scoorde het stamnummer 1 slechts 55 doelpunten in de reguliere competitie, 17 minder dan Anderlecht en Club Brugge en 23 minder dan Union. Gent (56), Mechelen (57) en Genk (66) waren aanvallend nog efficiënter, maar konden zich niet kwalificeren voor de Champions Play-offs, waar Antwerp moeilijk het erg moeilijk had met slechts 3 doelpunten in 6 wedstrijden, twee minder dan Union en vijf minder dan Anderlecht en Club.Paul Gheysens heeft nog een paar miljoen te investeren en daarom werd vol voor Jurgen Ekkelenkamp gegaan. De Nederlander leek lange tijd op weg naar Club Brugge maar werd donderdagmiddag toch nog binnegehengeld door de Great Old. Al is de jonge middenvelder met slechts drie doelpunten in 22 wedstrijden voor Hertha geen garantie op goals.Dan maar kijken naar Adnan Januzaj, de transfervrije Rode Duivel sinds het einde van zijn contract met Real Sociedad? Ondanks zijn onbetwistbare klasse aan de bal, zijn diens 11 doelpunten en 7 assists in zijn laatste drie seizoenen in La Liga echter ook geen garantie om de recordboeken te breken.Intussen heeft Michel-Ange Balikwisha een deel van de aanvallende taken van de Antwerpse club overgenomen. De linkervleugelspeler, die vijf doelpunten en vijf assists scoorde in 38 optredens in zijn eerste seizoen bij Great Old, lijkt dit seizoen veel beter te zijn. Zal hij de hoge verwachtingen die op zijn schouders rusten kunnen rechtvaardigen voordat hij zijn voorzitter dwingt het chequeboekje tevoorschijn te halen?