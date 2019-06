Genkdoelman Nordin Jackers werd door Johan Walem geselecteerd voor het EK U21 in Italië. Hij is maar een van de vele doelmannen die door de handen van keepertrainer Guy Martens ging. Een gesprek.

Hij ziet er nog scherp uit, Guy Martens. Zijn leeftijd, 60, is amper van zijn gezicht te lezen. De Limburger doet er dan ook alles aan om fit te blijven, want als keeperscoach weet je één ding zeker: de dag dat je niet meer kan trappen, is het voorbij. Voetbalrobots zijn inzetbaar en programmeerbaar als afwisseling, maar kunnen nooit het echte voetenwerk vervangen. Martens neemt het compliment in dank aan, maar geeft toe dat de kaap van zestig ronden zwaar was. 'Ik heb echt afgezien.'

...