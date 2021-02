RSC Anderlecht heeft voor het derde jaar op een rij verlies geboekt, deze keer een negatief record van 36,4 miljoen euro. Drie vragen aan Daan Killemaes, hoofdeconoom van Trends, om die situatie toe te lichten.

Wat zijn de grootste problemen die tot dit recordverlies leiden?Daan Killemaes: 'RSC Anderlecht maakt al jaren verlies en kan dat eigenlijk niet meer verdragen. Er is geen buffer om financiële tegenslagen op te vangen. Het probleem zit voornamelijk bij de kosten die gevoelig zijn gestegen. Ondanks het feit dat er zou bespaard worden, stegen de kosten vorig jaar toch. De loonlasten zijn van 47 miljoen euro gestegen naar 58 miljoen. De totale kosten bedragen 122 miljoen euro, terwijl de totale inkomsten slecht 88 miljoen bedragen. Dat is een enorm bedrijfsverlies.'De terugkerende inkomsten uit sponsoring, tv-geld, merchandising en ticketing bleven wel vrij stabiel. Daar verdient de club 51 miljoen euro, terwijl dat het jaar ervoor een miljoen meer was. Dat is zeker positief, maar verder teert het voor een groot deel van de inkomsten op transfers. Die waren vorig jaar goed voor 37 miljoen euro en een jaar eerder voor 31 miljoen euro. De recurente inkomsten dekken dus nog niet eens de helft van de kosten.'De gevolgen van het afgelopen coronajaar zullen we pas volgend jaar zien. Moet Anderlecht voor erger vrezen?Killemaes: 'De inkomsten zullen waarschijnlijk onder druk staan door de coronacrisis, maar daar zijn nog geen concrete cijfers over. De vraag is ook in welke mate bespaard is op lonen. Men zegt daarmee bezig te zijn, maar dat moeten we afwachten. De spelers werden ook niet op technische werkloosheid gezet en die spelerslonen zijn natuurlijk een grote kost. De verkoop van Jérémy Doku aan inkomende zijde is wel een bonus.'De kans is groot dat de gepromoveerde jeugdspelers een voorbereiding zijn op verplichte transfers in de zomer. Momenteel is de club virtueel failliet, want de schulden zijn hoger dan de activa. Die zijn echter moeilijk in te schatten. De spelers staan bijvoorbeeld voor zo'n veertig miljoen euro te boek, maar hoeveel zijn die gecontracteerde spelers waard? Als er enkele grote transfers gebeuren, kan het eigen vermogen zo aangezuiverd worden.'Kan de recordkampioen failliet gaan?Killemaes: 'Dat hangt af van de wil van de huidige aandeelhouders om de club te redden. De schuldenlast is hoog en de club overleeft bij gratie van Marc Couckes geld. De facto is hij nu al volledig eigenaar van de club, maar dat willen de minderheidsaandeelhouders nog niet erkennen. Zij hebben met 26% van de aandelen een blokkeringsminderheid. 'Om Anderlecht te redden moet Marc Coucke zijn schulden kwijtschelden of omzetten in aandelen, maar daarvoor is dus een akkoord nodig met die minderheid. Als die wordt omgezet in aandelen, verwateren de minderheidsaandelen. Dat willen zij niet, maar dat is een bijna uitgesloten scenario tenzij ze zelf kapitaal injecteren om hun aandelen te verdedigen.'De grote strijd binnen de club is wie uiteindelijk zal betalen voor het slechte beleid van de afgelopen jaren. De minderheid wil dat niet. Marc Coucke wel, maar op voorwaarde dat hij de volledige controle over de club krijgt. Zo zit de club vast. Ze moeten tot een deal komen en beide met geld over de brug komen zodat ieder zijn aandeel kan behouden. Als dat niet gebeurt, moet de club zijn beste talenten verkopen om het vermogen aan te zuiveren. Zo verzwakken ze natuurlijk sportief, wat op termijn ook financiële gevolgen heeft.'De huidige situatie is onhoudbaar. Binnen het herstelplan dat wordt onderhandeld is reeds vijf miljoen euro geïnjecteerd. Dat is een eerste stap, maar de grote uitdaging is de kwijtschelding of omzetting van de schulden en de deal tussen Coucke en de minderheid. Er zijn signalen dat men tot een akkoord wil komen, want deze machtsstrijd kan niet blijven duren. Nu is het een spelletje om wie het eerste toegeeft. Ik denk dat een deal mogelijk is, maar dan moeten beide partijen water bij de wijn doen.'