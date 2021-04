Met een duel tussen Antwerp en KRC Genk starten op vrijdag 30 april (20u45) de Champions' play-offs in de Jupiler Pro League. Maandagavond werd de kalender voorgesteld.

Naast Antwerp en KRC Genk spelen ook Club Brugge en Anderlecht op de eerste speeldag. De slotspeeldag wordt afgewerkt op zondag 23 mei (18u30).

In de Champions' play-off, de voormalige play-off 1, nemen de vier clubs het twee keer tegen elkaar op. Na de halvering van de punten start Club Brugge met 38 punten, daarna volgen Antwerp (30), Anderlecht (29) en Genk (28). De landskampioen plaatst zich vervolgens rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, de vicekampioen komt in de derde kwalificatieronde terecht. De nummer drie gaat naar de laatste voorronde van de nieuwe Conference League.

Europe play-offs

KV Oostende (na de halvering nog 27 punten), Standard (25), AA Gent (25) en KV Mechelen (24) spelen de Europe play-offs, de vervanger van play-off 2. Oostende/Standard en Gent-KV Mechelen bijten de spits af op de eerste speeldag.

Net als in de Champions' play-off spelen de vier teams twee keer tegen elkaar. De winnaar speelt barrages tegen de nummer vier uit de Champions' play-off, met als inzet het laatste Europese ticket, goed voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Die match staat op zondag 30 mei geprogrammeerd.

Bekerfinale

Voor het begin van de play-offs wordt zondag (25 april) eerst nog de Bekerfinale gespeeld tussen KRC Genk en Standard. De winnaar komt terecht in de laatste voorronde van de Europa League. Als de Limburgers de Beker winnen, verschuiven de Europese tickets nog.

De barrageduels om een plaats in de hoogste klasse tussen Seraing, de nummer twee uit 1B, en Waasland-Beveren, de nummer 17 uit 1A, worden gespeeld op 1 mei (in Seraing) en 8 mei (in Beveren). (Belga)

Naast Antwerp en KRC Genk spelen ook Club Brugge en Anderlecht op de eerste speeldag. De slotspeeldag wordt afgewerkt op zondag 23 mei (18u30).In de Champions' play-off, de voormalige play-off 1, nemen de vier clubs het twee keer tegen elkaar op. Na de halvering van de punten start Club Brugge met 38 punten, daarna volgen Antwerp (30), Anderlecht (29) en Genk (28). De landskampioen plaatst zich vervolgens rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League, de vicekampioen komt in de derde kwalificatieronde terecht. De nummer drie gaat naar de laatste voorronde van de nieuwe Conference League. KV Oostende (na de halvering nog 27 punten), Standard (25), AA Gent (25) en KV Mechelen (24) spelen de Europe play-offs, de vervanger van play-off 2. Oostende/Standard en Gent-KV Mechelen bijten de spits af op de eerste speeldag.Net als in de Champions' play-off spelen de vier teams twee keer tegen elkaar. De winnaar speelt barrages tegen de nummer vier uit de Champions' play-off, met als inzet het laatste Europese ticket, goed voor de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Die match staat op zondag 30 mei geprogrammeerd.Voor het begin van de play-offs wordt zondag (25 april) eerst nog de Bekerfinale gespeeld tussen KRC Genk en Standard. De winnaar komt terecht in de laatste voorronde van de Europa League. Als de Limburgers de Beker winnen, verschuiven de Europese tickets nog. De barrageduels om een plaats in de hoogste klasse tussen Seraing, de nummer twee uit 1B, en Waasland-Beveren, de nummer 17 uit 1A, worden gespeeld op 1 mei (in Seraing) en 8 mei (in Beveren). (Belga)