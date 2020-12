Mbaye Leye is de nieuwe hoofdcoach van Standard. Guillaume Gautier, die Standard voor Sport/Voetbalmagazine op de voet volgt, geeft uitleg bij die keuze.

Hoe is de keuze op Mbaye Leye kunnen vallen, terwijl die enkele maanden geleden nog was vertrokken was bij de club?Guillaume Gautier: 'Toen hij destijds naar Standard kwam om Emilio Ferera op te volgen, was het de bedoeling om de Senegalees in de schaduw van Michel Preud'homme voor te bereiden zodat hij die later zou kunnen opvolgen. Toen Preud'homme in de lente de club vroegtijdig verliet, vonden sommigen dat Leye nog niet klaar was voor die opvolging en verkozen ze een trainer met meer ervaring. Daarom dat het toen Montanier werd. 'Nu zijn we enkele maanden verder en probeerde Standard opnieuw eerst andere pistes, maar de onderhandelingen met Frank Vercauteren werden zelfs niet opgestart. De keuze voor Leye werd gepusht door Preud'homme, die de voorbije weken nadrukkelijk aanwezig was in Luik. Ook gezien de sportieve en financiële situatie van de club was het een logische keuze.'Wat mogen we op het veld verwachten van het Standard van Leye?Gautier: 'Dat is bijna niet te voorspellen aangezien we geen enkele referentie hebben van Mbaye Leye als coach. Zijn ervaring op de bank is beperkt tot enkele maanden in de schaduw van Preud'homme.'In zijn loopbaan als speler heeft de voormalige spits veel en erg verschillende trainers gekend. Hij heeft dus van allen de goeie ideeën kunnen overnemen en de slechte kunnen negeren. In Moeskroen zei men dat hij dicht bij Bernd Storck stond, een naam de trouwens circuleerde onder de supporters, die liever de ondernemende stijl van de Duitser hadden dan die van Montanier. We mogen dus een Standard met meer lef verwachten, al moet ook het verdedigend evenwicht bewaard worden. Dat is fel verzwakt door de blessure van Zinho Vanheusden.'Welke verwachtingen mag Standard dit seizoen nog koesteren? Gautier: 'We zullen zeker tot eind januari moeten wachten om daarop te antwoorden. Niet alleen omdat we tegen dan meer zullen weten over het voetbal van Mbaye Leye, maar ook omdat het onduidelijk is hoe de kern er zal uitzien na de transferperiode. Standard zou wel eens veel spelers kunnen verkopen om de kas wat te spijzen. Iedereen is transfereerbaar, behalve Bodart, Raskin en Balikwisha. Een grote aderlating zou betekenen dat de Rouches hun ambities naar beneden moeten bijstellen, ook al zou een Europees ticket goed zijn voor de financiën. 'De eerste opdracht van Leye is hoe dan ook een einde maken aan de negatieve spiraal waarin Standard zit. De club staat maar acht punten boven de rode zone. Maar als er een reeks goede resultaten wordt neergezet, dan liggen de top 8 en de 'Europese play-offs' binnen handbereik.'