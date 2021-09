KAA Gentcoach Hein Vanhaezebrouck vat de Conference League aan met de bedoeling te overwinteren en alle kernspelers maximaal te benutten.

Charleroi blijft ook onder Edward Still het zwarte beest van KAA Gent. Want door de verrassende 2-3-zege in de Ghelamco Arena moeten de Buffalo's na een 7 op 18 en een teleurstellende veertiende plaats alweer - net als vorig seizoen - aan een inhaalrace beginnen om een plaats bij de eerste vier te bemachtigen. Met twaalf duels op drie weken tijd wacht een drukke periode. Zo is er voor de kampioen van 2015 op donderdag 23 september de verplaatsing naar RSC Anderlecht, een inhaalduel van de vijfde speeldag. In 1A is de fysieke belasting bij KAA Gent sowieso het grootst, doordat ze al eind juli aan de bak moesten in de tweede voorronde van de Conference League tegen Valerenga. Daardoor stond de teller na zes weken op elf officiële wedstrijden. Hein Vanhaezebrouck begint nu aan de groepsfase in poule B met een verplaatsing naar FC Floran Tallinn (Estland). Andere opponenten zijn FK Partizan Belgrado (Servië) en Anorthosis Famagusta (Cyprus). Maar meteen werd de West-Vlaamse coach geconfronteerd met een moeilijkheid: het invullen van zijn spelerslijst. Er werden 29 spelers ingeschreven, onder wie de Belgische beloften Bram Lagae (17), Sacha Banse (20) en Jesse Littel (18). Bij die draft vielen wel Andrew Hjulsager, Sulayman Marreh en Yonas Malede af. 'Dit blijft altijd een moeilijke keuze', oppert de Gentse coach. 'Maar ik besprak deze kwestie met hen. Het is heel simpel: ze blijven drie van mijn betere spelers, als ze volledig fit zijn. In deze eerste fase zullen ze zes Europese duels missen, omdat ze rust krijgen op donderdag. Maar dat weegt niet op tegen de 18 tot 19 matchen die we voor Nieuwjaar in principe nog in competitie en beker voorgeschoteld krijgen. En we willen sowieso overwinteren. De ploeg moet er dan maar voor zorgen dat we na de winterstop ook nog Europees spelen. Ik ga sowieso moeten switchen. Soms zal ik bepaalde jongens om geduld moeten vragen of zullen ze zich dienen te bewijzen. Ook bij de beloften. Maar veel belangrijker: ik wil iedereen aan boord houden.' Een duidelijk signaal, want roteren zal de komende weken/maanden aan de orde zijn bij KAA Gent, waar Jordan Botaka en Alexandre De Bruyn deze mercato niet wegraakten en definitief naar de B-kern werden verwezen. Momenteel wordt de ziekenboeg enkel bevolkt door aanvoerder Vadis Odjidja, Andrew Hjulsager (beiden met hamstringletsels) en nieuwkomer Gianni Bruno (adductorenletsel). Heel voorzichtig wordt er omgesprongen met Giorgi Tsjakvetadze, die na zijn blessureleed met de knie en patellapees duidelijk moet wennen aan de hogere atletische vereisten in het bewegingsvoetbal van KAA Gent. 'Hij is duidelijk nog niet de speler op wie iedereen hoopt', zorgt zijn trainer snel voor duidelijkheid. Ook Roman Bezoes moet, door de afwezigheid van Vadis, iets vroeger dan voorzien al minuten maken. 'In het begin maakte hij een heel hongerige indruk op training. Vandaar dat we hem er eens Europees in dropten. Maar bij een tweede keer was het fysiek niet wat het moest zijn. Misschien is hij nog niet altijd klaar voor de volle 90 minuten.' Iets wat tegen Charleroi werd bevestigd. Vooral de komst van Ilombe Mboyo (34) deed wenkbrauwen fronsen. 'Soms heb je geen andere keuze om je groep evenwichtiger te maken', verdedigt Vanhaezebrouck zijn bijkomende optie voorin. 'We hebben het geluk dat Laurent Depoitre fit is. Ook al is dit niet te politiek die je zou moeten voeren. Financieel wilden wij een zware inspanning doen voor een target. Maar we werden geconfronteerd met de beperkingen van ons land en ook wij als club. Club Brugge en Anderlecht spreken nog meer aan. Die spits wilde niet 'maar' naar België. Hij droomde van hoger, maar bleef uiteindelijk waar hij was. Dé huidige realiteit van ons voetbal.'