Nadat het gerecht gisteren binnenviel bij Patrick De Koster, heeft het hem nu aangehouden voor een urenlang verhoor.

Patrick De Koster kreeg donderdag nog het bezoek van het gerecht voor een huiszoeking. De manager van onder meer Kevin De Bruyne werd daarna meegenomen en urenlang ondervraagd. Na een nachtje in de cel werd hij vrijdag ook aangehouden door de onderzoeksrechter.

De Koster is in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen. Het onderzoek dat tegen hem gevoerd wordt door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC), is gestart na een klacht van Kevin De Bruyne, en gaat over de commissies die De Koster zou opgestreken hebben in zijn job als manager van De Bruyne, meer bepaald bij transfers.

