Iedere vrijdag blikken we vooruit op het sportweekend. Deze week is het vooral uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen, de strijd om play-off 1 en spanning in het buitenland.

Ronde van Vlaanderen (zondag)

De hoogmis van het Belgisch wielrennen staat zondag op de agenda. En dat zal na twee lege edities opnieuw met publiek zijn. 273 km tussen Antwerpen en Oudenaarde moeten worden overbrugd, gespekt met 17 heuvels die voor het grootste deel vol kasseien liggen. Dit jaar zijn er veel favorieten met onder meer titelverdediger Kasper Asgreen, debutant Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel, die misschien wel topfavoriet mag genoemd worden na zijn winst in Dwars door Vlaanderen. Maar dé man om wie het zondag allemaal zal draaien, is Wout van Aert. Als hij tenminste meedoet, want donderdag kwam hij niet opdagen voor de verkenning en was hij nog onzeker voor zondag. Maar dan nog is het blok van Jumbo-Visma ijzersterk met ook nog Christophe Laporte en Tiesj Benoot. Dat belooft! (Fabien Chaliaud)

© Belga Image

Cercle Brugge-KAA Gent (zondag, 16u)

De kans dat Cercle Brugge nog de eerste acht haalt is miniem, maar toch zal deze wedstrijd voor hen een heel speciaal karakter hebben: het wordt een eerbetoon aan de overleden Miguel Van Damme. Van de andere kant kan ook KAA Gent zich geen puntenverlies veroorloven om de kansen op play-off 1 intact te houden. Een heel emotionele maar op hetzelfde moment ook heel intense wedstrijd wordt het. Cercle wil zich ook herpakken na de 5-0-nederlaag op Sporting Charleroid. Zeker is dat trainer Dominik Thalhammer zijn voetbalfilosofie zal aanhouden. Dat betekent: hoog pressen, de bal zo snel mogelijk heroveren, zoals hij dat in het aprilnummer van Sport/Voetbalmagazine gedetailleerd uitlegt. De Oostenrijker wil de tegenstander stress bezorgen. Verschillende ploegen beten zich al de tanden stuk op die manier van voetballen. Benieuwd hoe Hein Vanhaezebrouck daarmee zal omgaan, welke tegenzet hij uit zijn hoed tovert. (Jacques Sys)

© Belga Image

Anderlecht-Charleroi (zondag, 18u30)

Zouden Vincent Kompany en Edward Still tijdens een van de sessies voor de UEFA Pro Licence in de winterstop gepraat hebben over de wedstrijd van komend weekend? In een voor de gelegenheid uitverkocht Lottopark is de match erg interessant om wat er op het spel staat en hoe het spel er zal uitzien. Paars-wit moet namelijk alles willen als het nog kans wil maken op play-off 1. Dan moet het ook voorbij de Zebra's. In de heenronde wonnen Kompany en co al en dat betekende toen het begin van een sterke reeks. Anderlecht maakt het zijn tegenstanders altijd lastig, maar efficiëntie is nog een groot werkpunt. Charleroi zit dan weer vol vertrouwen na de 5-0-zege tegen Cercle net voor de interlandbreak. En de nieuwe spits Vakoun Bayo wordt met de week belangrijker. Voor Still en zijn mannen volstaat een gelijkspel zondag om zeker te zijn van de Europe Play-offs. Maar de bus parkeren voor het eigen doel, dat is niet de stijl van het huis. (Guillaume Gauiter)

© Belga Image

Juventus-Inter (zondag, 20u45)

Als je een echt spannende titelstrijd wil volgen, dan moet je dezer dagen in Italië zijn. Vier ploegen doen er nog mee voor de titel en dat op slechts acht speeldagen van het einde. Deze zondag zal eentje van dat kwartet meer dan waarschijk uit de boot vallen. Met Juventus-Inter staat er namelijk de Derby d'Italia op het programma, de clash tussen de nummers drie en vier, maar wel al op zeven (Juve) en zes punten (Inter) van leider AC Milan.

Het belooft een geweldige wedstrijd te worden, want de druk zal immens zijn. De favoriet aan de vooravond van de clash is Juventus. De laatste maanden knokte de Oude Dame zich vanuit een geslagen positie helemaal terug naar de top en de ploeg zit, ondanks een pijnlijke uitschakeling in de Champions League tegen Villarreal, dan ook in bloedvorm. Inter, aan de andere kant, kent een enorme terugslag. Begin dit jaar leken Simone Inzaghi en co te freewheelen naar de titel, maar toen stokte de machine. In de laatste zeven wedstrijden kon het maar één keer winnen, van degradatiekandidaat Salernitana. Heeft de interlandbreak goed gedaan voor de nerazzurri of dompelt Juve de Milanese club nog dieper? (Gert Segers)

© getty

PSG-Lorient (zondag, 20u45)

Voor de 3-0-pandoering op AS Monaco gaf hij verstek wegens 'grieperig', maar in de twee WK-kwalificatie-interlands die Argentinië de afgelopen week afhaspelde, stond Lionel Messi twee keer 90 minuten op het veld. Daar werden in de Franse media de nodige vraagtekens bij gezet. Een miraculeuze genezing? Neymar, van zijn kant, zou het sinds de uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid helemaal laten hangen hebben bij PSG. Volgens sommige media verscheen hij zelfs dronken op training. In ieder geval keerde hij vroegtijdig terug van de verplichtingen met de Braziliaanse nationale ploeg, want voor de tweede wedstrijd van de Goddelijke Kanaries was hij geschorst. Tijd genoeg om zich op te laden voor de wedstrijd tegen Lorient? Afwachten, maar PSG moet zich wel herpakken, want het leed de laatste weken onnodig veel puntenverlies in de Ligue 1. Een voorsprong van 12 punten met nog 9 wedstrijden te gaan moet voldoende zijn, maar zoals ze in het Frans zeggen: il y a la manière. Alleen een klinkende overwinning tegen Lorient kan de kritiek eventjes doen verstommen. (Steve Van Herpe)

© GETTY

