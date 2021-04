Tijdens de laatste speeldag van de reguliere competitie dit weekend worden er nog een paar knopen doorgehakt. Sport/Voetbalmagazine gidst u door de mogelijkheden en de verdeling van de Europese tickets.

Wat staat er nog op het spel?

KV Oostende en RSC Anderlecht strijden nog om het laatste plaatsje in play-off 1, of ook wel de champions play-off genoemd. Anderlecht heeft aan een puntje op het kunstgras van STVV genoeg. Oostende moet winnen tegen Cercle Brugge en moet hopen dat de Truienaars Anderlecht verslaan.

Voor play-off 2, die nu de Europa play-off heet, zijn er nog heel wat ploegen kandidaat. Standard en Beerschot staan er het best voor, maar ze nemen het dit weekend tegen elkaar op. Een van de twee kan dus punten verliezen en alsnog uit de boot vallen.

Hetzelfde geldt voor Zulte Waregem en KAA Gent die allebei een punt achter Beerschot en Standard staan. Ook zij komen in een directe confrontatie voor een plaatsje in play-off 2 terecht.

Nog een puntje daaronder staan OH Leuven en KV Mechelen. Zij nemen het respectievelijk op tegen Waasland-Beveren en KV Kortrijk. Als zij allebei winnen, kan een van de twee of zelfs beide ploegen nog in play-off 2 toetreden, maar dat hangt af van de andere resultaten.

In de degradatiestrijd is er al een en ander zeker. RE Mouscron of Waasland-Beveren zal rechtstreeks degraderen, de andere moet barragematchen tegen Seraing spelen. Waasland-Beveren is verplicht om te winnen tegen OHL om nog een kans op behoud te hebben. Mouscron heeft aan een puntje genoeg om zeker te zijn van de barragematchen, maar moet op bezoek bij Club Brugge.

Waar te volgen?

Een klassieker op de laatste speeldag is dat alle wedstrijden op hetzelfde moment worden gespeeld. Dit seizoen is dat niet het geval. Charleroi-Eupen en Antwerp-Genk worden zaterdag gespeeld omdat die wedstrijden geen belangrijke verschuivingen in het klassement veroorzaken.

De andere zeven wedstrijden worden wel op hetzelfde moment gespeeld. Die beginnen zondag om 18 uur. Rechtenhouder Eleven zal, naast een multilive waar er wordt gewisseld tussen de wedstrijden, integraal STVV-Anderlecht en Standard-Beerschot uitzenden.

Op Play Sports van Telenet tonen ze de andere wedstrijden, behalve Zulte Waregem-KAA Gent en KV Kortrijk-KV Mechelen. Op Proximus zijn wel alle wedstrijden te zien. Orange toont enkel de kanalen van Eleven zelf.

Supporters die hun ploeg op die manier niet van begin tot einde zien, kunnen wel terecht bij Eleven, want de zender zet zijn website open voor iedereen. Alle wedstrijden kunnen dus op een of andere manier bekeken worden door de supporters.

Hoe worden de Europese tickets verdeeld?

De kampioen krijgt nog steeds een rechtstreeks ticket naar de poules van de Champions League. De nummer twee komt in de derde voorronde van het kampioenenbal terecht, als die voorronde niet wordt gewonnen is er voor hen nog een vangnet mogelijk van de Europa League, maar dan moet het daar wel de laatste voorronde winnen. Daar komt ook de bekerwinnaar in terecht.

De derde in de stand treedt aan in de voorlaatste voorronde van de Conference League. Die moet dus nog twee voorrondes overleven om in de poulefase te komen.

Het laatste ticket gaat naar de winnaar van de barragematch tussen nummer vier en de winnaar van play-off 2. Die club speelt de tweede voorronde van de Conference League, zij moeten dus nog drie rondes afwerken om in de poulefase te komen.

Natuurlijk zijn er zoals elk seizoen enkele uitzonderlijke scenario's waarmee rekening gehouden moet worden. Als Genk de beker wint en tweede eindigt in play-off 1, dan krijgen zij het ticket voor de tweede plaats. De derde in de stand krijgt dan de prijs van de bekerwinnaar. Ook komt er dan geen barragematch en worden de andere tickets gewoon een plekje naar onder geduwd.

Als Genk als bekerwinnaar derde of vierde eindigt wordt er ook geen barragematch gespeeld en komt Genk gewoon in de voorronde van de Europa League terecht.

Als Standard de bekerwinnaar is, zal er wel een barragematch gespeeld worden voor het laatste Europese ticket, behalve als de Rouches eerste worden in de Europa League play-offs. Flink wat rekenwerk dus.

