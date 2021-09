Teddy Chevalier heeft op veilig gespeeld en is ingegaan op een contractvoorstel van twee jaar bij tweedeklasser RE Mouscron.

We dachten dat Teddy Chevalier, 34 jaar intussen, vertrokken was voor een achtste seizoen in eerste klasse, bij KV Kortrijk. Zijn recente goede prestaties en zijn zes opeenvolgende basisplaatsen onder coach Luka Elsner deden dat ook vermoeden. Maar uiteindelijk liet de Franse aanvaller, op tien maanden voor het einde van zijn contract, zich overtuigen door de argumenten van RE Mouscron, dat hem op het einde van de mercato een verbintenis van twee jaar aanbood. Hoewel de eerste contacten tussen de twee clubs dateren van 27 augustus, werd er intern bij KV Kortrijk al lang geanticipeerd op een vertrek van Chevalier. Matthias Leterme, algemeen manager bij de Kerels, was niet ongevoelig voor de contractuele situatie van een speler die hij sowieso niet wilde houden na de zomer van 2022. Hij had Chevalier verzekerd dat hij hem gratis zou laten vertrekken, mocht er zich een club aandienen die hem een tweejarig contract voorschotelde. Uiteindelijk kwam de rode lantaarn van 1B, met 0 op 9 niet goed aan de competitie begonnen, daarmee op de proppen in de laatste rechte lijn van de mercato. Het vertrek van Chevalier is wel een sportieve streep door de rekening van Luka Elsner. Die hoopt dat dat gecompenseerd zal zijn met de komst van Rachid Alioui en Billal Messaoudi, twee spelers die in West-Vlaanderen beland zijn om het vertrek van de clubtopschutter aller tijden (56 goals in 193 wedstrijden) op te vangen.