Iedere vrijdag geven onze redacteurs enkele tips voor het weekend. Wat doet Club Brugge en hebben we dit weekend ook in het buitenland nog een paar kampioenenvieringen?

FA Cupfinale: Chelsea-Liverpool (zaterdag, 17u45)

Deze FA Cupfinale lijkt voor Liverpool de grootste kans om dit seizoen nog een prijs te pakken, nadat het eind februari al de Carabao Cup won. Overigens ook tegen Chelsea. Na 120 minuten stond het toen nog 0-0. Pas na een thriller in de strafschoppenreeks (11-10) ging de beker naar de mannen van Jürgen Klopp. Liverpool moet het op het middenveld doen zonder Fabinho, die out is door een blessure. De Braziliaan is dit seizoen een belangrijke schakel gebleken, zonder hem oogt het team kwetsbaarder.

Bij Chelsea is het uitkijken naar Romelu Lukaku. In de laatste twee wedstrijden scoorde hij drie keer. De vraag is of dat volstaat voor Thomas Tuchel om hem aan de aftrap te brengen. De verwachting is alleszins dat Kai Havertz aan de finale zal beginnen. Met 15 goals over alle competities heen is Lukaku voorlopig wel de clubtopschutter, ondanks een zeer moeilijk seizoen. Voor Big Rom zou een bijdrage aan FA Cupwinst alvast veel goedmaken... (Steve Van Herpe)

© GETTY

Milan-Atalanta (zondag, 18u)

Kennen we zondag al de nieuwe kampioen in de Serie A? Voor een antwoord zullen we zeker nog moeten wachten tot 22u30, wanneer de wedstrijd tussen Inter en Cagliaria afgelopen is. In polepositie voor de titel zit momenteel AC Milan, gevolgd door de nerazzurri op twee punten en dat met nog twee wedstrijden te gaan. Voor Alexis Saelemaekers en co beloven dat wel nog twee zware opdrachten te worden met op de laatste speeldag een bezoek aan Sassuolo en nu zondag de topper in eigen huis tegen Atalanta.

Bij Inter zullen ze de focus opnieuw moeten zoeken na de gewonnen beker van woensdag tegen Juventus. De dubbel kan nog, maar dan mag het geen fouten maken en moet het hopen dat Milan dat wel doet. Het programma van de regerende kampioen is wel wat eenvoudiger dan dat van de zwart-rode buren, want het moet nog tegen Cagliari en Sampdoria, twee ploegen die niets meer te winnen of verliezen hebben. Geeft de beker hen vleugels of is het een vergiftigd geschenk? We ontdekken het zondag. (Gert Segers)

© GETTY

Dortmund-Hertha (zaterdag, 15u30)

De supporters van Borussia Dortmund nemen in de wedstrijd tegen Hertha BSC Berlin afscheid van Erling Haaland. De Noorse superspits, die straks naar Manchester City overstapt, scoorde 41 keer in 41 competitiewedstrijden en zal daar allicht nog een treffer willen bijdoen. In de reusachtige deal die werd afgesloten gaat er 75 miljoen euro naar Borussia, dat twee jaar geleden voor Haaland 20 miljoen betaalde.

Puur sportief heeft de wedstrijd tegen Hertha BSC voor Borussia nog weinig belang: het is al langer zeker van de tweede plaats. Maar voor de club uit de hoofdstad gaat het erom de zestiende plaats en barragewedstrijden te vermijden. Als Hertha BSC in Dortmund verliest en de huidige nummer zestien, VfB Stuttgart, wint van FC Köln, dat al zeker is van een Europees ticket, dan moet het aantreden tegen de nummer drie uit de Tweede Bundesliga. Op dit moment is dat Hamburger SV. Laat dit de club zijn waarin de huidige trainer van Hertha BSC, Felix Magath, tien jaar speelde en twee jaar assistent- en twee jaar hoofdtrainer was. (Jacques Sys)

© GETTY

Sheffield United - Nottingham Forest (zaterdag, 16u)

Nu zo goed als alle kampioenen in Europe bekend zijn, moeten we ooke eens kijken naar de clubs die volgend jaar hun naar het hoogste niveau zullen stijgen. In Duitsland is dat al het geval voor Schalke 04 en in Engeland mag het Fulham van Aleksandar Mitrovic samen met Bournemouth zich opmaken voor de Premier League. Voor de rest gaat he om vier clubs die nog mogen dromen van een seizoen in de grootste competitie ter wereld: Huddersfield Town, Luton Town, Sheffield United en Nottingham Forest.

Die twee laatste strijden morgenmiddag al een eerste keer voor een plaatsje in de finale. Bij de Blades speelt nog steeds een oude bekende in de figuur van Sander Berge. De Noor, die nog kampioen werd met Genk, speelde dit seizoen al 31 wedstrijden waarin hij vijf keer scoorde.

Aan de andere kant doet Nottingham Forrest herinneren aan de gouden periode in de jaren 1980. De club was toen een van de beste van Engeland, totdat het degradeerde in het seizoen 1992/93, in het eerste seizoen van de Premier League. Forest, dat één titel en twee FA Cups op het palmares heeft staan, kwijnde sindsdien wat weg in de catacomben van het Engelse voetbal. Op een bepaald moment speelde het zelfs in derde klasse. Maar dit jaar lijkt het weer alle zaakjes op orde te hebben en doet het volop mee voor promotie. En ook bij Forest speelde een oude bekende uit de Jupiler Pro League met Ethan Horvath (ex-Club Brugge). Maar ook in Engeland lukt het hem niet om in de basis te komen. Al zal dat wel even vergeten worden bij promotie. (Fabien Chaliaud)

© GETTY

Eerste zware bergrit in de Giro (zondag)

Na een zware etappe op vrijdag door het middengebergte, en een rit in en rond Napels op zaterdag (let op Mathieu van der Poel) staat zondag de eerste echte test op het programma voor de klassementsrenners in de Giro. Liefst 5000 hoogtemeters, met onder meer de dubbele beklimming van Blockhaus. Eerst de Passo Lanciano, om na een afdaling een andere kant te beklimmen, vanuit Roccamorice. Die slotklim is de zwaarste in deze Ronde van Italië: 13,6 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent. In de laatste 10 kilometer loopt de weg zelfs 9,4% omhoog.

De winnaar treedt in de voetsporen van Eddy Merckx (1967), Franco Bitossi (1968), José Manuel Fuente (1972), Moreno Argentin (1984), Ivan Basso (2006), Franco Pellizotti (2009) en Nairo Quintana (2017). Voor de in 1967 pas 21-jarige Merckx was het zijn allereerste ritwinst in een grote ronde. Bij de Italiaanse pers was hij echter nog onbekend, want de dag erna luidde een krantenkop: 'Een sprinter heeft Blockhaus veroverd.' Die 'sprinter' won later nog vijf keer de Giro. Een sprinter zal zondag ook niet winnen, allicht wordt het een strijd tussen Simon Yates en Richard Carapaz. (Jonas Creteur)

© GETTY

